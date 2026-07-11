Το μπράβο της Σαμπαλένκα στον Έλληνα σύντροφό της για το 12 καρατίων διαμαντένιο δαχτυλίδι: «Ο Γιώργος τα πήγε καλά»

Τον Έλληνα σύντροφό της Γιώργο Φραγκούλη επαίνεσε δημόσια η Αρίνα Σαμπαλένκα για το διαμαντένιο δαχτυλίδι των 12 καρατίων με το οποίο επέλεξε να της κάνει πρόταση γάμου. «Ο Γιώργος τα πήγε καλά», γράφει στο σχόλιο που συνόδεψε το βίντεο με το οποίο τόσο η ίδια όσο και ο Έλληνας επιχειματίας μιλούν στα social media για το μοναδικής αισθητικής δαχτυλίδι.



«Αυτό είναι το δαχτυλίδι μου. Είναι 12 καρατίων, με δύο σειρές από σμαράγδια και μια πραγματικά υπέροχη κοπή», λέει πανευτυχής η Αρίνα Σαμπαλένκα και δείχνει με καμάρι το πανάκριβο δαχτυλίδι με το οποίο της έκανε πρόταση γάμου ο σύντροφός της Γιώργος Φραγκούλης.



«Φυσικά, το δαχτυλίδι είναι το πιο ξεχωριστό κομμάτι μιας πρότασης γάμου, πέρα από την ίδια την πρόταση. Δεν είναι εύκολο να βρεις μια όμορφη, τόσο μεγάλη πέτρα», λέει ο ελληνικής καταγωγής επιχειρηματίας.

Στη συνέχεια η Λευκορωδία τενίστρια, Νο1 στην παγκόσμια κατάταξη εξηγεί γιατί το δαχτυλίδι της είναι τόσο... μεγάλο: «Είμαι μεγαλόσωμη γυναίκα και έχω αρκετά μεγάλα δάχτυλα, οπότε πρέπει να είναι... αυτό που θα πω ίσως ακουστεί κάπως άσχημο... τουλάχιστον 15 καρατίων ή και περισσότερο».

Τέλος ο Έλληνας επιχειρηματίας εξηγεί πώς έφτασε στην επιλογή του συγκεκριμένου διαμαντιού: «Όταν όμως είδα ένα δαχτυλίδι 11-12 καρατίων, ήταν ήδη υπερβολικά μεγάλο. Ξέρεις, τα 15 καράτια είναι πάρα πολλά. Θα ήταν υπερβολικά κραυγαλέο και υπερβολικά ακριβό. Οπότε...».

Δείτε το βίντεο του ζευγαριού



Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Aryna Sabalenka (@arynasabalenka)

Λίγα λόγια για το περίτεχνο δαχτυλίδι με το διαμάντι 12 καρατίων και τα σμαράγδια

Σύμφωνα με την Page Six πρόκειται για ένα ειδικά σχεδιασμένο δαχτυλίδι με οβάλ διαμάντι 12 καρατίων σε πλατίνα με καμπύλη βάση και σμαραγδένιες λεπτομέρειες καθώς το σμαράγδι είναι η αγαπημένη πέτρα της Σαμπαλένκα.

Το δαχτυλίδι σχεδιάστηκε από την Ισαμπέλα Γκρούτμαν, την ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλο της μάρκας κοσμημάτων Isa Grutman, η οποία συνεργάστηκε με τον Φραγκούλη για να τελειοποιήσει το δαχτυλίδι.

«Πάντα θαύμαζα την αγάπη και τη σχέση τους, οπότε ένιωσα απίστευτα κολακευμένη όταν ο Γεώργιος μου ζήτησε να σχεδιάσω αυτό το κομμάτι», είπε η Γκρούτμαν στην Page Six.

«Περάσαμε μήνες δουλεύοντας στο σχέδιο, επιλέγοντας τις πέτρες και τελειοποιώντας κάθε λεπτομέρεια της κατασκευής, ώστε να είναι πραγματικά ξεχωριστό για την Αρίνα. Αυτό που το έκανε ακόμα πιο σημαντικό ήταν η ιδέα του Γεωργίου να ενσωματώσει σμαράγδια στο σχέδιο, καθώς είναι η αγαπημένη της πέτρα - μια προσωπική πινελιά που κάνει το δαχτυλίδι μοναδικά δικό της», πρόσθεσε.

Τη λεπτομέρεια αυτή πρόσεξε και η Κρίστι Κουλινάν, συνιδρύτρια της Plum Diamonds: «Προσωπικές πινελιές όπως αυτή προσθέτουν ακόμη περισσότερο νόημα και σημασία σε μια τόσο μεγάλη στιγμή».

Η ίδια εκτίμησε την αξία του δαχτυλιδιού σε πάνω από 750.000 δολάρια για ένα διαμάντι από ορυχείο, ανάλογα με το κόψιμο και τη διαύγεια, προσθέτοντας ότι ένα παρόμοιο δαχτυλίδι θα κόστιζε πιθανώς περίπου 25.000 δολάρια με ένα διαμάντι εργαστηρίου.

Αυτό το χαρακτηριστικό το τοποθετεί στην κατηγορία των δαχτυλιδιών με διαμάντια που φορούν οι διάσημοι. Το οβάλ δαχτυλίδι της Κόρτνεϊ Καρντάσιαν από τον Τράβις Μπάρκερ σχεδιασμένο από τη Λορέιν Σβαρτς με περίπου 10 έως 12 καράτια και εκτιμώμενη αξία περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια, ενώ το διαμάντι σε σχήμα καρδιάς της Κρις Τζένερ, το οποίο παρουσίασε για πρώτη φορά το 2023, έχει περίπου 10 καράτια και αξία 1,2 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με ειδικούς.

Το love story και οι… πιέσεις για την πρόταση γάμου

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Aryna Sabalenka (@arynasabalenka)

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Οι πιέσεις της Σαμπαλένκα στον Ελληνα σύντροφό της για τον γάμο