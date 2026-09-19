Bundesliga: Μεγάλη ανατροπή η Βέρντερ στη Βρέμη 3-2 την Άουγκσμπουργκ, 4-3 η Μάιντς την Γκλάντμπαχ, δείτε γκολ
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Βέρντερ Βρέμης Μάιντς Bundesliga Άιντραχτ Φρανκφούρτης Φράιμπουργκ

Bundesliga: Μεγάλη ανατροπή η Βέρντερ στη Βρέμη 3-2 την Άουγκσμπουργκ, 4-3 η Μάιντς την Γκλάντμπαχ, δείτε γκολ

Το Αμβούργο 2-1 την Κολωνία, ισοπαλία 2-2 στην Φρανκφούρτη ανάμεσα στην Άϊντραχτ και την Φράιμπουργκ

Bundesliga: Μεγάλη ανατροπή η Βέρντερ στη Βρέμη 3-2 την Άουγκσμπουργκ, 4-3 η Μάιντς την Γκλάντμπαχ, δείτε γκολ
Σπουδαία ανατροπή πέτυχε στη Βρέμη η Βέρντερ, η οποία αν και έχανε 2-0, κατόρθωσε να γυρίσει το ματς και να κερδίσει 3-2 την Άουγκσμπουργκ στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Bundesliga.

Η Άουγκσμπουργκ είχε προηγηθεί με τον Φελάουερ στο 18' και τον Μπράκελμαν στο 58' αλλά δεν πήρε τίποτα από το ματς και έχασε την ευκαιρία να ανέβει στην κορυφή της βαθμολογίας. 

Η Βέρντερ μείωσε αρχικά με τον Γκρουλ στο 66', ισοφάρισε με τον Φίλγκρουγκ στο 86' και ανέτρεψε το σκορ με το γκολ του Βάιζερ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, παίρνοντας τη μεγάλη νίκη με 3-2.

Φοβερό ματς ανάμεσα στην Γκλάντμπαχ και την Μάιντς, με τους φιλοξενούμενους να κερδίζουν 4-3 στην έδρα της Μπορούσια. Η Γκλάντμπαχ βρέθηκε πίσω στο σκορ 2-0, έχασε πέναλτι, ισοφάρισε, το ματς πήγε στο 4-2 για τη Μάιντς αλλά οι γηπεδούχοι δεν κατόρθωσαν να ισοφαρίσουν και πάλι. 

Αν και μείωσαν στις καθυστερήσεις και πίεσαν για τέταρτο γκολ.

Η Φράιμπουργκ συνεχίζει να κάνει καλά ματς, καθώς πήρε το βαθμό της ισοπαλίας στη Φρανκφούρτη από την Αϊντραχτ (2-2) και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με την πρωταθλήτρια Μπάγερν Μονάχου.

Αναλυτικά τ' αποτελέσματα, οι σκόρερ της 4ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Bundesliga έχουν ως εξής:

Μπάγερν Μονάχου-Ουνιόν Βερολίνου 7-0 (18' Μουσιάλα, 39' πέν., 54' Κέιν, 43', 73', 76' Ολίσε, 70' Σαϊμπαρί)

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Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Φράιμπουργκ 2-2 (10' Εμπνουνταλίμπ, 36' Μπούρκαρντ-34' Σερχάντ, 48' Σουζούκι)

Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Φράιμπουργκ: 2-2 (MD 4, 19/09/2026)


Γκλάντμπαχ-Μάιντς 3-4 (11' Νοϊχάους, 59' Λίντμπεργκ, 90'+ Μασίνο-18' Τίετζ, 45' Μπέκερ, 78' Μαρτέλ, 89' Ντα Κόστα)

Γκλάντμπαχ - Μάιντς: 3-4 (MD 4, 19/09/2026)


Αμβούργο-Κολωνία 2-1 (44' Καπάλδο, 51' Πούλσεν-90' Ατσε)

Αμβούργο - Κολωνία: 2-1 (MD 4, 19/09/2026)


Βέρντερ Βρέμης-Άουγκσμπουργκ 3-2 (66' Γκρουλ, 86' Φίλκρουγκ, 90'+3' Βάιζερ-18' Φελχάουερ, 58' Μπράκελμαν) 

Füllkrug & The Late Turnaround! | WERDER BREMEN - FC AUGSBURG | Highlights | Matchday 4 – Bundesliga


Στουτγάρδη-Ντόρτμουντ 

Λεβερκούζεν-Λειψία 20/09

Σάλκε-Έλφερσμπεργκ 20/09

Πάντερμπορν-Χοφενχάιμ 20/09


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 10

Φράιμπουργκ 10

Ντόρτμουντ 9 -3αγ.

Άουγκσμπουργκ 7

Μάιντς 7

Βέρντερ Βρέμης 7

Λειψία 6 -3αγ.

Έλφερσμπεργκ 6 -3αγ.

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 5

Λεβερκούζεν 4 -3αγ.

Σάλκε 4 -3αγ.

Κολωνία 4

Χοφενχάιμ 3 -3αγ.

Στουτγκάρδη 3 -3αγ.

Αμβούργο 3

Πάντερμπορν 1 -3αγ.

Ουνιόν Βερολίνου 1

Γκλάντμπαχ 0

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