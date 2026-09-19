Ο Νίκος Πολυδερόπουλος έκανε διακοπές στη Μύκονο με την οικογένειά του: Οι φωτογραφίες που ανέβασε με τον γιο του
Ο Νίκος Πολυδερόπουλος έκανε διακοπές στη Μύκονο με την οικογένειά του: Οι φωτογραφίες που ανέβασε με τον γιο του
Χαλαρές μέρες, έγραψε ο ηθοποιός
Διακοπές στη Μύκονο έκανε ο Νίκος Πολυδερόπουλος, μαζί με την οικογένειά του και μοιράστηκε φωτογραφίες στα social media, με τον γιο του να πρωταγωνιστεί σε αυτές.
Ο ηθοποιός απόλαυσε μερικές ημέρες μακριά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις στο νησί των ανέμων, έχοντας στο πλευρό του τη σύντροφό του Βαλασία Συμιακού και το οκτώ μηνών παιδί τους. Στα στιγμιότυπα που ανέβασε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Instagram πόζαρε κρατώντας στην αγκαλιά του είτε στους ώμους του τον γιο τους κατά τις εξόδους τους, ενώ σε μία από τις φωτογραφίες χαμογελά δίπλα στην αγαπημένη του. Παράλληλα, ανέβασε και κάποια από τα τοπία που αντίκρισε.
«Χαλαρές μέρες στη Μύκονο», έγραψε ο Νίκος Πολυδερόπουλος στη λεζάντα της ανάρτησής του.
Δείτε τις φωτογραφίες
Ο ηθοποιός απόλαυσε μερικές ημέρες μακριά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις στο νησί των ανέμων, έχοντας στο πλευρό του τη σύντροφό του Βαλασία Συμιακού και το οκτώ μηνών παιδί τους. Στα στιγμιότυπα που ανέβασε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Instagram πόζαρε κρατώντας στην αγκαλιά του είτε στους ώμους του τον γιο τους κατά τις εξόδους τους, ενώ σε μία από τις φωτογραφίες χαμογελά δίπλα στην αγαπημένη του. Παράλληλα, ανέβασε και κάποια από τα τοπία που αντίκρισε.
«Χαλαρές μέρες στη Μύκονο», έγραψε ο Νίκος Πολυδερόπουλος στη λεζάντα της ανάρτησής του.
Δείτε τις φωτογραφίες
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