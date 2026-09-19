Στο νερό η νέα υπερπολυτελής θαλαμηγός 80 μέτρων «Belita» των Γιάννη και Δήμητρας Κούστα - Βίντεο και φωτογραφίες
Η καθέλκυση του σκάφους, που κατασκεύασε η ISA Yachts, έγινε στις εγκαταστάσεις της στην Ανκόνα της Ιταλίας - Το εσωτερικό του, που είναι custom made, δεν έχει ακόμα αποκαλυφθεί
Την καθέλκυση της υπερπολυτελούς θαλαμηγού Belita, μήκους 79,8 μέτρων, από τις εγκαταστάσεις της στην Ανκόνα της Ιταλίας, ανακοίνωσε η ISA Yachts, η οποία αποτελεί την εμπορική μπράντα της Palumbo Superyachts.
Το σκάφος, παραγγελία του Έλληνα εφοπλιστή Γιάννη Κούστα και της συζύγου του, Δήμητρας, αποτελεί το μεγαλύτερο project που έχει κατασκευάσει μέχρι σήμερα το ιταλικό ναυπηγείο, τόσο σε μήκος όσο και σε όγκο, ο οποίος φτάνει τους 2.220 GT. Συνδυάζει χαλύβδινη γάστρα για μέγιστη αντοχή, ελαφριά υπερκατασκευή από αλουμίνιο και ένα πολυτελές κατάστρωμα επενδυμένο με ξύλο teak. Διαθέτει τρία επίπεδα, ενώ η μέγιστη ταχύτητά του ανέρχεται στους 18,0 κόμβους, η ταχύτητα πλεύσης στους 14,0 κόμβους και κινείται με δύο κινητήρες ντίζελ της MTU, σύμφωνα με τον ιστότοπο Boat International. Το πλάτος του σκάφους φτάνει τα 12,5 μέτρα.
Το όνομα της θαλαμηγού προήλθε από τον συνδυασμό των χαϊδευτικών του ζεύγους Κούστα, καθώς εκείνη τον αποκαλεί «Bebouko» και εκείνος την αποκαλεί «Lolita» - οπότε προέκυψε το «Belita».
Δείτε βίντεο από την καθέλκυση του σκάφους με την Δήμητρα Κούστα να προχωρά στο καθιερωμένο σπάσιμο της σαμπάνιας στην άγκυρα του σκάφους, έχοντας δίπλα της τις κόρες της Κατερίνα και Στεφανία:
Το Belita σηματοδοτεί την πρώτη συνεργασία της ISA Yachts με τον διεθνούς φήμης σχεδιαστή Espen Øino, ο οποίος ανέλαβε τον εξωτερικό σχεδιασμό του σκάφους. Η ναυπηγική μελέτη αποτελεί κοινή προσπάθεια της Palumbo Superyachts και του ιταλικού γραφείου Hydro Tec, ενώ τον σχεδιασμό των εσωτερικών χώρων ανέλαβε και υλοποίησε ο Αμερικανός αρχιτέκτονας Peter Marino.
Το project της νέας θαλαμηγού του Γιάννη Κούστα είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2024, όταν η ISA είχε δημοσιοποιήσει τις πρώτες εικόνες από την κατασκευή του, ενώ βρισκόταν ακόμη στο στάδιο του γυμνού κύτους. Σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας για την παγκόσμια αγορά των superyachts, BOATPro, η κατασκευή ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2023.
Μινιμαλιστικός σχεδιασμός και πολυτέλειαΗ νέα ναυαρχίδα της ISA Yachts χαρακτηρίζεται - σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία - από καθαρή και «αυστηρή» αρχιτεκτονική γραμμή, με λεπτές φόρμες, μεγάλες επιφάνειες σκούρων τζαμιών και μια οπτικά συμπαγή υπερκατασκευή.
Οι όγκοι του σκάφους μειώνονται σταδιακά προς την πρύμνη, ενώ ξεχωρίζει η εντυπωσιακή περιοχή της πισίνας στο πίσω μέρος.
Οι εσωτερικοί χώροι του Belita δεν έχουν ακόμη παρουσιαστεί επίσημα, ωστόσο το ναυπηγείο αναφέρει ότι πρόκειται για ένα πλήρως εξατομικευμένο έργο, σχεδιασμένο γύρω από το όραμα του ιδιοκτήτη του.
Οι χώροι διαβίωσης έχουν προσαρμοστεί στις προσωπικές ανάγκες του πελάτη, ώστε να αντανακλούν, σύμφωνα με την ISA, την ποιότητα κατασκευής ολόκληρου του σκάφους.
«Χρόνια δουλειάς και χιλιάδες αποφάσεις»«Η καθέλκυση είναι πάντα μια ξεχωριστή στιγμή, αλλά το να βλέπουμε σήμερα το Belita στο νερό έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς», δήλωσε ο διευθυντής της Palumbo Superyachts, Τζουζέπε Παλούμπο.
«Πίσω από ένα γιοτ αυτού του μεγέθους βρίσκονται χρόνια εργασίας, χιλιάδες αποφάσεις και η συμβολή εκατοντάδων ανθρώπων, όλοι ενωμένοι με έναν στόχο: την επίτευξη του υψηλότερου δυνατού επιπέδου σε κάθε στάδιο της κατασκευής», πρόσθεσε, σημειώνοντας ακόμα πως το Belita «ενσαρκώνει πλήρως τη φιλοσοφία της εταιρείας: αυστηρότητα, προσοχή στη λεπτομέρεια και διαρκή αναζήτηση της ποιότητας χωρίς συμβιβασμούς».
Το Belita είναι το δεύτερο γιοτ μήκους 80 μέτρων που κατασκευάζει η Palumbo Superyachts, μετά το Columbus Classic 80 μέτρων Dragon, το οποίο παραδόθηκε το 2019.
Σύμφωνα με το ναυπηγείο, το νέο έργο ενισχύει την παρουσία της εταιρείας στην κατηγορία των μεγάλων superyachts και αποτελεί μέρος της νέας σειράς ISA Large Yacht Collection.
Επιδόσεις και τεχνικά χαρακτηριστικάΤο Belita διαθέτει δύο κινητήρες MTU, ισχύος 2.240 kW ο καθένας, οι οποίοι του επιτρέπουν να αναπτύσσει μέγιστη ταχύτητα 18 κόμβων και ταχύτητα ταξιδιού 14 κόμβων.
Η αυτονομία του φτάνει περίπου τα 7.000 ναυτικά μίλια με ταχύτητα 10 κόμβων, ενώ το πλάτος του ανέρχεται στα 12,5 μέτρα και το βύθισμα πλήρους φόρτωσης στα 3,4 μέτρα.
Το Belita αποτελεί το τελευταίο από μια σειρά νέων έργων της ιταλικής εταιρείας, η οποία αυτή τη στιγμή έχει 15 γιοτ υπό ανάπτυξη, μεταξύ των οποίων και ένα σκάφος μήκους 100 μέτρων, που βρίσκεται ακόμη πριν από το στάδιο κατασκευής και προγραμματίζεται να παραδοθεί το 2029.
Πρόσφατα, η ISA Yachts παρέδωσε επίσης το πρώτο superyacht της νέας σειράς ISA Gran Turismo 67M, το Sea Raider X.
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