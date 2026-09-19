Premier League: Ο Κωστούλας οδήγησε τη Μπράιτον στον θρίαμβο με 3-0 επί της Άρσεναλ του Τζόλη, δείτε βίντεο
Premier League: Ο Κωστούλας οδήγησε τη Μπράιτον στον θρίαμβο με 3-0 επί της Άρσεναλ του Τζόλη, δείτε βίντεο
Ο Έλληνας άσος των γλάρων έδωσε τηνα σίστ για το 1-0 και πέτυχε με δυνατό σουτ το 2-0, υποχρεώνοντας την πρωταθλήτρια Άρσεναλ στην πρώτη της ήττα - Πρώτη ήττα για την Χαλ που ηττήθηκε 2-1 στο Νιούκαστλ με τον Τζολάκη να πιάνει πέναλτι
Λίγες ημέρες μετά το γκολ που πέτυχε στο Ολντ Τράφορντ, ανοίγοντας τον δρόμο για την ανατροπή και την πρόκριση της Μπράιτον στο Λιγκ Καπ (από 2-0, 2-3 τη Γιουνάιτεντ), ο Μπάμπης Κωστούλας ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο νέο θρίαμβο των «Γλάρων» που επικράτησαν με 3-0 της πρωταθλήτριας Άρσεναλ.
Οι «κανονιέρηδες» ταξίδεψαν στη νότια Αγγλία με ένα γκολ παθητικό αλλά έπεσαν στις δαγκάνες του Κωστούλα ο οποίος βρήκε με εξαιρετική κάθετη πάσα το Γκρος για το 1-0 στο 31' και στο 45' βλέποντας τους αμυντικούς της Άρσεναλ να τον αφήνουν ελεύθερο με ξερό σουτ διαμόρφωσε το 2-0. Το τελικό 3-0 ήρθε από τον Αντρές στο 57' με τον Χρήστο Τζόλη να είναι στη βασική ενδεκάδα των πρωταθλητών και να γίνεται αλλαγή στο 73'.
Πρώτη ήττα για την Χαλ στην Premier League με τους νεοφώτιστους να χάνουν με 2-1 στην έδρα της Νιούκαστλ.
Η ομάδα του Κωνσταντή Τζολάκη βρέθηκε να χάνει στο 7' με 2-0 με τον Έλληνα τερματοφύλακα να αποκρούει πέναλτι του Γουισά στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Ωστόσο παρόλο που μείωσε νωρίς στο Β' ημίχρονο με τον Τσο δεν μπόρεσε να βρει γκολ ισοφάρισης.
Η Έβερτον συνέχισε την καλή της πορεία καθώς επικράτησε με 1-0 της Ίπσουιτς, ενώ νωρίτερα, μεγάλωσε η αγωνιστική κρίση στην Τότεναμ και η δυσαρέσκεια των φιλάθλων και της διοίκησης της, καθώς έμεινε για μια ακόμη αγωνιστική χωρίς νίκη, γνωρίζοντας την οδυνηρή -για τον Ρομπέρτο ντε Τσέρμπι- ήττα με 3-2 από την Αστον Βίλα μέσα στην έδρα της.
Αναλυτικά τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής, οι σκόρερ και η βαθμολογία στην Premier League έχουν ως εξής:
Μπρέντφορντ-Τσέλσι 3-0 (61' Άντονι, 83' Τιάγκο, 90'+5' Καρβάλιο)
Τότεναμ-Άστον Βίλα 2-3 (86' Γκάλαχερ-, 90'+ Φαν Χέκε45+ Μανζάμπι, 67' Τζάκσον, 73' Μπουεντία)
Μπράιτον-Άρσεναλ 3-0 (31' Γκρος, 45' Κωστούλας, 57' Αντρές)
Οι «κανονιέρηδες» ταξίδεψαν στη νότια Αγγλία με ένα γκολ παθητικό αλλά έπεσαν στις δαγκάνες του Κωστούλα ο οποίος βρήκε με εξαιρετική κάθετη πάσα το Γκρος για το 1-0 στο 31' και στο 45' βλέποντας τους αμυντικούς της Άρσεναλ να τον αφήνουν ελεύθερο με ξερό σουτ διαμόρφωσε το 2-0. Το τελικό 3-0 ήρθε από τον Αντρές στο 57' με τον Χρήστο Τζόλη να είναι στη βασική ενδεκάδα των πρωταθλητών και να γίνεται αλλαγή στο 73'.
Πρώτη ήττα για την Χαλ στην Premier League με τους νεοφώτιστους να χάνουν με 2-1 στην έδρα της Νιούκαστλ.
Η ομάδα του Κωνσταντή Τζολάκη βρέθηκε να χάνει στο 7' με 2-0 με τον Έλληνα τερματοφύλακα να αποκρούει πέναλτι του Γουισά στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Ωστόσο παρόλο που μείωσε νωρίς στο Β' ημίχρονο με τον Τσο δεν μπόρεσε να βρει γκολ ισοφάρισης.
Η Έβερτον συνέχισε την καλή της πορεία καθώς επικράτησε με 1-0 της Ίπσουιτς, ενώ νωρίτερα, μεγάλωσε η αγωνιστική κρίση στην Τότεναμ και η δυσαρέσκεια των φιλάθλων και της διοίκησης της, καθώς έμεινε για μια ακόμη αγωνιστική χωρίς νίκη, γνωρίζοντας την οδυνηρή -για τον Ρομπέρτο ντε Τσέρμπι- ήττα με 3-2 από την Αστον Βίλα μέσα στην έδρα της.
Αναλυτικά τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής, οι σκόρερ και η βαθμολογία στην Premier League έχουν ως εξής:
Μπρέντφορντ-Τσέλσι 3-0 (61' Άντονι, 83' Τιάγκο, 90'+5' Καρβάλιο)
Τότεναμ-Άστον Βίλα 2-3 (86' Γκάλαχερ-, 90'+ Φαν Χέκε45+ Μανζάμπι, 67' Τζάκσον, 73' Μπουεντία)
Μπράιτον-Άρσεναλ 3-0 (31' Γκρος, 45' Κωστούλας, 57' Αντρές)
Έβερτον-Ίπσουιτς 1-0 (11' Μπάρι) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Νιούκαστλ-Χαλ 2-1 (3' Γουίλοκ, 7' Χολ - 67' Τσο) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Νότιγχαμ Φόρεστ-Κόβεντρι 19/9
Μπόρνμουθ-Λίβερπουλ 20/9
Λιντς-Κρίσταλ Πάλας 20/9
Μάντσεστερ Σίτι-Σάντερλαντ 20/9
Φούλαμ-Μάντσεστερ Γ. 20/9
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
Άρσεναλ 12 -5αγ.
Μάντσεστερ Σίτι 12
Μπράιτον 10 -5αγ.
Μπρέντφορντ 9 -5αγ.
Έβερτον 9 -5αγ.
Λιντς 8
Νιούκαστλ 8 -5αγ.
Χαλ 8 -5αγ.
Τσέλσι 7 -5αγ.
Λίβερπουλ 6
Ίπσουιτς 6 -5αγ.
Νότιγχαμ Φόρεστ 5
Μάντσεστερ Γ. 4
Σάντερλαντ 4
Άστον Βίλα 4 -5αγ.
Μπόρνμουθ 3
Κρίσταλ Πάλας 3
Τότεναμ 2 -5αγ.
Φούλαμ 1
Κόβεντρι 0
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