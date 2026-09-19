Ναόμι Γουότς για την καριέρα της που ξεκίνησε στα 31: Μου έλεγαν να βιαστώ γιατί όλα τελειώνουν στα 40, πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει
GALA
Ναόμι Γουότς Καριέρα Χόλιγουντ

Ναόμι Γουότς για την καριέρα της που ξεκίνησε στα 31: Μου έλεγαν να βιαστώ γιατί όλα τελειώνουν στα 40, πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει

«Κοιτάξτε τα Emmy της περασμένης εβδομάδας και τον αριθμό των γυναικών άνω των 50 που βρίσκονταν σε σημαντικές κατηγορίες... Είναι ενθαρρυντικό», είπε η ηθοποιός

Ναόμι Γουότς για την καριέρα της που ξεκίνησε στα 31: Μου έλεγαν να βιαστώ γιατί όλα τελειώνουν στα 40, πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει
Ιωάννα Μαρίνου
Μία εξομολόγηση έκανε η Ναόμι Γουότς για την καριέρα της που ξεκίνησε όταν εκείνη ήταν 31 ετών, επισημαίνοντας πως της έλεγαν να βιαστεί γιατί «όλα τελειώνουν στα 40», γεγονός που θεωρεί πως πλέον έχει αλλάξει.

Η ηθοποιός, η οποία βρίσκεται στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν για να παραλάβει το βραβείο Donostia, μίλησε στο Variety για τις ευκαιρίες που έχουν πλέον οι γυναίκες άνω των 50 ετών στη βιομηχανία του θεάματος και αναφέρθηκε στο γεγονός ότι μπήκε στη βιομηχανία «σχετικά αργά με τα δεδομένα του Χόλιγουντ», καθώς πρωταγωνίστησε για πρώτη φορά μετά τα 30 σε ταινία, συγκεκριμένα στο «Mulholland Drive» του Ντέιβιντ Λιντς.

«Στην αρχή μου έλεγαν ότι καλύτερα να βιαστώ, γιατί όλα τελειώνουν στα 40. Και να που σήμερα είμαστε εδώ. Είμαι πλέον στα τέλη των 50 μου. Κοιτάξτε τα Emmy της περασμένης εβδομάδας και τον αριθμό των γυναικών άνω των 50 που βρίσκονταν σε σημαντικές κατηγορίες. Είναι ενθαρρυντικό να το βλέπεις», είπε.


Μεταξύ των υποψηφίων άνω των 50 ετών ήταν η Ρία Σίχορν για το «Pluribus», η Τζιν Σμαρτ για το «Hacks» και η Άλισον Τζάνεϊ για το «The Diplomat».

«Πιστεύω πραγματικά ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει», πρόσθεσε η ηθοποιός, για να καταλήξει πως αποτελεί και η ίδια μέρος αυτής της αλλαγής και είναι ευγνώμων για το γεγονός αυτό: «Οι γυναίκες είναι καταναλώτριες κινηματογράφου και τηλεόρασης και οι ιστορίες τους πρέπει να αντικατοπτρίζονται. Αυτή η αφήγηση έπρεπε να αλλάξει. Και είμαι ευγνώμων που αποτελώ ένα μικρό μέρος αυτής της αλλαγής», είπε.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς η μουσική γίνεται μνημείο της μνήμης;

Υπάρχουν μουσικά έργα που δεν γράφτηκαν μόνο για να ακουστούν. Έργα που γεννήθηκαν μέσα από τον πόλεμο και την απώλεια και κράτησαν ζωντανή τη μνήμη μιας ολόκληρης εποχής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης