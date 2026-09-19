Δημοσκόπηση GPO: Στο 30,3% η ΝΔ, δεύτερη η ΕΛΑΣ με 15,8%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 13,1% - Αυτοδύναμη κυβέρνηση θέλει 1 στους 2

Όσον αφορά τα προγράμματα της ΔΕΘ το 28,5% απαντά ότι πείσθηκε περισσότερο από όσα άκουσε από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, το 15,5% από τον Αλέξη Τσίπρα και το 14% από τον Νίκο Ανδρουλάκη