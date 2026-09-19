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Άγρια επίθεση σε φοιτήτριες στις ΗΠΑ: Τις ξυλοκόπησαν, τις έσερναν από τα μαλλιά και τις κλωτσούσαν, δείτε βίντεο
Άγρια επίθεση σε φοιτήτριες στις ΗΠΑ: Τις ξυλοκόπησαν, τις έσερναν από τα μαλλιά και τις κλωτσούσαν, δείτε βίντεο
Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και προκάλεσε σοκ στην Πενσυλβάνια - Πλήθος άνω των 100 ατόμων είχε συγκεντρωθεί για παράνομο αγώνα δρόμου
Τρεις ανήλικες αντιμετωπίζουν ποινικές κατηγορίες για την άγρια επίθεση εναντίον φοιτητριών του York College της Πενσυλβάνια, η οποία καταγράφηκε σε βίντεο και προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινωνία.
Οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν στις τρεις κοπέλες περιλαμβάνουν συμμετοχή σε εξέγερση σε βαθμό κακουργήματος, απλή επίθεση, παράνομη είσοδο σε χώρο και παρενόχληση. Οι αρχές δεν δημοσιοποίησαν τα στοιχεία τους λόγω της ηλικίας τους, καθώς η υπόθεση θα εξεταστεί μέσω του συστήματος δικαιοσύνης ανηλίκων.
Ο εισαγγελέας της κομητείας Γιορκ, Τιμ Μπάρκερ, υπογράμμισε ότι, παρά το γεγονός πως οι διαδικασίες για ανηλίκους έχουν κυρίως χαρακτήρα αποκατάστασης, οι υπεύθυνοι θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των πράξεών τους.
«Θα καταστήσουμε απολύτως υπεύθυνα τα άτομα που το έκαναν αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στη 1:50 τα ξημερώματα του Σαββάτου, στην περιοχή West Jackson Street, κοντά στο πανεπιστήμιο. Σύμφωνα με τις αρχές, μεγάλο πλήθος είχε συγκεντρωθεί για έναν παράνομο αγώνα δρόμου, πριν η κατάσταση εξελιχθεί σε βίαιο επεισόδιο.
Οι φοιτήτριες, που διέμεναν σε κατοικία εκτός πανεπιστημιούπολης, φέρεται να ζήτησαν από το πλήθος να απομακρυνθεί από την ιδιοκτησία τους. Λίγο αργότερα, σύμφωνα με τις καταγγελίες τους, δέχθηκαν επίθεση από ομάδα ατόμων.
Μία από τις φοιτήτριες περιέγραψε ότι μετά το πρώτο χτύπημα η κατάσταση ξέφυγε, με αρκετά άτομα να κινούνται εναντίον τους.
«Είδα τη φίλη μου να την τραβούν από τα μαλλιά κάτω από τα σκαλιά της βεράντας και να εξαφανίζεται», ανέφερε σε αμερικανικό μέσο.
Άλλη φοιτήτρια δήλωσε ότι έχασε τις αισθήσεις της τουλάχιστον δύο φορές κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ενώ ανέφερε ότι βρέθηκε περικυκλωμένη από δεκάδες άτομα που τη χτυπούσαν και τη βιντεοσκοπούσαν.
Οι αρχές ανέφεραν ότι δεν μπορούν προς το παρόν να δώσουν ακριβή αριθμό θυμάτων, επιβεβαίωσαν ωστόσο ότι υπήρχαν περισσότεροι από ένας τραυματίες.
Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, οι τραυματισμοί χαρακτηρίζονται ως «σωματικές βλάβες» με βάση τη νομική ορολογία και δεν θεωρούνται απειλητικοί για τη ζωή.
Οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν στις τρεις κοπέλες περιλαμβάνουν συμμετοχή σε εξέγερση σε βαθμό κακουργήματος, απλή επίθεση, παράνομη είσοδο σε χώρο και παρενόχληση. Οι αρχές δεν δημοσιοποίησαν τα στοιχεία τους λόγω της ηλικίας τους, καθώς η υπόθεση θα εξεταστεί μέσω του συστήματος δικαιοσύνης ανηλίκων.
Ο εισαγγελέας της κομητείας Γιορκ, Τιμ Μπάρκερ, υπογράμμισε ότι, παρά το γεγονός πως οι διαδικασίες για ανηλίκους έχουν κυρίως χαρακτήρα αποκατάστασης, οι υπεύθυνοι θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των πράξεών τους.
