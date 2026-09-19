Νέος αρχηγός της στρατιωτικής διοίκησης του ΝΑΤΟ ο Γερμανός Κάρστεν Μπρόιερ

Ο 61χρονος στρατηγός, αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Γερμανίας, θα αναλάβει τα καθήκοντά του το ερχόμενο καλοκαίρι διαδεχόμενος τον Ιταλό ναύαρχο Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε - Ποιος είναι ο αποκαλούμενος «στρατηγός του καγκελαρίου»