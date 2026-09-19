Μπένι Μπλάνκο για τον γάμο Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι: Είναι πολύ ωραίο να βλέπεις δύο ανθρώπους να αγαπιούνται, ήταν υπέροχα
Μπένι Μπλάνκο για τον γάμο Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι: Είναι πολύ ωραίο να βλέπεις δύο ανθρώπους να αγαπιούνται, ήταν υπέροχα
Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 3 Ιουλίου στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης με 1.000 καλεσμένους
Για τον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι μίλησε ο Μπένι Μπλάνκο, σχολιάζοντας ότι ήταν μία υπέροχη τελετή και πως λάτρεψε να παρατηρεί δύο πρόσωπα να εκφράζουν την αγάπη τους τόσο έντονα ο ένας για τον άλλον.
Ο μουσικός παραγωγός, ο οποίος παρευρέθηκε στην ένωση του ζευγαριού στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης στις 3 Ιουλίου, μαζί με τη σύζυγό του Σελένα Γκόμεζ, παραχώρησε συνέντευξη στο «The Martha Stewart Podcast» και στο επεισόδιο που κυκλοφόρησε την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου δεν σταμάτησε να αναφέρει πόσο όμορφο ήταν το μυστήριο.
«Ήταν υπέροχα», είπε χαρακτηριστικά ο Μπλάνκο. «Ήταν ένας όμορφος γάμος και ήταν πολύ ωραίο να βλέπεις δύο ανθρώπους να αγαπιούνται», συμπλήρωσε και για μία ακόμη φορά επισήμανε: «Ήταν υπέροχα», πρόσθεσε.
Το ζευγάρι είχε στον γάμο του σχεδόν 1.000 καλεσμένους, μεταξύ των οποίων πολλοί συμπαίκτες του Κέλσι στους Chiefs. Στη λίστα περιλαμβάνονταν επίσης ο Μπράντλεϊ Κούπερ με τη σύντροφό του, Τζίτζι Χαντίντ, ο Χιου Γκραντ με τη σύζυγό του, Άνα Ελίζαμπεθ, η Τζένιφερ Λόπεζ, η Τζέσικα Τσαστέιν, ο Μπραντ Πιτ με την Ινές ντε Ραμόν, καθώς και ο Άνταμ Σάντλερ, ο οποίος έγινε και κουμπάρος τους.
Ο μουσικός παραγωγός, ο οποίος παρευρέθηκε στην ένωση του ζευγαριού στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης στις 3 Ιουλίου, μαζί με τη σύζυγό του Σελένα Γκόμεζ, παραχώρησε συνέντευξη στο «The Martha Stewart Podcast» και στο επεισόδιο που κυκλοφόρησε την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου δεν σταμάτησε να αναφέρει πόσο όμορφο ήταν το μυστήριο.
«Ήταν υπέροχα», είπε χαρακτηριστικά ο Μπλάνκο. «Ήταν ένας όμορφος γάμος και ήταν πολύ ωραίο να βλέπεις δύο ανθρώπους να αγαπιούνται», συμπλήρωσε και για μία ακόμη φορά επισήμανε: «Ήταν υπέροχα», πρόσθεσε.
Benny Blanco Praises Taylor Swift and Travis Kelce’s Wedding as ‘Beautiful’ and ‘Lovely’ https://t.co/d9yaDouc0p— People (@people) September 18, 2026
Το ζευγάρι είχε στον γάμο του σχεδόν 1.000 καλεσμένους, μεταξύ των οποίων πολλοί συμπαίκτες του Κέλσι στους Chiefs. Στη λίστα περιλαμβάνονταν επίσης ο Μπράντλεϊ Κούπερ με τη σύντροφό του, Τζίτζι Χαντίντ, ο Χιου Γκραντ με τη σύζυγό του, Άνα Ελίζαμπεθ, η Τζένιφερ Λόπεζ, η Τζέσικα Τσαστέιν, ο Μπραντ Πιτ με την Ινές ντε Ραμόν, καθώς και ο Άνταμ Σάντλερ, ο οποίος έγινε και κουμπάρος τους.
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