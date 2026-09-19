Ηλικιωμένος έκανε παρατήρηση σε 17χρονη σε σούπερ μάρκετ στις ΗΠΑ, εκείνη κάλεσε τους γονείς της και τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου, βίντεο

Έρικα Μίτσελ

Τράβις Γουάιτ

Το ζευγάρι κρατείται στη φυλακή του Νόρφολκ χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση. Η έφηβη κόρη τους, η οποία δεν εργάζεται πλέον στο Walmart, κατηγορήθηκε για επίθεση και ξυλοδαρμό, βαριά πρόκληση σωματικών βλαβών με δόλο και συνωμοσία για τη διάπραξη κακουργήματος ενώ κρατείται στο κέντρο κράτησης ανηλίκων του Νόρφολκ.