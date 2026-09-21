Θοδωρής Φέρρης: Αναβάλλεται η συναυλία του με τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη στον Λυκαβηττό
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Μίκης Θεοδωράκης Θοδωρής Φέρρης ΄συναυλία Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Θοδωρής Φέρρης: Αναβάλλεται η συναυλία του με τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη στον Λυκαβηττό

Πώς θα γίνει η εξαργύρωση των εισιτηρίων

Θοδωρής Φέρρης: Αναβάλλεται η συναυλία του με τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη στον Λυκαβηττό
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Αναβάλλεται η προγραμματισμένη για αύριο, Τρίτη, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, συναυλία – αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη με βασικό ερμηνευτή τον Θοδωρή Φέρρη. Αιτία της αναβολής είναι οι δυσμενείς μετεωρολογικές προβλέψεις που κάνουν λόγο για βροχοπτώσεις.

Οι διοργανωτές ενημερώνουν πως το μουσικό αφιέρωμα στον συνθέτη θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο και σε άλλο χώρο, που θα ανακοινωθούν σύντομα

Σημειώνεται επίσης πως όσοι έχουν προμηθευτεί εισιτήρια θα λάβουν πλήρη επιστροφή των χρημάτων τους.
Για εισιτήρια που έχουν αγοραστεί ηλεκτρονικά με κάρτα, η επιστροφή θα πραγματοποιηθεί αυτόματα στην κάρτα που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά ενώ για τα εισιτήρια που αγοράστηκαν με μετρητά, ο κάτοχος παρακαλείται να αποστείλει email στο cancellations@paniklive.gr εντός 14 εργάσιμων ημερών, αναγράφοντας τον αριθμό παραγγελίας και τα στοιχεία του IBAN, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιστροφής.
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