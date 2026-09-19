Ο διαπραγματευτής του Τραμπ για την ειρήνη... ένωσε άθελά του Μόσχα και Κίεβο: «Τον ενδιαφέρουν περισσότερο τα εστιατόρια» λένε για τον Γουίτκοφ

Ρωσία και Ουκρανία εμφανίζονται όλο και πιο απογοητευμένες από τη μεσολαβητική προσπάθεια των ΗΠΑ για την ειρήνη - Στο κάδρο ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ - Το «ναυάγιο» της Αλάσκας, η σχέση του με τον Ρώσο Κίριλ Ντμίτριεφ και η προσπάθεια να αλλάξει η ατζέντα

λήξη του πολέμου που έχει ξεπεράσει, πλέον, σε διάρκεια τον Α' Παγκόσμιο και οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές εμφανίζονται ολοένα και πιο δυσαρεστημένες από τη διαδικασία που τελεί υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και από τον ρόλο που διαδραματίζει ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος του , Στιβ Γουίτκοφ σύμφωνα με ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στα πράγματα.



Ο Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος έχει αναδειχθεί στον έτερο βασικό διαπραγματευτή για τις ειρηνευτικές διαδικασίες (έπαιξε τον ίδιο ρόλο και στη Γάζα), ταξίδεψαν στις αρχές Σεπτεμβρίου στη Ρωσία και την Ουκρανία σε μια προσπάθεια να επανεκκινήσουν τις συνομιλίες που είχαν «παγώσει» τους τελευταίους περίπου επτά μήνες. Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται ο Kyiv Independent, επέστρεψαν στη βάση τους χωρίς να έχουν πετύχει ουσιαστικά αποτελέσματα.



Κίριλ Ντμίτριεφ.



Αξιωματούχοι και άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στη διαδικασία τόσο στο Κίεβο όσο και στη Μόσχα αμφισβητούν, πλέον, τον ρόλο του Αμερικανού διαπραγματευτή. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, ο Τραμπ εμφανίζεται απρόθυμος να τον απομακρύνει από τη διαδικασία και ψάχνει τρόπους να διαφοροποιήσει την ατζέντα. Τουλάχιστον σε ότι αφορά την προσέγγισή του στη Ρωσία.



Απογοήτευση σε Κίεβο, η Μόσχα τον στοχοποιεί για την Αλάσκα Η δυσαρέσκεια έγκειται στην τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει η Ουάσινγκτον τις διαπραγματεύσεις. Ουκρανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι βλέπουν ελάχιστες νέες προτάσεις από την αμερικανική πλευρά και περιορισμένη διάθεση για αύξηση της πίεσης προς τη Ρωσία.



Κρεμλίνο φέρεται να θεωρεί ότι ο Γουίτκοφ ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για διπλωματικές αποτυχίες και για την αδυναμία του να πείσει την Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη που η Ρωσία δεν έχει καταφέρει να καταλάβει με τη στρατιωτική ισχύ. «Μας λένε συνεχώς ότι "πρέπει να τελειώσετε αυτόν τον πόλεμο". Λες και είμαστε εμείς αυτοί που δεν θέλουν να τελειώσει...» δήλωσε Ουκρανός αξιωματούχος που συμμετέχει στις συνομιλίες.



Η δυσφορία, σύμφωνα με τον Kyiv Indepedent, έχει πλέον επεκταθεί και πέρα από το Κίεβο. Ουκρανοί αξιωματούχοι που συμμετείχαν στις συνομιλίες αναφέρουν ότι Ρώσοι ομόλογοί τους πιστεύουν πως ο Γουίτκοφ έπαιξε καίριο ρόλο στην αποτυχία της περυσινής συνόδου κορυφής στην Αλάσκα και ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μετέφερε στον Τραμπ πληροφορίες που δεν αντανακλούσαν με ακρίβεια τις θέσεις της Μόσχας.



Για την ώρα, αυτό δημιουργεί μια παράδοξη κατάσταση: ο διαπραγματευτής που έχει γίνει πηγή εκνευρισμού και στις δύο πρωτεύουσες παραμένει το πρόσωπο που ο Τραμπ εμπιστεύεται για να συνεχίσει τη διαδικασία.



