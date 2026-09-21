Τη μαχαίρωσε σε όλο της το σώμα και ισχυρίστηκε ότι της χρωστούσε χρήματα, νέα στοιχεία για τη δολοφονία της Πηνελόπης στην Ηγουμενίτσα
Τη μαχαίρωσε σε όλο της το σώμα και ισχυρίστηκε ότι της χρωστούσε χρήματα, νέα στοιχεία για τη δολοφονία της Πηνελόπης στην Ηγουμενίτσα
Από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι η 25χρονη έφερε δύο βαθιά τραύματα στην τραχηλική χώρα, χτυπήματα στη ράχη και στον θώρακα, τραύματα στην κοιλιά, στο πόδι καθώς και αμυντικό τραύμα στο αριστερό χέρι
Συγκλονισμένη είναι η Ηγουμενίτσα από την δολοφονία της 25χρονης Πηνελόπης από τον πρώην σύντροφό της. Ο 27χρονος που ομολόγησε, την μαχαίρωσε σε όλο της το σώμα, όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική. Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Θεσπρωτίας αποκάλυψε πως ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι χρωστούσε στην Πηνελόπη χρήματα ενώ ο εργοδότης της νεαρής αποκάλυψε πως θα μετακόμιζε στην Αθήνα για να κάνει μεταπτυχιακό.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι η 25χρονη έφερε δύο βαθιά τραύματα στην τραχηλική χώρα, χτυπήματα στη ράχη και στον θώρακα, τραύματα στην κοιλιά, στο πόδι καθώς και αμυντικό τραύμα στο αριστερό χέρι. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο δράστης έκανε απόπειρα αυτοκτονίας και φέρει βαθύ τραύμα στον αριστερό πνεύμονα. Πλέον νοσηλεύεται φρουρούμενος και δεν κινδυνεύει η ζωή του.
Ο πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων Θεσπρωτίας, Βασίλης Νάκος, αποκάλυψε ότι κατηγορούμενος «ισχυρίστηκε ότι χρωστούσε στην κοπέλα κάποια λεφτά και ήρθε να τα βρουν ώστε να λήξει αυτή η διαφορά και εκεί κάτι του είπε και θόλωσε». «Έγινε ένα αποτρόπαιο έγκλημα. Θα ήθελα να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια της νεαρής κοπέλας», ανέφερε ο κ. Νάκος και περιέγραψε τα όσα συνέβησαν το βράδυ της Κυριακής, όταν δολοφονήθηκε η Πηνελόπη:
«Ειδοποιήθηκε το κέντρο της ΕΛΑΣ ότι υπάρχει μια νεαρή γυναίκα πεσμένη. Αμέσως μετά κάλεσε κάποιος και είπε “μας έχουν χτυπήσει με μαχαιριές δύο άτομα, τέσσερις άγνωστοι”. Κατευθείαν πήγε το πρώτο περιπολικό, απέκλεισε την περιοχή και έγινε αναζήτηση του ατόμου που πήρε τηλέφωνο και είπε ότι είναι μαχαιρωμένο. Κινητοποιήθηκε όλη η αστυνομική διεύθυνση, όλοι οι σταθμοί της αστυνομικής διεύθυνσης Θεσπρωτίας ενώ άμεσα ειδοποιήθηκαν και αστυνομικοί που ήταν εκτός υπηρεσίας από την ασφάλεια να προσέλθουν και από το τμήμα Εγκληματολογικών ερευνών. Μετά από λίγη ώρα, 20-30 λεπτά, εντοπίστηκε ένα άτομο το οποίο ήταν μαχαιρωμένο. Είπε ότι τους χτύπησαν και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένο. Εκεί οι συνάδελφοι του απόσπασαν ομολογία ότι τελικά αυτός ήταν που μαχαίρωσε την κοπέλα. Για τους λόγους είπε ότι είναι χρηματικές διαφορές, βέβαια το κίνητρο ακόμα το ψάχνουμε. Από εχθές το βράδυ οι αστυνομικοί κάνουν περισυλλογή όλων των στοιχείων ώστε να πάει σε ανακριτή και εισαγγελέα με “δεμένη” δικογραφία. Βρέθηκε το πρωί το όργανο του εγκλήματος. Κινητοποιήθηκε άμεσα η ΕΛΑΣ, έδρασαν σαν επαγγελματίες οι αστυνομικοί που ακόμα δουλεύουν από εχθές και εκτός υπηρεσίας».
