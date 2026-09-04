Το νέο άλμπουμ της Ευγενίας Σαμαρά από το Μεξικό, τα... εκλογικά της δικαιώματα και η τελετή αλά Survivor των Μάγια, δείτε βίντεο
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Ευγενία Σαμαρά Μεξικό Νίκος Μουτσινάς Μάγια

Το νέο άλμπουμ της Ευγενίας Σαμαρά από το Μεξικό, τα... εκλογικά της δικαιώματα και η τελετή αλά Survivor των Μάγια, δείτε βίντεο

«Αν πιστεύετε ότι μεταφέραμε τα εκλογικά μας δικαιώματα στο Μεξικό, ίσως έχετε δίκαιο» γράφει η Ευγενία Σαμαρά

Το νέο άλμπουμ της Ευγενίας Σαμαρά από το Μεξικό, τα... εκλογικά της δικαιώματα και η τελετή αλά Survivor των Μάγια, δείτε βίντεο
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Εξαιρετικά ενθουσιασμένη με το ταξίδι της στο Μεξικό παραμένει η Ευγενία Σαμαρά καθώς το βράδυ της Πέμπτης δημοσίευσε ένα νέο άλμπουμ φωτογραφιών και βίντεο από το ταξίδι της στη χώρα των Αζτέκων.

Αν και στις φωτογραφίες κυριαρχούν τα καρέ της ίδιας με φόντο τη θάλασσα, η Ευγενία Σαμαρά στην περιγραφή του άλμπουμ γράφει για «νερά καραϊβικής, ροζ φλαμίνγκο, σεβίτσε και γουακαμόλε στη μέση του πουθενά, βραδινή τελετουργία Μάγια, μπάνιο σε βραδινή σενότα και ανάμεσα διάφοροι χοροί! Έτσι το ζούμε στην Τουλούμ».

Ειδικά, δε, για το δρώμενο των Μάγια, η Ευγενία Σαμαρά - μαζί με τον Νίκο Μουτσινά και τον Κωνσταντίνο Δέδε που αποτελούν την παρέα της στο Μεξικό - έβαλε μια πινελιά Survivor βάζοντας ως... υποψήφιο προς αποχώρηση τον Κωνσταντίνο Δέδε.






Θέλοντας, μάλιστα, να κάνει ξεκάθαρο πόσο πολύ την εντυπωσίασε το ταξίδι στη χώρα της νότιας Αμερικής, η Ευγενία Σαμαρά έγραψε στην κατακλείδα της ανάρτησής της: «Αν πιστεύετε ότι μεταφέραμε τα εκλογικά μας δικαιώματα στο Μεξικό, ίσως έχετε δίκαιο»

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