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Στην Καλαμάτα το συνέδριο Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας στις 17 και 18 Οκτωβρίου
Στην Καλαμάτα το συνέδριο Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας στις 17 και 18 Οκτωβρίου
Το συνέδριο διοργανώνεται από τον Επιστημονικό Σύνδεσμο Δικηγόρων «Οι Ποινικολόγοι», σε συνδιοργάνωση με τον Δικηγορικό Σύλλογο Καλαμάτας
Στην Καλαμάτα θα βρεθεί για δύο ημέρες στο επίκεντρο η συζήτηση γύρω από τις σημαντικές αλλαγές και τις νέες προκλήσεις στον χώρο της Ποινικής Δικαιοσύνης, στο πλαίσιο του συνεδρίου Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας που θα πραγματοποιηθεί στις 17 και 18 Οκτωβρίου.
Το συνέδριο διοργανώνεται από τον Επιστημονικό Σύνδεσμο Δικηγόρων «Οι Ποινικολόγοι», σε συνδιοργάνωση με τον Δικηγορικό Σύλλογο Καλαμάτας, και έχει ως κεντρικό θέμα τις «Σύγχρονες προκλήσεις του Ποινικού Δικαίου και της Ποινικής Δικονομίας». Στο επίκεντρο των εργασιών αναμένεται να βρεθούν οι αλλεπάλληλες νομοθετικές μεταβολές, οι σημαντικότερες νομολογιακές εξελίξεις, αλλά και τα νέα πεδία που ανοίγονται σε επίπεδο ποινικής προστασίας. Πρόκειται για ζητήματα που απασχολούν έντονα τον νομικό κόσμο, καθώς οι αλλαγές στο θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο επηρεάζουν άμεσα τόσο την καθημερινή δικαστηριακή πρακτική όσο και την εφαρμογή βασικών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και της Ποινικής Δικονομίας.
Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αποτελέσει πεδίο ουσιαστικού επιστημονικού διαλόγου γύρω από τις μεταβολές που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια στην ποινική νομοθεσία και τα ζητήματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή της από δικαστές, εισαγγελείς και δικηγόρους. Οι εργασίες του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Horizon Blu Kalamata, στην οδό Πέτρου Καρακούση 1, στην Καλαμάτα.
Το συνέδριο διοργανώνεται από τον Επιστημονικό Σύνδεσμο Δικηγόρων «Οι Ποινικολόγοι», σε συνδιοργάνωση με τον Δικηγορικό Σύλλογο Καλαμάτας, και έχει ως κεντρικό θέμα τις «Σύγχρονες προκλήσεις του Ποινικού Δικαίου και της Ποινικής Δικονομίας». Στο επίκεντρο των εργασιών αναμένεται να βρεθούν οι αλλεπάλληλες νομοθετικές μεταβολές, οι σημαντικότερες νομολογιακές εξελίξεις, αλλά και τα νέα πεδία που ανοίγονται σε επίπεδο ποινικής προστασίας. Πρόκειται για ζητήματα που απασχολούν έντονα τον νομικό κόσμο, καθώς οι αλλαγές στο θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο επηρεάζουν άμεσα τόσο την καθημερινή δικαστηριακή πρακτική όσο και την εφαρμογή βασικών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και της Ποινικής Δικονομίας.
Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αποτελέσει πεδίο ουσιαστικού επιστημονικού διαλόγου γύρω από τις μεταβολές που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια στην ποινική νομοθεσία και τα ζητήματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή της από δικαστές, εισαγγελείς και δικηγόρους. Οι εργασίες του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Horizon Blu Kalamata, στην οδό Πέτρου Καρακούση 1, στην Καλαμάτα.
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