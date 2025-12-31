Το ξέσπασμα της Κέιτ Μπέκινσεϊλ για όσους σχολιάζουν την απώλεια βάρους της: «Είδα τη μητέρα μου να πεθαίνει, τι όρεξη να έχω; Ευτυχώς δεν έγινα κάθαρμα σαν εσάς»
Το ξέσπασμα της Κέιτ Μπέκινσεϊλ για όσους σχολιάζουν την απώλεια βάρους της: «Είδα τη μητέρα μου να πεθαίνει, τι όρεξη να έχω; Ευτυχώς δεν έγινα κάθαρμα σαν εσάς»
Δεν είναι σαν την ανορεξία, είναι σαν το σώμα σου να έχει κλείσει, είπε η ηθοποιός σε βίντεο που δημοσίευσε
Για την απώλεια της μητέρας της μίλησε η Κέιτ Μπέκινσεϊλ, απαντώντας παράλληλα σε σχόλια που έχει δεχτεί για τη μεγάλη απώλεια κιλών.
Την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, η 52χρονη ηθοποιός ανέβασε στο Instagram ένα βίντεο, μέσα από το οποίο μοιράστηκε τις δυσκολίες που βιώνει λόγω του θανάτου της μητέρας της, Τζούντι Λόου, η οποία έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Ιούλιο από καρκίνο.
«Το 2025 ήταν μια πραγματικά, πραγματικά δύσκολη χρονιά. Ήταν επίσης η τελευταία χρονιά που η απίστευτη μαμά μου ήταν σε αυτόν τον πλανήτη. Οπότε νιώθω πολύ διχασμένη και με το να την αποχαιρετώ», είπε αρχικά.
Η Μπέκινσεϊλ παραδέχτηκε ότι έχει έρθει πολλές φορές αντιμέτωπη με τον θάνατο και ότι η διαχείριση της θλίψης την οδήγησε στο να μην τρώει όσο θα έπρεπε. «Είδα τον 31χρονο πατέρα μου να πεθαίνει από ένα τεράστιο έμφραγμα και μετά είδα να πεθαίνει ο πατριός μου και είδα τη μητέρα μου να φθίνει και να πεθαίνει. Τόση απίστευτη οδύνη και αυτό που θα πω είναι ότι δεν σου ανοίγει ιδιαίτερα την όρεξη», ανέφερε, μην μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της.
«Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο είδος ενοχής επειδή εγώ ζω, γιατί ξεκίνησε μετά τον θάνατο του πατριού μου. Και δεν είναι σαν την ανορεξία, όπου λιμοκτονείς και είναι κάπως θέμα δύναμης θέλησης. Είναι σαν το σώμα σου να έχει κλείσει. Νομίζω ότι είναι σοκ και τραύμα» εξήγησε.
Το βίντεο που ανέβασε
Όπως υποστήριξε, η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου μπορεί να στερήσει από κάποιον την όρεξη: «Νομίζω ότι το να βλέπεις, ειδικά μόνη, τους ανθρώπους που αγαπάς περισσότερο να υποφέρουν και να έχουν φρικτούς, και κάποιες φορές βίαιους και τρομερούς θανάτους, πραγματικά σου κόβει την όρεξη».
Η Μπέκινσεϊλ σημείωσε ότι οι αλλαγές στην όρεξη είναι συχνές στους ανθρώπους που πενθούν, πριν στη συνέχεια στραφεί εναντίον όσων σχολίασαν το σώμα της. Την ίδια στιγμή τόνισε πως είναι «τόσο ευγνώμων» που είχε σπουδαίους γονείς, οι οποίοι τη μεγάλωσαν σωστά, ώστε να μην της περνά ποτέ από το μυαλό να βλέπει κάποιον που «υποφέρει» και να του αφήνει άσχημα μηνύματα για την εμφάνισή του. «Σε όλους όσοι ενοχλούνται επειδή είμαι πολύ αδύνατη ή πολύ οτιδήποτε ή δεν είμαι όπως περιμένουν να είμαι, εύχομαι πραγματικά να είχατε γονείς σαν τους δικούς μου».
