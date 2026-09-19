Ονειρεμένο ημίχρονο για τον Κωστούλα κόντρα στην Αρσεναλ: Ασίστ και μαγικό γκολ για το 2-0 της Μπράιτον, δείτε βίντεο

Αρχικά βρήκε με εξαιρετική κάθετη πάσα τον Γκρος για το 1-0 και λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους σούταρε έξω από την περιοχή χωρίς να αφήσει περιθώρια στον Ράγια