Κλείσιμο «Τον ενδιαφέρουν περισσότερο τα εστιατόρια και άλλα πράγματα» Η δυσπιστία του Κιέβου απέναντι στον Γουίτκοφ ξεκίνησε σχεδόν από την αρχή της εμπλοκής του στις διαπραγματεύσεις.



Ουκρανοί αξιωματούχοι αμφισβητούν εδώ και καιρό τον βαθμό κατανόησής του για το διακύβευμα του πολέμου και την προσέγγισή του στη διπλωματία. Ένας συμμετέχων στις τριμερείς συνομιλίες ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας δήλωσε ότι ο Γουίτκοφ κάποιες φορές αποχωρούσε από τις διαπραγματεύσεις χωρίς να ενημερώνει τους υπόλοιπους για το πού πήγαινε.



«Τον ενδιαφέρουν περισσότερο τα εστιατόρια και άλλα πράγματα. Δίνει πραγματικά την εντύπωση ότι δεν τον νοιάζει καθόλου. Θα μπορούσε να σηκωθεί και φύγει από τη διαδικασία, απλά για να πάει μια μικρή βόλτα», ανέφερε χαρακτηριστικά η πηγή.



Για τους Ουκρανούς αξιωματούχους, τέτοια περιστατικά αποτελούν μέρος μιας μεγαλύτερης ανησυχίας: ότι ο Γουίτκοφ δεν αντιμετωπίζει τις διαπραγματεύσεις με τη σοβαρότητα που απαιτούν οι περιστάσεις.