«Τι να πω για αυτό το κορίτσι… Ήθελε να εργαστεί και να μάθει πράγματα. Ήταν βιολόγος, είχε ενημερώσει ότι θα έφευγε από εμάς και θα πήγαινε στην Αθήνα για να συνεχίσει τις σπουδές της με ένα μεταπτυχιακό με το όνειρό της να εξελιχτεί πάνω σε αυτή τη δουλειά και στον κλάδο μας», είπε ο κ. Τόκας.
«Όταν είχε έρθει για δουλειά είχε πει ότι είχε μία σχέση με κάποιο παιδί από την Αθήνα. Δεν είχε πει κάτι άλλο για αυτό το θέμα. Εμένα δεν μου είχε πει απολύτως τίποτα για τα προσωπικά της. Παρότι της είχα πει σε οτιδήποτε βοήθεια χρειαστεί εδώ που ήρθε να μου ζητήσει, δεν μου ζήτησε ποτέ κάτι», επεσήμανε.
Σημειώνεται ότι ο 27χρονος αρχικά ανέφερε ψευδώς πως, ενώ βρισκόταν στον ποδηλατόδρομο με την πρώην σύντροφό του, δέχθηκαν επίθεση από τέσσερα άτομα που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, τα οποία στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Αργότερα, ωστόσο, ομολόγησε ότι, έπειτα από τον τσακωμό τους, της κατάφερε πλήγματα με σουγιά, τον οποίο στη συνέχεια πέταξε κατά τη διαφυγή του από το σημείο του φονικού. Λίγη ώρα αργότερα οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν.
Ο 27χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς με τραύματα που είχε προκαλέσει ο ίδιος στον εαυτό του. Μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας για την παροχή πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
Το τηλεφώνημα στις Αρχές έγινε στις 21:44, πέντε λεπτά μετά την πρώτη ενημέρωση της Αστυνομίας για την 25χρονη, με τον 27χρονο εκείνη τη στιγμή να μην μπορεί να προσδιορίσει το ακριβές σημείο στο οποίο βρισκόταν.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι η 25χρονη έφερε δύο βαθιά τραύματα στην τραχηλική χώρα, χτυπήματα στη ράχη και στον θώρακα, τραύματα στην κοιλιά, στο πόδι καθώς και αμυντικό τραύμα στο αριστερό χέρι. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο δράστης έκανε απόπειρα αυτοκτονίας και φέρει βαθύ τραύμα στον αριστερό πνεύμονα. Πλέον νοσηλεύεται φρουρούμενος και δεν κινδυνεύει η ζωή του.
Ο πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων Θεσπρωτίας, Βασίλης Νάκος, αποκάλυψε ότι κατηγορούμενος «ισχυρίστηκε ότι χρωστούσε στην κοπέλα κάποια λεφτά και ήρθε να τα βρουν ώστε να λήξει αυτή η διαφορά και εκεί κάτι του είπε και θόλωσε». «Έγινε ένα αποτρόπαιο έγκλημα. Θα ήθελα να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια της νεαρής κοπέλας», ανέφερε ο κ. Νάκος και περιέγραψε τα όσα συνέβησαν το βράδυ της Κυριακής, όταν δολοφονήθηκε η Πηνελόπη:
«Ισχυρίστηκε ότι χρωστούσε στην κοπέλα κάποια λεφτά, το κίνητρο ακόμα το ψάχνουμε»
