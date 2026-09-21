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Αγωνιστικό Toyota Hilux με κυψέλες υδρογόνου για το Dakar
Αγωνιστικό Toyota Hilux με κυψέλες υδρογόνου για το Dakar
Η Toyota ετοιμάζεται για την τελική φάση δοκιμών προσομοίωσης των σκληρών συνθηκών του Dakar για το GR Hilux DKR GR FC με τεχνολογία κυψελών υδρογόνου.
Η Toyota Gazoo Racing αποκάλυψε τις πρώτες εικόνες του DKR GR FC Hilux, ενός πρωτότυπου που θα κάνει το αγωνιστικό του ντεμπούτο στο Ράλλυ Dakar 2027 στη Σαουδική Αραβία, με μία σημαντική διαφορά σε σχέση με τα υπόλοιπα αγωνιστικά Hilux: δεν διαθέτει κινητήρα εσωτερικής καύσης, αλλά σύστημα κυψελών υδρογόνου.
Το νέο αγωνιστικό βασίζεται στο GR DKR Hilux EVO T1+, με το οποίο μοιράζεται το ειδικά σχεδιασμένο αμάξωμα και το πλαίσιο. Ταυτόχρονα, διατηρεί το πολύ μικρότερο μεταξόνιο σε σχέση με το αυτοκίνητο παραγωγής, τα φαρδιά φτερά, τα μεγάλα ελαστικά και την μεγάλης διαδρομής ανάρτηση που απαιτείται για τις ακραίες συνθήκες ενός αγώνα όπως το Dakar.
Η χαρακτηριστική λευκή και μπλε εμφάνιση είναι ουσιαστικά η πιο εμφανής διαφοροποίηση από το Hilux με τον twin-turbo V6, το οποίο θα συνεχίσει να αποτελεί το βασικό «όπλο» της Toyota για τη διεκδίκηση της γενικής κατάταξης.
Η Toyota δεν έχει αποκαλύψει ακόμη την ισχύ των ηλεκτροκινητήρων του DKR GR FC Hilux, ούτε την αυτονομία που προσφέρει το σύστημα κυψελών καυσίμου μεταξύ των ανεφοδιασμών.
Το σημαντικότερο στοιχείο του πρωτότυπου βρίσκεται, φυσικά, στο σύστημα κίνησης. Η κυψέλη καυσίμου χρησιμοποιεί υδρογόνο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ως αποτέλεσμα από την εξάτμιση δεν εκπέμπεται CO2, αλλά νερό.
Το DKR GR FC Hilux θα συμμετάσχει στην πειραματική κατηγορία Dakar Future Mission 1000, η οποία προβλέπει περισσότερα από 1.000 χλμ. σκληρής εκτός δρόμου οδήγησης σε 13 ειδικές διαδρομές.
Η Toyota θα αξιοποιήσει τη συμμετοχή για να εξελίξει την τεχνολογία υδρογόνου, εστιάζοντας στη μείωση του μεγέθους του συστήματος κυψελών καυσίμου, την καλύτερη ψύξη και την αυξημένη αντοχή.
Η αγωνιστική τεχνολογία δεν αποτελεί, πάντως, αυτοσκοπό. Η Toyota έχει ήδη ανακοινώσει ότι σχεδιάζει να παρουσιάσει το 2028 έκδοση παραγωγής του Hilux με κυψέλες καυσίμου υδρογόνου.
Το μοντέλο αναμένεται να προσφέρει αυτονομία περίπου 400 χλμ. και ικανότητα ρυμούλκησης έως 2.500 κιλά, αποτελώντας μία ακόμη εναλλακτική δίπλα στις αμιγώς ηλεκτρικές και diesel εκδόσεις.
Το νέο αγωνιστικό βασίζεται στο GR DKR Hilux EVO T1+, με το οποίο μοιράζεται το ειδικά σχεδιασμένο αμάξωμα και το πλαίσιο. Ταυτόχρονα, διατηρεί το πολύ μικρότερο μεταξόνιο σε σχέση με το αυτοκίνητο παραγωγής, τα φαρδιά φτερά, τα μεγάλα ελαστικά και την μεγάλης διαδρομής ανάρτηση που απαιτείται για τις ακραίες συνθήκες ενός αγώνα όπως το Dakar.
Η χαρακτηριστική λευκή και μπλε εμφάνιση είναι ουσιαστικά η πιο εμφανής διαφοροποίηση από το Hilux με τον twin-turbo V6, το οποίο θα συνεχίσει να αποτελεί το βασικό «όπλο» της Toyota για τη διεκδίκηση της γενικής κατάταξης.
Η Toyota δεν έχει αποκαλύψει ακόμη την ισχύ των ηλεκτροκινητήρων του DKR GR FC Hilux, ούτε την αυτονομία που προσφέρει το σύστημα κυψελών καυσίμου μεταξύ των ανεφοδιασμών.
Το σημαντικότερο στοιχείο του πρωτότυπου βρίσκεται, φυσικά, στο σύστημα κίνησης. Η κυψέλη καυσίμου χρησιμοποιεί υδρογόνο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ως αποτέλεσμα από την εξάτμιση δεν εκπέμπεται CO2, αλλά νερό.
Το DKR GR FC Hilux θα συμμετάσχει στην πειραματική κατηγορία Dakar Future Mission 1000, η οποία προβλέπει περισσότερα από 1.000 χλμ. σκληρής εκτός δρόμου οδήγησης σε 13 ειδικές διαδρομές.
Η Toyota θα αξιοποιήσει τη συμμετοχή για να εξελίξει την τεχνολογία υδρογόνου, εστιάζοντας στη μείωση του μεγέθους του συστήματος κυψελών καυσίμου, την καλύτερη ψύξη και την αυξημένη αντοχή.
Η αγωνιστική τεχνολογία δεν αποτελεί, πάντως, αυτοσκοπό. Η Toyota έχει ήδη ανακοινώσει ότι σχεδιάζει να παρουσιάσει το 2028 έκδοση παραγωγής του Hilux με κυψέλες καυσίμου υδρογόνου.
Το μοντέλο αναμένεται να προσφέρει αυτονομία περίπου 400 χλμ. και ικανότητα ρυμούλκησης έως 2.500 κιλά, αποτελώντας μία ακόμη εναλλακτική δίπλα στις αμιγώς ηλεκτρικές και diesel εκδόσεις.
Παράλληλα με το πειραματικό DKR GR FC Hilux, η Gazoo Racing θα παρατάξει στο Dakar 2027 και το GR DKR Hilux EVO T1+, με τον twin-turbo V6 των 405 ίππων και 660 Nm ροπής. Το Hilux έχει ήδη κατακτήσει τέσσερις νίκες στη γενική κατάταξη του Dakar, το 2019, το 2022, το 2023 και το 2025.
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