«Θα καταστήσουμε απολύτως υπεύθυνα τα άτομα που το έκαναν αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στη 1:50 τα ξημερώματα του Σαββάτου, στην περιοχή West Jackson Street, κοντά στο πανεπιστήμιο. Σύμφωνα με τις αρχές, μεγάλο πλήθος είχε συγκεντρωθεί για έναν παράνομο αγώνα δρόμου, πριν η κατάσταση εξελιχθεί σε βίαιο επεισόδιο.
Η επίθεση έξω από το σπίτι των φοιτητριών
Οι φοιτήτριες, που διέμεναν σε κατοικία εκτός πανεπιστημιούπολης, φέρεται να ζήτησαν από το πλήθος να απομακρυνθεί από την ιδιοκτησία τους. Λίγο αργότερα, σύμφωνα με τις καταγγελίες τους, δέχθηκαν επίθεση από ομάδα ατόμων.
A blonde York College student was ripped off her own porch by the hair, dragged to a stop sign, and beaten while a crowd filmed it for content.— CONSERVATIVE (@ConservativeOG) September 16, 2026
Her friends called 911 five times.
Police never showed until the beating was already over.
This happened late Friday, Sept. 11, on… pic.twitter.com/pryVJHkqM5
Μία από τις φοιτήτριες περιέγραψε ότι μετά το πρώτο χτύπημα η κατάσταση ξέφυγε, με αρκετά άτομα να κινούνται εναντίον τους.
«Είδα τη φίλη μου να την τραβούν από τα μαλλιά κάτω από τα σκαλιά της βεράντας και να εξαφανίζεται», ανέφερε σε αμερικανικό μέσο.
Άλλη φοιτήτρια δήλωσε ότι έχασε τις αισθήσεις της τουλάχιστον δύο φορές κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ενώ ανέφερε ότι βρέθηκε περικυκλωμένη από δεκάδες άτομα που τη χτυπούσαν και τη βιντεοσκοπούσαν.
Βίντεο κατέγραψε τη βίαΒίντεο από το σημείο δείχνει φοιτήτρια πεσμένη στο έδαφος να δέχεται συνεχόμενα χτυπήματα, ενώ σε άλλο σημείο καταγράφεται επίθεση εναντίον δεύτερης γυναίκας έξω από την κατοικία.
Οι αρχές ανέφεραν ότι δεν μπορούν προς το παρόν να δώσουν ακριβή αριθμό θυμάτων, επιβεβαίωσαν ωστόσο ότι υπήρχαν περισσότεροι από ένας τραυματίες.
Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, οι τραυματισμοί χαρακτηρίζονται ως «σωματικές βλάβες» με βάση τη νομική ορολογία και δεν θεωρούνται απειλητικοί για τη ζωή.
Η απάντηση της αστυνομίας στις καταγγελίες για καθυστέρησηΜετά το περιστατικό υπήρξαν αντιδράσεις σχετικά με τον χρόνο ανταπόκρισης της αστυνομίας. Ορισμένοι κάτοικοι υποστήριξαν ότι οι κλήσεις για βοήθεια δεν αντιμετωπίστηκαν έγκαιρα.
Ο διοικητής της αστυνομίας του Γιορκ, Ντάνιελ Λεντς, απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι πολλές κλήσεις στο 911 έμειναν αναπάντητες, διευκρινίζοντας ότι έγιναν ταυτόχρονες κλήσεις και ότι οι υπηρεσίες είχαν να διαχειριστούν παράλληλα άλλο σοβαρό περιστατικό.
Σύμφωνα με την αστυνομία, οι πρώτοι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο λίγα λεπτά μετά την κλήση και το μεγάλο πλήθος άρχισε να διαλύεται.
Αυξημένα μέτρα ασφαλείας μετά το περιστατικόΤο York College ανακοίνωσε ότι οι δράστες δεν συνδέονται με το ίδρυμα και ότι βρίσκεται σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές για την ενίσχυση της ασφάλειας στις περιοχές γύρω από την πανεπιστημιούπολη.
Παράλληλα, ο δήμος του Γιορκ ανακοίνωσε σχέδιο αυξημένης αστυνομικής παρουσίας στην περιοχή, με στόχο την αντιμετώπιση παράνομων συγκεντρώσεων και επικίνδυνων συμπεριφορών.
Η έρευνα για την επίθεση συνεχίζεται, ενώ οι αρχές εξετάζουν το διαθέσιμο υλικό από κάμερες και μαρτυρίες προκειμένου να εντοπιστούν και άλλα άτομα που ενδέχεται να συμμετείχαν στην επίθεση.
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