Και η σχέση του με τον



Βαλτωμένες παραμένουν οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία για τηπου έχει ξεπεράσει, πλέον, σε διάρκεια τον Α' Παγκόσμιο και οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές εμφανίζονται ολοένα και πιο δυσαρεστημένες από τη διαδικασία που τελεί υπό την αιγίδα των, αλλά και από τον ρόλο που διαδραματίζει ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ , σύμφωνα με ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στα πράγματα.Ο Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ,, ο οποίος έχει αναδειχθεί στον έτερο βασικό διαπραγματευτή για τις ειρηνευτικές διαδικασίες (έπαιξε τον ίδιο ρόλο και στη Γάζα), ταξίδεψαν στις αρχές Σεπτεμβρίου στη Ρωσία και την Ουκρανία σε μια προσπάθεια να επανεκκινήσουν τις συνομιλίες που είχαν «παγώσει» τους τελευταίους περίπου επτά μήνες. Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται ο Kyiv Independent, επέστρεψαν στη βάση τους χωρίς να έχουν πετύχει ουσιαστικά αποτελέσματα.Παρασκηνιακά, οι πηγές αναφέρουν πως έχουν ξεκινήσει αρκετές προσπάθειες για να περιοριστεί ο ρόλος του Γουίτκοφ, ενώ παράλληλα υπάρχουν κινήσεις που αποσκοπούν στο να διαταραχθεί η στενή σχέση του με τον ομόλογό του της ρωσικής πλευράς, τονΑξιωματούχοι και άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στη διαδικασία τόσο στο Κίεβο όσο και στη Μόσχα αμφισβητούν, πλέον, τον ρόλο του Αμερικανού διαπραγματευτή. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, ο Τραμπ εμφανίζεται απρόθυμος να τον απομακρύνει από τη διαδικασία και ψάχνει τρόπους να διαφοροποιήσει την ατζέντα. Τουλάχιστον σε ότι αφορά την προσέγγισή του στη Ρωσία.Η δυσαρέσκεια έγκειται στην τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει η Ουάσινγκτον τις διαπραγματεύσεις. Ουκρανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι βλέπουν ελάχιστες νέες προτάσεις από την αμερικανική πλευρά και περιορισμένη διάθεση για αύξηση της πίεσης προς τη Ρωσία.Την ίδια στιγμή, τοφέρεται να θεωρεί ότι ο Γουίτκοφ ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για διπλωματικές αποτυχίες και για την αδυναμία του να πείσει την Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη που η Ρωσία δεν έχει καταφέρει να καταλάβει με τη στρατιωτική ισχύ. «Μας λένε συνεχώς ότι "πρέπει να τελειώσετε αυτόν τον πόλεμο". Λες και είμαστε εμείς αυτοί που δεν θέλουν να τελειώσει...» δήλωσε Ουκρανός αξιωματούχος που συμμετέχει στις συνομιλίες.Η δυσφορία, σύμφωνα με τον Kyiv Indepedent, έχει πλέον επεκταθεί και πέρα από το Κίεβο. Ουκρανοί αξιωματούχοι που συμμετείχαν στις συνομιλίες αναφέρουν ότι Ρώσοι ομόλογοί τους πιστεύουν πως ο Γουίτκοφ έπαιξε καίριο ρόλο στην αποτυχία της περυσινής συνόδου κορυφής στην Αλάσκα και ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μετέφερε στον Τραμπ πληροφορίες που δεν αντανακλούσαν με ακρίβεια τις θέσεις της Μόσχας.Για την ώρα, αυτό δημιουργεί μια παράδοξη κατάσταση: ο διαπραγματευτής που έχει γίνει πηγή εκνευρισμού και στις δύο πρωτεύουσες παραμένει το πρόσωπο που ο Τραμπ εμπιστεύεται για να συνεχίσει τη διαδικασία.Η δυσπιστία του Κιέβου απέναντι στον Γουίτκοφ ξεκίνησε σχεδόν από την αρχή της εμπλοκής του στις διαπραγματεύσεις.Ουκρανοί αξιωματούχοι αμφισβητούν εδώ και καιρό τον βαθμό κατανόησής του για το διακύβευμα του πολέμου και την προσέγγισή του στη διπλωματία. Ένας συμμετέχων στις τριμερείς συνομιλίες ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας δήλωσε ότι ο Γουίτκοφ κάποιες φορές αποχωρούσε από τις διαπραγματεύσεις χωρίς να ενημερώνει τους υπόλοιπους για το πού πήγαινε.«Τον ενδιαφέρουν περισσότερο τα εστιατόρια και άλλα πράγματα. Δίνει πραγματικά την εντύπωση ότι δεν τον νοιάζει καθόλου. Θα μπορούσε να σηκωθεί και φύγει από τη διαδικασία, απλά για να πάει μια μικρή βόλτα», ανέφερε χαρακτηριστικά η πηγή.Για τους Ουκρανούς αξιωματούχους, τέτοια περιστατικά αποτελούν μέρος μιας μεγαλύτερης ανησυχίας: ότιΚαι η σχέση του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν ενίσχυσε αυτές τις ανησυχίες. Ο Γουίτκοφ έχει συναντηθεί τουλάχιστον επτά φορές με τον Ρώσο πρόεδρο και έχει μιλήσει επανειλημμένα θετικά για αυτές τις επαφές. Στην τελευταία τους συνάντηση, στις 5 Σεπτεμβρίου, φέρεται να είπε στον Πούτιν ότι μετά τη συνταξιοδότησή του θα θυμάται τις συναντήσεις τους στο Κρεμλίνο ως «μερικές από τις καλύτερες και πιο αξέχαστες στιγμές της ζωής του».

Ουκρανοί αξιωματούχοι θεωρούν τέτοιες δηλώσεις υπερβολικά φιλικές προς τον Ρώσο πρόεδρο, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια στάση δύσκολα θα τον οδηγήσει σε ουσιαστικές παραχωρήσεις.



Η διαμάχη για τα «πέντε εδάφη» Η κριτική προς τον Γουίτκοφ δεν αφορά μόνο το προσωπικό του ύφος, αλλά και την κατανόηση του ίδιου του πολέμου και της ιστορίας του. Αυτό έγινε ιδιαίτερα εμφανές την άνοιξη του 2025, λίγο μετά την ανάληψη της ευθύνης για τις ειρηνευτικές συνομιλίες.