«Ειδοποιήθηκε το κέντρο της ΕΛΑΣ ότι υπάρχει μια νεαρή γυναίκα πεσμένη. Αμέσως μετά κάλεσε κάποιος και είπε “μας έχουν χτυπήσει με μαχαιριές δύο άτομα, τέσσερις άγνωστοι”. Κατευθείαν πήγε το πρώτο περιπολικό, απέκλεισε την περιοχή και έγινε αναζήτηση του ατόμου που πήρε τηλέφωνο και είπε ότι είναι μαχαιρωμένο. Κινητοποιήθηκε όλη η αστυνομική διεύθυνση, όλοι οι σταθμοί της αστυνομικής διεύθυνσης Θεσπρωτίας ενώ άμεσα ειδοποιήθηκαν και αστυνομικοί που ήταν εκτός υπηρεσίας από την ασφάλεια να προσέλθουν και από το τμήμα Εγκληματολογικών ερευνών. Μετά από λίγη ώρα, 20-30 λεπτά, εντοπίστηκε ένα άτομο το οποίο ήταν μαχαιρωμένο. Είπε ότι τους χτύπησαν και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένο. Εκεί οι συνάδελφοι του απόσπασαν ομολογία ότι τελικά αυτός ήταν που μαχαίρωσε την κοπέλα. Για τους λόγους είπε ότι είναι χρηματικές διαφορές, βέβαια το κίνητρο ακόμα το ψάχνουμε. Από εχθές το βράδυ οι αστυνομικοί κάνουν περισυλλογή όλων των στοιχείων ώστε να πάει σε ανακριτή και εισαγγελέα με “δεμένη” δικογραφία. Βρέθηκε το πρωί το όργανο του εγκλήματος. Κινητοποιήθηκε άμεσα η ΕΛΑΣ, έδρασαν σαν επαγγελματίες οι αστυνομικοί που ακόμα δουλεύουν από εχθές και εκτός υπηρεσίας».
Στην Αθήνα για μεταπτυχιακόΟ εργοδότης της 25χρονης, Σταύρος Τόκας, χαρακτήρισε την Πηνελόπη «πολύ καλό κορίτσι, ήσυχο, θαυμάσιο» και ανέφερε πως εργαζόταν στην εταιρεία τον τελευταίο χρόνο. «Όλοι είμαστε συντετριμμένοι. Δεν μπορούσα να φανταστώ πώς συνέβη αυτό το πράγμα και γιατί», συμπλήρωσε.
«Τι να πω για αυτό το κορίτσι… Ήθελε να εργαστεί και να μάθει πράγματα. Ήταν βιολόγος, είχε ενημερώσει ότι θα έφευγε από εμάς και θα πήγαινε στην Αθήνα για να συνεχίσει τις σπουδές της με ένα μεταπτυχιακό με το όνειρό της να εξελιχτεί πάνω σε αυτή τη δουλειά και στον κλάδο μας», είπε ο κ. Τόκας.
«Όταν είχε έρθει για δουλειά είχε πει ότι είχε μία σχέση με κάποιο παιδί από την Αθήνα. Δεν είχε πει κάτι άλλο για αυτό το θέμα. Εμένα δεν μου είχε πει απολύτως τίποτα για τα προσωπικά της. Παρότι της είχα πει σε οτιδήποτε βοήθεια χρειαστεί εδώ που ήρθε να μου ζητήσει, δεν μου ζήτησε ποτέ κάτι», επεσήμανε.
Σημειώνεται ότι ο 27χρονος αρχικά ανέφερε ψευδώς πως, ενώ βρισκόταν στον ποδηλατόδρομο με την πρώην σύντροφό του, δέχθηκαν επίθεση από τέσσερα άτομα που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, τα οποία στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Αργότερα, ωστόσο, ομολόγησε ότι, έπειτα από τον τσακωμό τους, της κατάφερε πλήγματα με σουγιά, τον οποίο στη συνέχεια πέταξε κατά τη διαφυγή του από το σημείο του φονικού. Λίγη ώρα αργότερα οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν.
Το αρχικό ψέμα
Ο 27χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς με τραύματα που είχε προκαλέσει ο ίδιος στον εαυτό του. Μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας για την παροχή πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
Το τηλεφώνημα στις Αρχές έγινε στις 21:44, πέντε λεπτά μετά την πρώτη ενημέρωση της Αστυνομίας για την 25χρονη, με τον 27χρονο εκείνη τη στιγμή να μην μπορεί να προσδιορίσει το ακριβές σημείο στο οποίο βρισκόταν.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα