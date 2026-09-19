Μαρί Σαντάλ για τον 22χρονο γιο της που έχει γενέθλια την ίδια ημέρα με εκείνη: Είσαι ο πιο τρυφερός άνθρωπος που ξέρω
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Μαρί Σαντάλ Γιος Γενέθλια

Μαρί Σαντάλ για τον 22χρονο γιο της που έχει γενέθλια την ίδια ημέρα με εκείνη: Είσαι ο πιο τρυφερός άνθρωπος που ξέρω

Το καλύτερο δώρο γενεθλίων που είχα ποτέ, πρόσθεσε για τον Οδυσσέα - Κίμωνα

Μαρί Σαντάλ για τον 22χρονο γιο της που έχει γενέθλια την ίδια ημέρα με εκείνη: Είσαι ο πιο τρυφερός άνθρωπος που ξέρω
Ιωάννα Μαρίνου
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Με μία ανάρτηση ευχήθηκε στον 22χρονο γιο της η Μαρί Σαντάλ, σημειώνοντας πως είναι ο πιο τρυφερός άνθρωπος που ξέρει.

Η σύζυγος του Παύλου Ντε Γκρες, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram φωτογραφίες από τα παιδικά χρόνια του Οδυσσέα - Κίμωνα Ντε Γκρες, καθώς και πρόσφατα στιγμιότυπα μαζί με τον πατέρα του και αποκάλυψε πως έχουν την ίδια ημέρα γενέθλια.

Η Μαρί Σαντάλ έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Χρόνια πολλά, 17 Σεπτεμβρίου, στο δίδυμο Παρθένο μου, που γεννήθηκε την ίδια μέρα με εμένα, στο Λονδίνο, όπως κι εγώ. Εσύ στη 1 το μεσημέρι κι εγώ στη 1 τα ξημερώματα. Είμαι Πίθηκος και είσαι κι εσύ. Και μάλιστα Ξύλινος Πίθηκος (σύμφωνα με την κινέζικη αστρολογία)! Είσαι ο πιο γλυκός, χαλαρός, τρυφερός, κουλ και υπέροχος άνθρωπος που ξέρω. Σε αγαπάμε τόσο πολύ, Όντι!».

Δείτε τις φωτογραφίες


Μαρί Σαντάλ για τον 22χρονο γιο της που έχει γενέθλια την ίδια ημέρα με εκείνη: Είσαι ο πιο τρυφερός άνθρωπος που ξέρω
Μαρί Σαντάλ για τον 22χρονο γιο της που έχει γενέθλια την ίδια ημέρα με εκείνη: Είσαι ο πιο τρυφερός άνθρωπος που ξέρω
Μαρί Σαντάλ για τον 22χρονο γιο της που έχει γενέθλια την ίδια ημέρα με εκείνη: Είσαι ο πιο τρυφερός άνθρωπος που ξέρω
Μαρί Σαντάλ για τον 22χρονο γιο της που έχει γενέθλια την ίδια ημέρα με εκείνη: Είσαι ο πιο τρυφερός άνθρωπος που ξέρω
Μαρί Σαντάλ για τον 22χρονο γιο της που έχει γενέθλια την ίδια ημέρα με εκείνη: Είσαι ο πιο τρυφερός άνθρωπος που ξέρω

Στα stories της στο Instagram, η Μαρί Σαντάλ δημοσίευσε ξανά την κοινή φωτογραφία με τον γιο και τον σύζυγό της και πρόσθεσε πως ο 22χρονος είναι το καλύτερο δώρο που «έλαβε» ποτέ: «Χρόνια πολλά στο Παρθένο δίδυμό μου. Το καλύτερο δώρο γενεθλίων που είχα ποτέ. Δεμένοι για πάντα», σημείωσε.

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Μαρί Σαντάλ για τον 22χρονο γιο της που έχει γενέθλια την ίδια ημέρα με εκείνη: Είσαι ο πιο τρυφερός άνθρωπος που ξέρω
Ιωάννα Μαρίνου
20 ΣΧΟΛΙΑ

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