Τον Απρίλιο, μετά την πρώτη του συνάντηση με τον Πούτιν, ο Γουίτκοφ είχε χαρακτηρίσει τις συνομιλίες «συναρπαστικές» και είχε αναφερθεί σε μια πιθανή συμφωνία ειρήνης που αφορούσε, όπως είπε, «πέντε εδάφη». «Αυτή η ειρηνευτική συμφωνία αφορά αυτά τα λεγόμενα πέντε εδάφη. Πιστεύω ότι μπορεί να βρισκόμαστε στα πρόθυρα κάτι πολύ σημαντικού για ολόκληρο τον κόσμο», είχε πει.



Η αναφορά του αυτή βασίστηκε, σύμφωνα με τις πηγές, σε συζήτηση με τον Πούτιν, κατά την οποία ο Ρώσος πρόεδρος φέρεται να είχε σχεδιάσει σε ένα χαρτί την ένδειξη «3+2», αναφερόμενος στις εδαφικές παραχωρήσεις που συζητούσαν. Ο Γουίτκοφ πήρε μαζί του το χαρτί αυτό στην Ουάσινγκτον, ενώ τα πέντε εδάφη ήταν τα κατεχόμενα από τη Ρωσία τμήματα του Ντονέτσκ, του Λουγκάνσκ, της Ζαπορίζια, της Χερσώνας και η Κριμαία.



Για το Κίεβο, το επεισόδιο αυτό αποτέλεσε χαρακτηριστικό παράδειγμα του προβλήματος που βλέπει στη στάση του Γουίτκοφ: ότι συζητά τα πιο κρίσιμα ζητήματα του πολέμου χωρίς να κατανοεί πόσο ευαίσθητα είναι.



Και το Κρεμλίνο, ωστόσο, έχει αρχίσει να αναπτύσσει τις δικές του σοβαρές ενστάσεις για τον Αμερικανό απεσταλμένο. Άνθρωποι που έχουν λάβει σχετική ενημέρωση από τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες ανέφεραν ότι Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν καταλήξει να πιστεύουν πως ο Γουίτκοφ ευθύνεται εν μέρει για την αποτυχία να επιτευχθεί πρόοδος στη σύνοδο κορυφής του περασμένου έτους μεταξύ του Τραμπ και του Πούτιν στην Αλάσκα.



Όπως επισημαίνουν, ο Ρώσος πρόεδρος θεωρούσε αρχικά τον Αμερικανό διπλωμάτη ως χρήσιμο δίαυλο επικοινωνίας με την κυβέρνηση Τραμπ, ο οποίος θα μπορούσε να μεταφέρει επιτυχώς στην Ουάσινγκτον τις προστάσεις της Μόσχας.



Χαμένος στη μετάφραση και η «πλήρης αποτυχία» της Αλάσκας Η σχέση αυτή, όμως, έγινε πιο περίπλοκη τις εβδομάδες που προηγήθηκαν της συνόδου στην Αλάσκα. Λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο, ο Γουίτκοφ επέστρεψε από συνάντηση με τον Πούτιν χωρίς στενογράφο, ενώ βασίστηκε στον μεταφραστή του Κρεμλίνου και όχι σε διερμηνέα της αμερικανικής πρεσβείας, παραβιάζοντας έτσι το παραδοσιακό διπλωματικό πρωτόκολλο.



Μετά από εκείνη τη συνάντηση, ο Γουίτκοφ είπε στον Τραμπ ότι ο Πούτιν ήταν έτοιμος να συζητήσει μια συμφωνία βάσει της οποίας η Ουκρανία θα αποχωρούσε από τμήματα των περιφερειών Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ, ενώ η Ρωσία, από την πλευρά της, θα αποσυρόταν από εδάφη που έλεγχε σε τμήματα των περιφερειών Χερσώνας και Ζαπορίζια, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Ωστόσο, η ίδια πηγή ανέφερε πως ο Ρώσος πρόεδρος - στην πραγματικότητα - δεν ήταν έτοιμος να προσφέρει αυτές τις παραχωρήσεις. Και ο Γουίτκοφ είχε παρερμηνεύσει τη θέση του Πούτιν για το «3+2».



