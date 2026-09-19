Premier League: Ο Κωστούλας οδήγησε τη Μπράιτον στον θρίαμβο με 3-0 επί της Άρσεναλ του Τζόλη, δείτε βίντεο

Ο Έλληνας άσος των γλάρων έδωσε τηνα σίστ για το 1-0 και πέτυχε με δυνατό σουτ το 2-0, υποχρεώνοντας την πρωταθλήτρια Άρσεναλ στην πρώτη της ήττα - Πρώτη ήττα για την Χαλ που ηττήθηκε 2-1 στο Νιούκαστλ με τον Τζολάκη να πιάνει πέναλτι