Κλείνοντας, πρόσθεσε ότι χαίρεται που οι θάνατοι που έχει βιώσει δεν την έχουν «μετατρέψει σε ένα είδος σκληρού καθ… που θα έλεγε αυτά που πολλοί από εσάς μου λέτε». «Αρνούμαι απολύτως να γίνω σαν εσάς. Δεν θα το έκανα ποτέ αυτό σε κανέναν. Είμαι τόσο γ… περήφανη γι’ αυτό», κατέληξε.
Την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, η 52χρονη ηθοποιός ανέβασε στο Instagram ένα βίντεο, μέσα από το οποίο μοιράστηκε τις δυσκολίες που βιώνει λόγω του θανάτου της μητέρας της, Τζούντι Λόου, η οποία έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Ιούλιο από καρκίνο.
«Το 2025 ήταν μια πραγματικά, πραγματικά δύσκολη χρονιά. Ήταν επίσης η τελευταία χρονιά που η απίστευτη μαμά μου ήταν σε αυτόν τον πλανήτη. Οπότε νιώθω πολύ διχασμένη και με το να την αποχαιρετώ», είπε αρχικά.
Η Μπέκινσεϊλ παραδέχτηκε ότι έχει έρθει πολλές φορές αντιμέτωπη με τον θάνατο και ότι η διαχείριση της θλίψης την οδήγησε στο να μην τρώει όσο θα έπρεπε. «Είδα τον 31χρονο πατέρα μου να πεθαίνει από ένα τεράστιο έμφραγμα και μετά είδα να πεθαίνει ο πατριός μου και είδα τη μητέρα μου να φθίνει και να πεθαίνει. Τόση απίστευτη οδύνη και αυτό που θα πω είναι ότι δεν σου ανοίγει ιδιαίτερα την όρεξη», ανέφερε, μην μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της.
«Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο είδος ενοχής επειδή εγώ ζω, γιατί ξεκίνησε μετά τον θάνατο του πατριού μου. Και δεν είναι σαν την ανορεξία, όπου λιμοκτονείς και είναι κάπως θέμα δύναμης θέλησης. Είναι σαν το σώμα σου να έχει κλείσει. Νομίζω ότι είναι σοκ και τραύμα» εξήγησε.
Το βίντεο που ανέβασε
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Όπως υποστήριξε, η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου μπορεί να στερήσει από κάποιον την όρεξη: «Νομίζω ότι το να βλέπεις, ειδικά μόνη, τους ανθρώπους που αγαπάς περισσότερο να υποφέρουν και να έχουν φρικτούς, και κάποιες φορές βίαιους και τρομερούς θανάτους, πραγματικά σου κόβει την όρεξη».
Η Μπέκινσεϊλ σημείωσε ότι οι αλλαγές στην όρεξη είναι συχνές στους ανθρώπους που πενθούν, πριν στη συνέχεια στραφεί εναντίον όσων σχολίασαν το σώμα της. Την ίδια στιγμή τόνισε πως είναι «τόσο ευγνώμων» που είχε σπουδαίους γονείς, οι οποίοι τη μεγάλωσαν σωστά, ώστε να μην της περνά ποτέ από το μυαλό να βλέπει κάποιον που «υποφέρει» και να του αφήνει άσχημα μηνύματα για την εμφάνισή του. «Σε όλους όσοι ενοχλούνται επειδή είμαι πολύ αδύνατη ή πολύ οτιδήποτε ή δεν είμαι όπως περιμένουν να είμαι, εύχομαι πραγματικά να είχατε γονείς σαν τους δικούς μου».
Κλείνοντας, πρόσθεσε ότι χαίρεται που οι θάνατοι που έχει βιώσει δεν την έχουν «μετατρέψει σε ένα είδος σκληρού καθ… που θα έλεγε αυτά που πολλοί από εσάς μου λέτε». «Αρνούμαι απολύτως να γίνω σαν εσάς. Δεν θα το έκανα ποτέ αυτό σε κανέναν. Είμαι τόσο γ… περήφανη γι’ αυτό», κατέληξε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα