Η Σαμπαλένκα με τον Έλληνα σύντροφό της στη Γλυφάδα για την παρουσίαση σειράς ρούχων, βίντεο
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Αρίνα Σαμπαλένκα Γλυφάδα Ρούχα Γιώργος Φραγκούλης

Η Σαμπαλένκα με τον Έλληνα σύντροφό της στη Γλυφάδα για την παρουσίαση σειράς ρούχων, βίντεο

Η σειρά ρούχων του Γιώργου Φραγκούλη φέρει την ονομασία The Gride, από τις λέξεις «Greek» και «Pride», ήτοι Έλληνας και περήφανος

Η Σαμπαλένκα με τον Έλληνα σύντροφό της στη Γλυφάδα για την παρουσίαση σειράς ρούχων, βίντεο
Μαρία Λεμονιά
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Στη Γλυφάδα βρέθηκε η Αρίνα Σαμπαλένκα, Νο 2 στην παγκόσμια κατάταξη του τένις, με αφορμή το λανσάρισμα της νέας σειράς ρούχων του συντρόφου της, επιχειρηματία Γιώργου Φραγκούλη.

Η παρουσία της κορυφαίας τενίστριας προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον, με πλήθος κόσμου να συγκεντρώνεται στο Simple Caracters της οικογένειας Λιακωτίτη στη Γλυφάδα, προκειμένου να γνωρίσει από κοντά το ζευγάρι.

Στον χώρο επικράτησε το αδιαχώρητο, καθώς θαυμαστές της Σαμπαλένκα, αλλά και φίλοι του brand έδωσαν το «παρών» στην εκδήλωση για την παρουσίαση της νέας συλλογής.

Η σειρά ρούχων του Γιώργου Φραγκούλη φέρει την ονομασία The Gride, από τις λέξεις «Greek» και «Pride», ήτοι Έλληνας και περήφανος.

Την παράσταση, πάντως, φαίνεται πως «έκλεψε» το αξιαγάπητο σκυλάκι τους.

Δείτε βίντεο: 

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Η Σαμπαλένκα με τον Έλληνα σύντροφό της στη Γλυφάδα για την παρουσίαση σειράς ρούχων, βίντεο
Η Σαμπαλένκα με τον Έλληνα σύντροφό της στη Γλυφάδα για την παρουσίαση σειράς ρούχων, βίντεο





Μαρία Λεμονιά
49 ΣΧΟΛΙΑ

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