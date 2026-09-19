Ο Ρίνγκο Σταρ δήλωσε ότι οι Beatles πιθανότατα θα είχαν επανενωθεί αν ζούσαν ο Τζον Λένον και ο Τζορτζ Χάρισον
Ο Ρίνγκο Σταρ δήλωσε ότι οι Beatles πιθανότατα θα είχαν επανενωθεί αν ζούσαν ο Τζον Λένον και ο Τζορτζ Χάρισον
Ο άλλοτε ντράμερ του συγκροτήματος ανέφερε πως αυτό που του λείπει περισσότερο από την εποχή που έκαναν εμφανίσεις είναι «η φιλία, η συντροφικότητα και η αλληλοϋποστήριξη»
Στην επανένωση των Beatles αναφέρθηκε ο Ρίνγκο Σταρ σε πρόσφατη συνέντευξή του, επισημαίνοντας πως πιθανότατα θα είχε συμβεί εάν ζούσαν ο Τζον Λένον και ο Τζορτζ Χάρισον.
Μιλώντας στο Page Six ο άλλοτε ντράμερ του συγκροτήματος, αποκάλυψε πως του έχουν λείψει οι συνεργάτες του, με τους οποίους είχε δημιουργήσει μία μοναδική σχέση.
«Πιστεύω ότι πιθανότατα θα είχαμε ξαναβρεθεί κάποια στιγμή από τότε που έφυγε ο Τζον μέχρι σήμερα, αν ήμασταν όλοι ακόμη εδώ», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Και ο Τζορτζ... μου λείπει».
Ο Σταρ ανέφερε ότι αυτό που του λείπει περισσότερο από την εποχή που ήταν μέλος των Beatles είναι η φιλία του με τους δύο άντρες: «Η φιλία, η συντροφικότητα, η αλληλοϋποστήριξη. Είμαι μοναχοπαίδι. Είχα τρεις αδελφούς. Και, ξέρεις, τα αδέλφια μαλώνουν, κάνουν μικρές συγκεντρώσεις και μετά απομακρύνονται ξανά. Για μένα ήταν υπέροχο. Και μουσικά ήταν εκρηκτικό, κάτι που εξακολουθεί να είναι. Ξέρεις, η ευκαιρία να παίζεις αυτή τη μουσική. Και όλα αυτά συνέβησαν μέσα σε οκτώ χρόνια...», είπε.
Ο Τζον Λένον πέθανε το 1980 σε ηλικία 40 ετών, ενώ ο Τζορτζ Χάρισον άφησε την τελευταία του πνοή από καρκίνο το 2001, σε ηλικία 58 ετών.
Πίσω έμειναν ο Σταρ και ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ, οι οποίοι διατηρούν ακόμα στενή επαφή: «Μιλάμε δυο φορές τον μήνα περίπου. Αν είναι στην Αγγλία, πηγαίνουμε να τον επισκεφθούμε, κυρίως για να δούμε την οικογένεια. Αν ξέρουμε ότι θα είμαστε εκεί, θα φάμε μαζί ή θα πάμε κάπου και θα περάσουμε χρόνο μαζί. Οπότε, ναι, περίπου δυο φορές τον μήνα», δήλωσε ο Σταρ και πρόσθεσε ότι αυτό το διάστημα συνεργάζονται για τους δίσκους τους.
Στην ίδια συνέντευξη, ο καλλιτέχνης εξέφρασε την άποψή του για τις τέσσερις βιογραφικές ταινίες, μία για κάθε μέλος του συγκροτήματος, που ετοιμάζει ο Σαμ Μέντες και αναμένεται να κυκλοφορήσουν το 2028: «Πιστεύω ότι είναι πραγματικά εκπληκτικό», είπε, σημειώνοντας πως στην αρχή τον δυσκολευόταν να καταλάβει πως θα συνδυαστούν οι ιστορίες.
Μιλώντας στο Page Six ο άλλοτε ντράμερ του συγκροτήματος, αποκάλυψε πως του έχουν λείψει οι συνεργάτες του, με τους οποίους είχε δημιουργήσει μία μοναδική σχέση.
«Πιστεύω ότι πιθανότατα θα είχαμε ξαναβρεθεί κάποια στιγμή από τότε που έφυγε ο Τζον μέχρι σήμερα, αν ήμασταν όλοι ακόμη εδώ», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Και ο Τζορτζ... μου λείπει».
Ringo Starr makes heartbreaking Beatles reunion admission decades after John Lennon, George Harrison’s deaths https://t.co/4StMz8kTe4 pic.twitter.com/sGsMWg1BNB— Page Six (@PageSix) September 19, 2026
Ο Σταρ ανέφερε ότι αυτό που του λείπει περισσότερο από την εποχή που ήταν μέλος των Beatles είναι η φιλία του με τους δύο άντρες: «Η φιλία, η συντροφικότητα, η αλληλοϋποστήριξη. Είμαι μοναχοπαίδι. Είχα τρεις αδελφούς. Και, ξέρεις, τα αδέλφια μαλώνουν, κάνουν μικρές συγκεντρώσεις και μετά απομακρύνονται ξανά. Για μένα ήταν υπέροχο. Και μουσικά ήταν εκρηκτικό, κάτι που εξακολουθεί να είναι. Ξέρεις, η ευκαιρία να παίζεις αυτή τη μουσική. Και όλα αυτά συνέβησαν μέσα σε οκτώ χρόνια...», είπε.
Ο Τζον Λένον πέθανε το 1980 σε ηλικία 40 ετών, ενώ ο Τζορτζ Χάρισον άφησε την τελευταία του πνοή από καρκίνο το 2001, σε ηλικία 58 ετών.
Πίσω έμειναν ο Σταρ και ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ, οι οποίοι διατηρούν ακόμα στενή επαφή: «Μιλάμε δυο φορές τον μήνα περίπου. Αν είναι στην Αγγλία, πηγαίνουμε να τον επισκεφθούμε, κυρίως για να δούμε την οικογένεια. Αν ξέρουμε ότι θα είμαστε εκεί, θα φάμε μαζί ή θα πάμε κάπου και θα περάσουμε χρόνο μαζί. Οπότε, ναι, περίπου δυο φορές τον μήνα», δήλωσε ο Σταρ και πρόσθεσε ότι αυτό το διάστημα συνεργάζονται για τους δίσκους τους.
Στην ίδια συνέντευξη, ο καλλιτέχνης εξέφρασε την άποψή του για τις τέσσερις βιογραφικές ταινίες, μία για κάθε μέλος του συγκροτήματος, που ετοιμάζει ο Σαμ Μέντες και αναμένεται να κυκλοφορήσουν το 2028: «Πιστεύω ότι είναι πραγματικά εκπληκτικό», είπε, σημειώνοντας πως στην αρχή τον δυσκολευόταν να καταλάβει πως θα συνδυαστούν οι ιστορίες.
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