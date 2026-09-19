Ονειρεμένο ημίχρονο για τον Κωστούλα κόντρα στην Αρσεναλ: Ασίστ και μαγικό γκολ για το 2-0 της Μπράιτον, δείτε βίντεο
SPORTS
Μπάμπης Κωστούλας Μπράιτον Άρσεναλ

Ονειρεμένο ημίχρονο για τον Κωστούλα κόντρα στην Αρσεναλ: Ασίστ και μαγικό γκολ για το 2-0 της Μπράιτον, δείτε βίντεο

Αρχικά βρήκε με εξαιρετική κάθετη πάσα τον Γκρος για το 1-0 και λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους σούταρε έξω από την περιοχή χωρίς να αφήσει περιθώρια στον Ράγια

Ονειρεμένο ημίχρονο για τον Κωστούλα κόντρα στην Αρσεναλ: Ασίστ και μαγικό γκολ για το 2-0 της Μπράιτον, δείτε βίντεο
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Με ονειρεμένο τρόπο για τον Μπάμπη Κωστούλα τελείωσε το  πρώτο μέρος του ελληνικού εμφυλίου Μπράιτον - Άρσεναλ με τον Έλληνα φορ να πετυχαίνει φοβερό γκολ, ενώ μερικά λεπτά πριν έδωσε και ασίστ για το 1-0 της ομάδας του. 

Ο Κωστούλας στο 31ο λεπτό έδωσε ασίστ στον Πασκάλ Γκρος για το 1-0, ενώ στο 44ο λεπτό υποδέχθηκε τη μπάλα έξω από το ημικύκλιο της περιοχής και με ένα φοβερό σουτ στη γωνία του Ράγια έκανε το 2-0. 

Δείτε ΕΔΩ το γκολ 
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