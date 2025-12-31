Το ξέσπασμα της Κέιτ Μπέκινσεϊλ για όσους σχολιάζουν την απώλεια βάρους της: «Είδα τη μητέρα μου να πεθαίνει, τι όρεξη να έχω; Ευτυχώς δεν έγινα κάθαρμα σαν εσάς»