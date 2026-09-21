Το Βρετανικό Μουσείο απαγορεύει στους επισκέπτες να φωτογραφίζουν την Ταπισερί της Μπαγιέ
Το Βρετανικό Μουσείο απαγορεύει στους επισκέπτες να φωτογραφίζουν την Ταπισερί της Μπαγιέ
Αρχικά, είχε επιτραπεί η λήψη φωτογραφιών, όμως το μουσείο άλλαξε την απόφασή του όταν διαπιστώθηκε ότι οι μεγάλες καθυστερήσεις προκαλούσαν ουρές και εμπόδιζαν άλλους επισκέπτες με εισιτήριο να εισέλθουν στην έκθεση
Το Βρετανικό Μουσείο απαγόρευσε στους επισκέπτες να φωτογραφίζουν την ιστορική Ταπισερί της Μπαγιέ, καθώς οι επισκέπτες που σταματούσαν για να τραβήξουν φωτογραφίες δημιουργούσαν προβλήματα στη ροή της έκθεσης.
Αρχικά, το μουσείο είχε επιτρέψει τη λήψη φωτογραφιών, όμως άλλαξε την απόφασή του όταν διαπιστώθηκε ότι οι μεγάλες καθυστερήσεις προκαλούσαν ουρές και εμπόδιζαν άλλους επισκέπτες με εισιτήριο να εισέλθουν στην έκθεση, σύμφωνα με το BBC.
Το μεσαιωνικό κέντημα, το οποίο παρουσιάζεται για πρώτη φορά στη Βρετανία, αφηγείται τα γεγονότα που οδήγησαν στη νορμανδική κατάκτηση της Αγγλίας και τη Μάχη του Χέιστινγκς το 1066.
Η έκθεση έχει γίνει ανάρπαστη, με τους επισκέπτες να εισέρχονται σε ομάδες ανά 40 λεπτά. Κατά την περιήγησή τους, καλούνται να κινούνται προς μία μόνο κατεύθυνση κατά μήκος του έργου, το οποίο έχει μήκος περίπου 68 μέτρα.
Ωστόσο, οι συχνές στάσεις για φωτογραφίες προκαλούσαν διακοπές στη ροή του κοινού και καθυστερούσαν όσους περίμεναν να δουν το έκθεμα.
Εκπρόσωπος του Βρετανικού Μουσείου δήλωσε: «Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον για την προβολή της Ταπισερί και προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι επισκέπτες θα έχουν την καλύτερη δυνατή εμπειρία».
«Για να το πετύχουμε αυτό, αποφασίσαμε να περιορίσουμε τη φωτογράφιση καθώς οι επισκέπτες κινούνται κατά μήκος της ταπισερί», πρόσθεσε.
Το ιστορικό έργο έχει μεταφερθεί προσωρινά από τη μόνιμη έδρα του στη Νορμανδία της Γαλλίας και θα παραμείνει στο Λονδίνο έως τον Ιούλιο του 2027.
Η μεταφορά του επιβεβαιώθηκε μετά τη γαλλοβρετανική σύνοδο κορυφής του 2025, ύστερα από χρόνια σχεδιασμού και συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Το Βρετανικό Μουσείο ανέλαβε το κόστος της μετακίνησης, ενώ η ασφάλιση παρέχεται από τη βρετανική κυβέρνηση.
Το κέντημα μεταφέρθηκε σε ειδικά διαμορφωμένο κλιματιζόμενο κιβώτιο με αστυνομική συνοδεία κατά τη διάρκεια της πρωτοφανούς διαδρομής των 560 χιλιομέτρων από τη Νορμανδία έως το κέντρο του Λονδίνου.
Παρά το μεγάλο ενδιαφέρον, ορισμένοι επισκέπτες έχουν εκφράσει την ενόχλησή τους για την τιμή των εισιτηρίων, η οποία μπορεί να είναι έως και τρεις φορές υψηλότερη από το κόστος επίσκεψης της Ταπισερί στη Γαλλία.
Η έκθεση είναι ήδη sold out έως τις 31 Δεκεμβρίου, ενώ το μουσείο αναμένεται να διαθέσει νέα εισιτήρια τον Οκτώβριο.
Αρχικά, το μουσείο είχε επιτρέψει τη λήψη φωτογραφιών, όμως άλλαξε την απόφασή του όταν διαπιστώθηκε ότι οι μεγάλες καθυστερήσεις προκαλούσαν ουρές και εμπόδιζαν άλλους επισκέπτες με εισιτήριο να εισέλθουν στην έκθεση, σύμφωνα με το BBC.
Το μεσαιωνικό κέντημα, το οποίο παρουσιάζεται για πρώτη φορά στη Βρετανία, αφηγείται τα γεγονότα που οδήγησαν στη νορμανδική κατάκτηση της Αγγλίας και τη Μάχη του Χέιστινγκς το 1066.
Η έκθεση έχει γίνει ανάρπαστη, με τους επισκέπτες να εισέρχονται σε ομάδες ανά 40 λεπτά. Κατά την περιήγησή τους, καλούνται να κινούνται προς μία μόνο κατεύθυνση κατά μήκος του έργου, το οποίο έχει μήκος περίπου 68 μέτρα.
Ωστόσο, οι συχνές στάσεις για φωτογραφίες προκαλούσαν διακοπές στη ροή του κοινού και καθυστερούσαν όσους περίμεναν να δουν το έκθεμα.
Εκπρόσωπος του Βρετανικού Μουσείου δήλωσε: «Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον για την προβολή της Ταπισερί και προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι επισκέπτες θα έχουν την καλύτερη δυνατή εμπειρία».
«Για να το πετύχουμε αυτό, αποφασίσαμε να περιορίσουμε τη φωτογράφιση καθώς οι επισκέπτες κινούνται κατά μήκος της ταπισερί», πρόσθεσε.
Το ιστορικό έργο έχει μεταφερθεί προσωρινά από τη μόνιμη έδρα του στη Νορμανδία της Γαλλίας και θα παραμείνει στο Λονδίνο έως τον Ιούλιο του 2027.
Η μεταφορά του επιβεβαιώθηκε μετά τη γαλλοβρετανική σύνοδο κορυφής του 2025, ύστερα από χρόνια σχεδιασμού και συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Το Βρετανικό Μουσείο ανέλαβε το κόστος της μετακίνησης, ενώ η ασφάλιση παρέχεται από τη βρετανική κυβέρνηση.
Το κέντημα μεταφέρθηκε σε ειδικά διαμορφωμένο κλιματιζόμενο κιβώτιο με αστυνομική συνοδεία κατά τη διάρκεια της πρωτοφανούς διαδρομής των 560 χιλιομέτρων από τη Νορμανδία έως το κέντρο του Λονδίνου.
Παρά το μεγάλο ενδιαφέρον, ορισμένοι επισκέπτες έχουν εκφράσει την ενόχλησή τους για την τιμή των εισιτηρίων, η οποία μπορεί να είναι έως και τρεις φορές υψηλότερη από το κόστος επίσκεψης της Ταπισερί στη Γαλλία.
Η έκθεση είναι ήδη sold out έως τις 31 Δεκεμβρίου, ενώ το μουσείο αναμένεται να διαθέσει νέα εισιτήρια τον Οκτώβριο.
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