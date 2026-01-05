Με φωτογραφίες με μαγιό απαντά η Κέιτ Μπέκινσεϊλ στα σχόλια για τα κιλά της
Πριν από λίγους μήνες η μητέρα της ηθοποιού έφυγε από τη ζωή και έχασε απότομα βάρος από τη θλίψη της
Με φωτογραφίες όπου φορά μαγιό απάντησε στους επικριτές της η Κέιτ Μπέκινσεϊλ, μετά από σχόλια που δέχθηκε για τα κιλά της και την απώλεια βάρους της γενικότερα.
Λίγες ημέρες μετά την εξομολόγησή της για την απώλεια της μητέρας της, κατά την οποία εξηγούσε πως ευθύνεται για την αλλαγή στην εμφάνισή της, η Κέιτ Μπέκινσεϊλ δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες με μπικίνι, κοντές φούστες και σορτσάκια και τις συνόδευσε με ένα μακροσκελές κείμενο.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της η ηθοποιός έγραψε μεταξύ άλλων: «Έμαθα μερικά πράγματα σήμερα. Όλα τα γκουάτις (είδος ρακούν) είναι θηλυκά. Δεν ξέρω τι νομίζουν ότι κάνουν τα αρσενικά, αλλά ζητώ συγνώμη από εκείνο το γκουάτις που φώναζα Φίλιπ επί τρεις ημέρες- δεν το ήξερα».
«Στο πόλο, οι πιο επιθετικές και όσες θέλουν να κερδίσουν είναι κορίτσια. Το να βλέπεις 55 επεισόδια του Four in a Bed βοηθά στην περίπλοκη, πρώιμη φάση του πένθους, όπως και το να φιλάς πολλά άλογα στη μύτη», πρόσθεσε.
Και συνέχισε: «Όταν υποφέρεις, πολύ συχνά δεν είναι οι άνθρωποι που περίμενες ότι θα σταθούν δίπλα σου εκείνοι που το κάνουν. Στην πραγματικότητα, συνήθως είναι γυναίκες που έχουν βιώσει τεράστιες απώλειες – πολλαπλές απώλειες- που έχουν βιαστεί, κακοποιηθεί, τραυματιστεί ή προδοθεί από όλους στη ζωή τους, εκείνες που μπαίνουν μπροστά και προσπαθούν να κουβαλήσουν μαζί σου ένα κομμάτι από τη θλίψη σου. Αυτό είναι απίστευτα ταπεινό και συγκινητικό».
Η Κέιτ Μπεκινσέιλ έγραψε ακόμη: «Το πένθος δεν είναι διαγωνισμός. Ό,τι και όποιον κι αν έχεις χάσει, το δικό σου πένθος είναι το χειρότερο πένθος. Μην αφήσεις κανέναν να σε κάνει να νιώθεις ότι συμμετέχεις σε κάποιον αγώνα θλίψης – αυτό είναι απλώς βλακείες. Το πένθος χρειάζεται έναν μάρτυρα. Δεν μπορείς να το περάσεις μόνος σου. Κάποιες φορές θα είναι οι πιο απρόσμενοι άνθρωποι εκείνοι που μπορούν, έστω και για πέντε λεπτά, να καθίσουν μαζί σου μέσα σε αυτό – και κάποιες φορές είναι τα ζώα. Και στην πραγματικότητα, πολύ συχνά είναι τα ζώα. Και δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ για τα ζώα».
Και κατέληξε: «Φόρα ό,τι γαμ*** θέλεις. Είτε αυτό είναι ένα καπέλο με ζωντανά πουλιά επάνω, είτε βολάν εσώρουχα, παπούτσια με πλατφόρμα, φόρμες γεμάτες λεκέδες, cargo παντελόνια και γυαλιά ηλίου που αγκαλιάζουν το πρόσωπο — κάνε το δικό σου. Η ζωή είναι μικρή. Χάρισε στον εαυτό σου χαρά και διασκέδασε την αισθητική σου με όποιον τρόπο μπορείς».