Άλλο ένα σημαντικό στοιχείο, που αποκαλύπτει συμμετέχων στις συνομιλίες, ήταν ότι ο Γουίτκοφ απέτυχε να μεταφέρει στον Τραμπ πως ο Πούτιν ήθελε οι συνεννοήσεις που επιτεύχθηκαν στην Αλάσκα να καταγραφούν επίσημα. Αυτό άφησε τη σύνοδο χωρίς ένα συγκεκριμένο γραπτό πλαίσιο που θα μπορούσε να αποτελέσει βάση για τις επόμενες διαπραγματεύσεις. Μάλιστα, ένας Αμερικανός αξιωματούχος που συμμετείχε στη συνάντηση την περιέγραψε στον Kyiv Independent ως «πλήρη αποτυχία», προσθέτοντας ότι η ρωσική αντιπροσωπεία «έφυγε χωρίς καν να αγγίξει το γεύμα της».



Το επεισόδιο της Αλάσκας δεν ήταν η μοναδική διπλωματική αποτυχία που στη συνέχεια συνδέθηκε με τον Γουίτκοφ από ανθρώπους που γνωρίζουν τη διαδικασία. Ένας Ουκρανός αξιωματούχος απέδωσε επίσης στον απεσταλμένο μεταγενέστερα προβλήματα στη διπλωματική πορεία ΗΠΑ - Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρρευσης του μνημονίου 28 σημείων, πάνω στο οποίο είχαν εργαστεί από κοινού ο Γουίτκοφ και ο Ρώσος απεσταλμένος Κίριλ Ντμίτριεφ.



Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι απέρριψε τις πληροφορίες που παρουσίασε ο Kyiv Independent χαρακτηρίζοντάς τις «ψευδείς ειδήσεις και ανοησίες», ενώ υπερασπίστηκε τον ρόλο του Γουίτκοφ στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.



«Ο πρόεδρος Τραμπ και ο ειδικός απεσταλμένος Γουίτκοφ εργάζονται εξαιρετικά σκληρά για να τερματίσουν αυτή τη βίαιη σύγκρουση, η οποία έχει στοιχίσει εκατοντάδες χιλιάδες ζωές», δήλωσε και πρόσθεσε: «Ο ειδικός απεσταλμένος συνομιλεί σχεδόν καθημερινά με εκπροσώπους και των δύο πλευρών του πολέμου, προκειμένου να βρει έναν δρόμο προς την ειρήνη, και καλύπτει ο ίδιος όλα τα έξοδά του όταν ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο για να διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις».



«Αυτό περιλάμβανε το πρόσφατο ταξίδι του στο Κίεβο, όπου συμμετείχε σε συναντήσεις με τον πρόεδρο Ζελένσκι και κορυφαίους διαπραγματευτές, καθώς και το ταξίδι του στο Άμπου Ντάμπι, όπου φιλοξένησε ιστορικές τριμερείς συνομιλίες με εκπροσώπους τόσο της Ρωσίας όσο και της Ουκρανίας. Είναι κρίμα που o Kyiv Independent δεν επικοινώνησε με τον Λευκό Οίκο για αυτό το θέμα, επειδή γνώριζε ότι επρόκειτο για ψευδείς ειδήσεις και ανοησίες», πρόσθεσε.



Το πρόβλημα Ντμίτριεφ και η δυσαρέσκεια Λαβρόφ Ο Ντμίτριεφ, ο εύπορος, γεννημένος στο Κίεβο και εκπαιδευμένος στη Δύση, επικεφαλής του ρωσικού κρατικού επενδυτικού ταμείου, θεωρείται από πολλές απόψεις το «αντίπαλον δέος» του Γουίτκοφ στη Μόσχα.



Όπως ο Γουίτκοφ, έτσι και ο Ντμίτριεφ - ο οποίος υπηρετεί ως «Ειδικός Προεδρικός Απεσταλμένος» του Πούτιν - κατέχει μια θέση έξω από τις παραδοσιακές δομές εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, κάτι που ενοχλεί τον μακροχρόνιο υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ.



