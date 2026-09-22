Η πιο σημαντική ρουτίνα δεν είναι αυτή που οδηγεί στον ύπνο. Είναι εκείνη που κάνει ένα παιδί να νιώθει ασφαλές.
Στο νοσοκομείο 22χρονος που τραυματίστηκε στο κεφάλι προσπαθώντας να ανέβει σε βραχώδη ακτή στα Χανιά
Στο νοσοκομείο 22χρονος που τραυματίστηκε στο κεφάλι προσπαθώντας να ανέβει σε βραχώδη ακτή στα Χανιά
Ο άνδρας με καταγωγή από τη Γερμανία τραυματίστηκε στο αφτί
Ένας 22χρονος άνδρας διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων μετά από τον τραυματισμό του στο Μαράθι. Ο άνδρας με καταγωγή από τη Γερμανία, ενώ προσπάθησε να ανέβει σε βραχώδη ακτή τραυματίστηκε στο αφτί.
Η ανακοίνωτη του Λιμενικού αναφέρει:
«Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τον τραυματισμό ατόμου στη θαλάσσια περιοχή «ΜΑΡΑΘΙΟΥ» ακρωτηρίου Χανίων.
Στελέχη της Λιμενικής Αρχής μετέβησαν στην περιοχή όπου διαπίστωσαν ότι ένας 22χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Γερμανίας) λουόμενος στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Λουτρακίου, στην προσπάθεια του να ανέβει στη βραχώδη ακτή τραυματίστηκε στο αυτί του.
Ο 22χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γ.Ν.Ν. Χανίων για τις προληπτικές ιατρικές εξετάσεις».
Η ανακοίνωτη του Λιμενικού αναφέρει:
«Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τον τραυματισμό ατόμου στη θαλάσσια περιοχή «ΜΑΡΑΘΙΟΥ» ακρωτηρίου Χανίων.
Στελέχη της Λιμενικής Αρχής μετέβησαν στην περιοχή όπου διαπίστωσαν ότι ένας 22χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Γερμανίας) λουόμενος στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Λουτρακίου, στην προσπάθεια του να ανέβει στη βραχώδη ακτή τραυματίστηκε στο αυτί του.
Ο 22χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γ.Ν.Ν. Χανίων για τις προληπτικές ιατρικές εξετάσεις».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα