Η Κάντις Σουάνπολ επιβεβαίωσε την επιστροφή της στην πασαρέλα της «Victoria's Secret»
Η Κάντις Σουάνπολ επιβεβαίωσε την επιστροφή της στην πασαρέλα της «Victoria's Secret»
«Δεν μπορούσαμε να το κρατήσουμε άλλο μυστικό», ανέφερε ο οίκος μόδας στην ανακοίνωση - Η επίδειξη θα πραγματοποιηθεί στις 18 Οκτωβρίου στο Λος Άντζελες
Στην πασαρέλα της «Victoria's Secret» επιστρέφει η Κάντις Σουάνπολ, όπως επιβεβαιώθηκε στα social media.
Το 37χρονο μοντέλο και μητέρα δύο παιδιών, που έχει αφήσει το δικό της αποτύπωμα στα fashion show της εταιρείας, σε βίντεο που αναρτήθηκε την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στον επίσημο λογαριασμό του οίκου μόδας στο Instagram, παρουσιάζεται να κρατά στα χέρια της εκτυπωμένα σχόλια του κόσμου που ανέφεραν πως ανυπομονούσαν να ακούσουν το όνομά της για την επερχόμενη επίδειξη.
Στη συνέχεια ανέφερε πως η επιστροφή της είναι γεγονός και έδωσε ραντεβού με το κοινό στις 18 Οκτωβρίου στο Λος Άντζελες: «Η αναμονή τελείωσε», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε βίντεο
Σε ένα ακόμη βίντεο που αναρτήθηκε, παρουσιάζονται πλάνα της Σουάνπολ με τα εσώρουχα της εταιρείας, με την λεζάντα να αναγράφει: «Απλά δεν μπορούσαμε να το κρατήσουμε άλλο μυστικό. Ντραμς... Η Κάντις Σουάνπολ επιστρέφει στην πασαρέλα live στο Λος Άντζελες».
Ο οίκος μόδας «Victoria's Secret» είχε καταργήσει την επίδειξη για πέντε χρόνια, ωστόσο το 2025, ακούγοντας τους πιστούς θαυμαστές, επέλεξε να την επαναφέρει, με την εμφάνιση της Σουάνπολ να είναι μία από τις πιο εμβληματικές.
Το 37χρονο μοντέλο και μητέρα δύο παιδιών, που έχει αφήσει το δικό της αποτύπωμα στα fashion show της εταιρείας, σε βίντεο που αναρτήθηκε την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στον επίσημο λογαριασμό του οίκου μόδας στο Instagram, παρουσιάζεται να κρατά στα χέρια της εκτυπωμένα σχόλια του κόσμου που ανέφεραν πως ανυπομονούσαν να ακούσουν το όνομά της για την επερχόμενη επίδειξη.
Στη συνέχεια ανέφερε πως η επιστροφή της είναι γεγονός και έδωσε ραντεβού με το κοινό στις 18 Οκτωβρίου στο Λος Άντζελες: «Η αναμονή τελείωσε», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Σε ένα ακόμη βίντεο που αναρτήθηκε, παρουσιάζονται πλάνα της Σουάνπολ με τα εσώρουχα της εταιρείας, με την λεζάντα να αναγράφει: «Απλά δεν μπορούσαμε να το κρατήσουμε άλλο μυστικό. Ντραμς... Η Κάντις Σουάνπολ επιστρέφει στην πασαρέλα live στο Λος Άντζελες».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ο οίκος μόδας «Victoria's Secret» είχε καταργήσει την επίδειξη για πέντε χρόνια, ωστόσο το 2025, ακούγοντας τους πιστούς θαυμαστές, επέλεξε να την επαναφέρει, με την εμφάνιση της Σουάνπολ να είναι μία από τις πιο εμβληματικές.
@vviv.ienne Oh I love to be a woman!! October 18th can’t come soon enough @Victoria's Secret #candiceswanepoel #victoriassecretangel #vsfashionshow ♬ original sound
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα