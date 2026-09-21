Αγωνιστικό Toyota Hilux με κυψέλες υδρογόνου για το Dakar

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Η Toyota Gazoo Racing αποκάλυψε τις, ενός πρωτότυπου που θα κάνει τοστη Σαουδική Αραβία, με μία σημαντική διαφορά σε σχέση με τα υπόλοιπα αγωνιστικά Hilux: δεν διαθέτει κινητήρα εσωτερικής καύσης, αλλάΤο νέο αγωνιστικό βασίζεται στο GR DKR Hilux EVO T1+, με το οποίο μοιράζεται τοκαι το πλαίσιο. Ταυτόχρονα, διατηρεί το πολύ μικρότερο μεταξόνιο σε σχέση με το αυτοκίνητο παραγωγής, τα φαρδιά φτερά, τα μεγάλα ελαστικά και τηνενός αγώνα όπως το Dakar.Η χαρακτηριστική λευκή και μπλε εμφάνιση είναι ουσιαστικά η πιο εμφανής διαφοροποίηση απόγια τη διεκδίκηση της γενικής κατάταξης.Η Toyota δεν έχει αποκαλύψει ακόμη την ισχύ των ηλεκτροκινητήρων του DKR GR FC Hilux, ούτε την αυτονομία που προσφέρει το σύστημα κυψελών καυσίμου μεταξύ των ανεφοδιασμών.Το σημαντικότερο στοιχείο του πρωτότυπου βρίσκεται, φυσικά, στο σύστημα κίνησης. Η κυψέλη καυσίμουκαι ως αποτέλεσμα από την εξάτμιση δεν εκπέμπεται CO2, αλλά νερό.Το DKR GR FC Hilux, η οποία προβλέπει περισσότερα από 1.000 χλμ. σκληρής εκτός δρόμου οδήγησης σε 13 ειδικές διαδρομές.Η Toyota θα αξιοποιήσει τη συμμετοχή γιαεστιάζοντας στη μείωση του μεγέθους του συστήματος κυψελών καυσίμου, την καλύτερη ψύξη και την αυξημένη αντοχή.Η αγωνιστική τεχνολογία δεν αποτελεί, πάντως, αυτοσκοπό. Η Toyota έχει ήδη ανακοινώσει ότι σχεδιάζει να παρουσιάσει το 2028Το μοντέλο αναμένεται να προσφέρεικαι ικανότητα ρυμούλκησης έως 2.500 κιλά, αποτελώντας μία ακόμη εναλλακτική δίπλα στις αμιγώς ηλεκτρικές και diesel εκδόσεις.