Και όπως συμβαίνει με τον Γουίτκοφ, ο Ντμίτριεφ θεωρείται όλο και περισσότερο από ανθρώπους που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις ως πρόσωπο που έχει υποσχεθεί πολλά αλλά έχει προσφέρει λίγα.



Ο Ντμίτριεφ ήταν βασικό πρόσωπο στην προώθηση της συνόδου της Αλάσκας και η αποτυχία της να παράγει χειροπιαστά αποτελέσματα, αντανακλά αρνητικά και πάνω του, ανέφερε πηγή από τις ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών.



Ο Ντμίτριεφ είχε υποσχεθεί αρκετά πράγματα στο παρελθόν χωρίς ανάλογα αποτελέσματα, δήλωσε η πηγή, προσθέτοντας ότι κάθε αποτυχία αποδυναμώνει τη θέση του στο Κρεμλίνο, ενώ ενισχύει τη θέση του Λαβρόφ.



Η πλευρά του θεωρείται ότι τάσσεται υπέρ μιας συμφωνίας ειρήνης με την Ουκρανία - που θα ήταν σε μεγάλο βαθμό ευνοϊκή για τη Μόσχα - ενώ την ίδια στιγμή, οι σκληροπυρηνικοί του Κρεμλίνου, όπως ο Λαβρόφ και ο διευθυντής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB) Αλεξάντρ Μπόρτνικοφ, πιστεύουν ότι μια στρατιωτική νίκη επί της Ουκρανίας είναι εφικτή και επιθυμητή.



Ακόμη, πάντως, κι αν η στάση του θεωρείται φιλοειρηνική, στην ουκρανική κυβέρνηση αντιμετωπίζουν τον Ντμίτριεφ με αρνητική διάθεση, καθώς ακόμη και η «μετριοπαθής» πλευρά που εκπροσωπεί, προωθεί μια διευθέτηση του πολέμου με όρους που θα θεωρούνταν καταστροφικοί για την Ουκρανία.



Όπως, όμως, και στην περίπτωση του Γουίτκοφ, ο Κίριλ Ντμίτριεφ διατηρεί στενή σχέση με τον «προστάτη» του, τον Ρώσο πρόεδρο. Οι οικογενειακές διασυνδέσεις με τον Πούτιν μάλλον εξηγούν γιατί η έλλειψη επιτυχιών στο διπλωματικό πεδίο συνεχίζει να γίνεται ανεκτή, καθώς η σύζυγός του, Ναταλία Ποπόβα, φέρεται να είναι στενή φίλη της κόρης του Πούτιν, Κατερίνα Τιχόνοβα, και υπηρετεί ως αναπληρώτριά της στο Εθνικό Ίδρυμα Πνευματικής Ανάπτυξης της Μόσχας.



Ακόμη, πάντως, και αν ο Ντμίτριεφ διατηρήσει - παρά τις αποτυχίες - τη θέση του στο Κρεμλίνο, η χρησιμότητα του Γουίτκοφ ως ομολόγου και βασικού συνομιλητή του από την αμερικανική πλευρά, συνεχίζει να αποδυναμώνεται. «Όταν φύγει ο Ντμίτριεφ — θα φύγει και ο Γουίτκοφ», δήλωσε στον Kyiv Independent πηγή με γνώση των ειρηνευτικών συνομιλιών. «Προς το παρόν, η πλευρά του Ντμίτριεφ ελπίζει ότι ο Γουίτκοφ θα τους παραδώσει αυτό που θέλει η Ρωσία».



