Στο νοσοκομείο 22χρονος που τραυματίστηκε στο κεφάλι προσπαθώντας να ανέβει σε βραχώδη ακτή στα Χανιά
ΕΛΛΑΔΑ

Στο νοσοκομείο 22χρονος που τραυματίστηκε στο κεφάλι προσπαθώντας να ανέβει σε βραχώδη ακτή στα Χανιά

Ο άνδρας με καταγωγή από τη Γερμανία τραυματίστηκε στο αφτί

Στο νοσοκομείο 22χρονος που τραυματίστηκε στο κεφάλι προσπαθώντας να ανέβει σε βραχώδη ακτή στα Χανιά
Ένας 22χρονος άνδρας διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων μετά από τον τραυματισμό του στο Μαράθι. Ο άνδρας με καταγωγή από τη Γερμανία, ενώ προσπάθησε να ανέβει σε βραχώδη ακτή τραυματίστηκε στο αφτί.

Η ανακοίνωτη του Λιμενικού αναφέρει:

«Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τον τραυματισμό ατόμου στη θαλάσσια περιοχή «ΜΑΡΑΘΙΟΥ» ακρωτηρίου Χανίων.

Στελέχη της Λιμενικής Αρχής μετέβησαν στην περιοχή όπου διαπίστωσαν ότι ένας 22χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Γερμανίας) λουόμενος στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Λουτρακίου, στην προσπάθεια του να ανέβει στη βραχώδη ακτή τραυματίστηκε στο αυτί του.

Ο 22χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γ.Ν.Ν. Χανίων για τις προληπτικές ιατρικές εξετάσεις».

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