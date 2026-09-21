Με πάνω από 30 χρόνια συνεχή και συνεπή παρουσία στην εκπαίδευση, το IdEF φέρνει την ακαδημαϊκή εμπειρία ενός δημόσιου γαλλικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα, χωρίς να χρειάζεται κανείς να μετακομίσει στο εξωτερικό.
Θοδωρής Φέρρης: Αναβάλλεται η συναυλία του με τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη στον Λυκαβηττό
Θοδωρής Φέρρης: Αναβάλλεται η συναυλία του με τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη στον Λυκαβηττό
Πώς θα γίνει η εξαργύρωση των εισιτηρίων
Αναβάλλεται η προγραμματισμένη για αύριο, Τρίτη, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, συναυλία – αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη με βασικό ερμηνευτή τον Θοδωρή Φέρρη. Αιτία της αναβολής είναι οι δυσμενείς μετεωρολογικές προβλέψεις που κάνουν λόγο για βροχοπτώσεις.
Οι διοργανωτές ενημερώνουν πως το μουσικό αφιέρωμα στον συνθέτη θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο και σε άλλο χώρο, που θα ανακοινωθούν σύντομα
Σημειώνεται επίσης πως όσοι έχουν προμηθευτεί εισιτήρια θα λάβουν πλήρη επιστροφή των χρημάτων τους.
Για εισιτήρια που έχουν αγοραστεί ηλεκτρονικά με κάρτα, η επιστροφή θα πραγματοποιηθεί αυτόματα στην κάρτα που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά ενώ για τα εισιτήρια που αγοράστηκαν με μετρητά, ο κάτοχος παρακαλείται να αποστείλει email στο cancellations@paniklive.gr εντός 14 εργάσιμων ημερών, αναγράφοντας τον αριθμό παραγγελίας και τα στοιχεία του IBAN, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιστροφής.
Οι διοργανωτές ενημερώνουν πως το μουσικό αφιέρωμα στον συνθέτη θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο και σε άλλο χώρο, που θα ανακοινωθούν σύντομα
Σημειώνεται επίσης πως όσοι έχουν προμηθευτεί εισιτήρια θα λάβουν πλήρη επιστροφή των χρημάτων τους.
Για εισιτήρια που έχουν αγοραστεί ηλεκτρονικά με κάρτα, η επιστροφή θα πραγματοποιηθεί αυτόματα στην κάρτα που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά ενώ για τα εισιτήρια που αγοράστηκαν με μετρητά, ο κάτοχος παρακαλείται να αποστείλει email στο cancellations@paniklive.gr εντός 14 εργάσιμων ημερών, αναγράφοντας τον αριθμό παραγγελίας και τα στοιχεία του IBAN, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιστροφής.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα