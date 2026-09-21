Η Βενετία εξετάζει να αυξήσει το τέλος εισόδου για τους τουρίστες στα 30 ευρώ

«Η τωρινή επιβάρυνση 5-10 ευρώ είναι οικονομικά προσιτή ουσιαστικά για όλους, ο κίνδυνος είναι ότι δεν έχει πλέον τον αποτρεπτικό χαρακτήρα που υποτίθεται είχε το μέτρο αυτό», δήλωσε ο σύμβουλος σε θέματα προϋπολογισμού και φορολόγησης