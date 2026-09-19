Ναόμι Γουότς για την καριέρα της που ξεκίνησε στα 31: Μου έλεγαν να βιαστώ γιατί όλα τελειώνουν στα 40, πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει
Ναόμι Γουότς για την καριέρα της που ξεκίνησε στα 31: Μου έλεγαν να βιαστώ γιατί όλα τελειώνουν στα 40, πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει
«Κοιτάξτε τα Emmy της περασμένης εβδομάδας και τον αριθμό των γυναικών άνω των 50 που βρίσκονταν σε σημαντικές κατηγορίες... Είναι ενθαρρυντικό», είπε η ηθοποιός
Μία εξομολόγηση έκανε η Ναόμι Γουότς για την καριέρα της που ξεκίνησε όταν εκείνη ήταν 31 ετών, επισημαίνοντας πως της έλεγαν να βιαστεί γιατί «όλα τελειώνουν στα 40», γεγονός που θεωρεί πως πλέον έχει αλλάξει.
Η ηθοποιός, η οποία βρίσκεται στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν για να παραλάβει το βραβείο Donostia, μίλησε στο Variety για τις ευκαιρίες που έχουν πλέον οι γυναίκες άνω των 50 ετών στη βιομηχανία του θεάματος και αναφέρθηκε στο γεγονός ότι μπήκε στη βιομηχανία «σχετικά αργά με τα δεδομένα του Χόλιγουντ», καθώς πρωταγωνίστησε για πρώτη φορά μετά τα 30 σε ταινία, συγκεκριμένα στο «Mulholland Drive» του Ντέιβιντ Λιντς.
«Στην αρχή μου έλεγαν ότι καλύτερα να βιαστώ, γιατί όλα τελειώνουν στα 40. Και να που σήμερα είμαστε εδώ. Είμαι πλέον στα τέλη των 50 μου. Κοιτάξτε τα Emmy της περασμένης εβδομάδας και τον αριθμό των γυναικών άνω των 50 που βρίσκονταν σε σημαντικές κατηγορίες. Είναι ενθαρρυντικό να το βλέπεις», είπε.
Μεταξύ των υποψηφίων άνω των 50 ετών ήταν η Ρία Σίχορν για το «Pluribus», η Τζιν Σμαρτ για το «Hacks» και η Άλισον Τζάνεϊ για το «The Diplomat».
«Πιστεύω πραγματικά ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει», πρόσθεσε η ηθοποιός, για να καταλήξει πως αποτελεί και η ίδια μέρος αυτής της αλλαγής και είναι ευγνώμων για το γεγονός αυτό: «Οι γυναίκες είναι καταναλώτριες κινηματογράφου και τηλεόρασης και οι ιστορίες τους πρέπει να αντικατοπτρίζονται. Αυτή η αφήγηση έπρεπε να αλλάξει. Και είμαι ευγνώμων που αποτελώ ένα μικρό μέρος αυτής της αλλαγής», είπε.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η ηθοποιός, η οποία βρίσκεται στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν για να παραλάβει το βραβείο Donostia, μίλησε στο Variety για τις ευκαιρίες που έχουν πλέον οι γυναίκες άνω των 50 ετών στη βιομηχανία του θεάματος και αναφέρθηκε στο γεγονός ότι μπήκε στη βιομηχανία «σχετικά αργά με τα δεδομένα του Χόλιγουντ», καθώς πρωταγωνίστησε για πρώτη φορά μετά τα 30 σε ταινία, συγκεκριμένα στο «Mulholland Drive» του Ντέιβιντ Λιντς.
«Στην αρχή μου έλεγαν ότι καλύτερα να βιαστώ, γιατί όλα τελειώνουν στα 40. Και να που σήμερα είμαστε εδώ. Είμαι πλέον στα τέλη των 50 μου. Κοιτάξτε τα Emmy της περασμένης εβδομάδας και τον αριθμό των γυναικών άνω των 50 που βρίσκονταν σε σημαντικές κατηγορίες. Είναι ενθαρρυντικό να το βλέπεις», είπε.
Naomi Watts Believes Standards Have Changed for Older Women in the Industry: ‘Look at the Emmys Last Week… That’s Heartening to See’ https://t.co/gjKj6PQZbx— Variety (@Variety) September 19, 2026
Μεταξύ των υποψηφίων άνω των 50 ετών ήταν η Ρία Σίχορν για το «Pluribus», η Τζιν Σμαρτ για το «Hacks» και η Άλισον Τζάνεϊ για το «The Diplomat».
«Πιστεύω πραγματικά ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει», πρόσθεσε η ηθοποιός, για να καταλήξει πως αποτελεί και η ίδια μέρος αυτής της αλλαγής και είναι ευγνώμων για το γεγονός αυτό: «Οι γυναίκες είναι καταναλώτριες κινηματογράφου και τηλεόρασης και οι ιστορίες τους πρέπει να αντικατοπτρίζονται. Αυτή η αφήγηση έπρεπε να αλλάξει. Και είμαι ευγνώμων που αποτελώ ένα μικρό μέρος αυτής της αλλαγής», είπε.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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