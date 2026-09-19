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Ονειρεμένο ημίχρονο για τον Κωστούλα κόντρα στην Αρσεναλ: Ασίστ και μαγικό γκολ για το 2-0 της Μπράιτον, δείτε βίντεο
Ονειρεμένο ημίχρονο για τον Κωστούλα κόντρα στην Αρσεναλ: Ασίστ και μαγικό γκολ για το 2-0 της Μπράιτον, δείτε βίντεο
Αρχικά βρήκε με εξαιρετική κάθετη πάσα τον Γκρος για το 1-0 και λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους σούταρε έξω από την περιοχή χωρίς να αφήσει περιθώρια στον Ράγια
Με ονειρεμένο τρόπο για τον Μπάμπη Κωστούλα τελείωσε το πρώτο μέρος του ελληνικού εμφυλίου Μπράιτον - Άρσεναλ με τον Έλληνα φορ να πετυχαίνει φοβερό γκολ, ενώ μερικά λεπτά πριν έδωσε και ασίστ για το 1-0 της ομάδας του.
Ο Κωστούλας στο 31ο λεπτό έδωσε ασίστ στον Πασκάλ Γκρος για το 1-0, ενώ στο 44ο λεπτό υποδέχθηκε τη μπάλα έξω από το ημικύκλιο της περιοχής και με ένα φοβερό σουτ στη γωνία του Ράγια έκανε το 2-0.
Δείτε ΕΔΩ το γκολ
Ο Κωστούλας στο 31ο λεπτό έδωσε ασίστ στον Πασκάλ Γκρος για το 1-0, ενώ στο 44ο λεπτό υποδέχθηκε τη μπάλα έξω από το ημικύκλιο της περιοχής και με ένα φοβερό σουτ στη γωνία του Ράγια έκανε το 2-0.
Δείτε ΕΔΩ το γκολ
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