Μαρί Σαντάλ για τον 22χρονο γιο της που έχει γενέθλια την ίδια ημέρα με εκείνη: Είσαι ο πιο τρυφερός άνθρωπος που ξέρω
Μαρί Σαντάλ για τον 22χρονο γιο της που έχει γενέθλια την ίδια ημέρα με εκείνη: Είσαι ο πιο τρυφερός άνθρωπος που ξέρω
Το καλύτερο δώρο γενεθλίων που είχα ποτέ, πρόσθεσε για τον Οδυσσέα - Κίμωνα
Με μία ανάρτηση ευχήθηκε στον 22χρονο γιο της η Μαρί Σαντάλ, σημειώνοντας πως είναι ο πιο τρυφερός άνθρωπος που ξέρει.
Η σύζυγος του Παύλου Ντε Γκρες, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram φωτογραφίες από τα παιδικά χρόνια του Οδυσσέα - Κίμωνα Ντε Γκρες, καθώς και πρόσφατα στιγμιότυπα μαζί με τον πατέρα του και αποκάλυψε πως έχουν την ίδια ημέρα γενέθλια.
Η Μαρί Σαντάλ έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Χρόνια πολλά, 17 Σεπτεμβρίου, στο δίδυμο Παρθένο μου, που γεννήθηκε την ίδια μέρα με εμένα, στο Λονδίνο, όπως κι εγώ. Εσύ στη 1 το μεσημέρι κι εγώ στη 1 τα ξημερώματα. Είμαι Πίθηκος και είσαι κι εσύ. Και μάλιστα Ξύλινος Πίθηκος (σύμφωνα με την κινέζικη αστρολογία)! Είσαι ο πιο γλυκός, χαλαρός, τρυφερός, κουλ και υπέροχος άνθρωπος που ξέρω. Σε αγαπάμε τόσο πολύ, Όντι!».
Δείτε τις φωτογραφίες
Στα stories της στο Instagram, η Μαρί Σαντάλ δημοσίευσε ξανά την κοινή φωτογραφία με τον γιο και τον σύζυγό της και πρόσθεσε πως ο 22χρονος είναι το καλύτερο δώρο που «έλαβε» ποτέ: «Χρόνια πολλά στο Παρθένο δίδυμό μου. Το καλύτερο δώρο γενεθλίων που είχα ποτέ. Δεμένοι για πάντα», σημείωσε.
Η σύζυγος του Παύλου Ντε Γκρες, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram φωτογραφίες από τα παιδικά χρόνια του Οδυσσέα - Κίμωνα Ντε Γκρες, καθώς και πρόσφατα στιγμιότυπα μαζί με τον πατέρα του και αποκάλυψε πως έχουν την ίδια ημέρα γενέθλια.
Η Μαρί Σαντάλ έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Χρόνια πολλά, 17 Σεπτεμβρίου, στο δίδυμο Παρθένο μου, που γεννήθηκε την ίδια μέρα με εμένα, στο Λονδίνο, όπως κι εγώ. Εσύ στη 1 το μεσημέρι κι εγώ στη 1 τα ξημερώματα. Είμαι Πίθηκος και είσαι κι εσύ. Και μάλιστα Ξύλινος Πίθηκος (σύμφωνα με την κινέζικη αστρολογία)! Είσαι ο πιο γλυκός, χαλαρός, τρυφερός, κουλ και υπέροχος άνθρωπος που ξέρω. Σε αγαπάμε τόσο πολύ, Όντι!».
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Στα stories της στο Instagram, η Μαρί Σαντάλ δημοσίευσε ξανά την κοινή φωτογραφία με τον γιο και τον σύζυγό της και πρόσθεσε πως ο 22χρονος είναι το καλύτερο δώρο που «έλαβε» ποτέ: «Χρόνια πολλά στο Παρθένο δίδυμό μου. Το καλύτερο δώρο γενεθλίων που είχα ποτέ. Δεμένοι για πάντα», σημείωσε.
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