Καμία αλλαγή στον Γουίτκοφ προς το παρόν Οι αποτυχίες που περιγράφηκαν παραπάνω και οι προσπάθειες παραγκωνισμού του Γουίτκοφ έχουν εντείνει ένα ερώτημα που ούτε το Κίεβο ούτε η Μόσχα φαίνεται να μπορούν να απαντήσουν: αν το σημερινό κανάλι διαπραγματεύσεων έχει παράξει τόσο λίγα, ποιος είναι εκείνος που πρέπει να βγει μπροστά για να ξεκολλήσει τη διαδικασία;



Η Μόσχα έχει δηλώσει δημοσίως ότι είναι ανοιχτή στη διατήρηση πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας με την Ουάσινγκτον. Μετά την τελευταία επίσκεψη των απεσταλμένων στη Ρωσία, ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ τόνισε ότι οι εργασίες θα συνεχιστούν μέσω του καναλιού του Γουίτκοφ «καθώς και άλλων διπλωματικών οδών».



Υπήρξαν εικασίες ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα μπορούσε να στραφεί σε άλλον υψηλόβαθμο αξιωματούχο, ώστε να αναλάβει μεγαλύτερο ρόλο στις διαπραγματεύσεις και αυτές εντάθηκαν όταν ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ ταξίδεψε στη Μόσχα στα τέλη Αυγούστου, όπου συζήτησε, μεταξύ άλλων, το θέμα της Ουκρανίας με ανώτερους Ρώσους αξιωματούχους ασφαλείας.



Οι Financial Times σημείωσαν, μάλιστα, επικαλούμενοι ανώνυμες πηγές, ότι ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να δώσει στον Ράτκλιφ ευρύτερο διπλωματικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με τον Λευκό Οίκο να απαντά, κάνοντας λόγο για «εντελώς ψευδείς ειδήσεις».



Πρόσωπο που γνωρίζει το θέμα δήλωσε επίσης στην Kyiv Independent ότι μια τέτοια εξέλιξη είναι απίθανη. Σύμφωνα με την πηγή, η Μόσχα θεωρεί τον Ράτκλιφ υπερβολικά υποστηρικτικό προς την Ουκρανία ώστε να αποτελέσει αποδεκτό αντικαταστάτη του Γουίτκοφ.



Προσπάθεια να αλλάξει η ατζέντα, με έμφαση στις μπίζνες Προς το παρόν, λοιπόν, η διπλωματική πορεία παραμένει σε μεγάλο βαθμό εκεί που ήταν, με ανθρώπους κοντά στον Αμερικανό πρόεδρο να λένε ότι είναι απρόθυμος να απομακρύνει έναν παλιό φίλο του από μια διαδικασία που εξακολουθεί να θέλει να ελέγχει. Μάλιστα, για να τον ενισχύσει στο πεδίο της διαπραγμάτευσης, του δίνει τη δυνατότητα - σύμφωνα με τους New York Times - να «παίξει το χαρτί» μιας διαφορετικής στρατηγικής: της παροχής οικονομικών κινήτρων προς τη Ρωσία με στόχο να πειστεί ο Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο.



Μεταξύ των νέων προτάσεων που εξετάζονται είναι ακόμη και η υπογραφή επιχειρηματικών συμφωνιών με τη Μόσχα πριν από τη λήξη των εχθροπραξιών, σύμφωνα με πρόσωπα που έχουν γνώση των συνομιλιών. Μια τέτοια εξέλιξη, μπορεί να βάλει γερά μέσα στο παιχνιδι τις ρωσικές ελίτ, ώστε, με την πλευρά τους, να πιέσουν υπέρ της ειρήνης.



Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας, σημείωσε ότι τέτοιες συμφωνίες πριν από το τέλος του πολέμου είναι πιθανές, καθώς θα έδειχναν ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν μια «επανεκκίνηση» των σχέσεων με τη Ρωσία. Η προσέγγιση αυτή αποτελεί αλλαγή σε σχέση με τη δέσμευση του Τραμπ πέρυσι ότι επιχειρηματικές συμφωνίες με τη Μόσχα δεν θα υπάρξουν «μέχρι να διευθετηθεί ο πόλεμος».



Για την ώρα, δεν έχει ξεκαθαρίσει σε ποια πεδία θα μπορούσαν να εφαρμοστούν οι συμφωνίες αυτές. Υπενθυμίζεται πως η Μόσχα έχει προωθήσει προς τον Λευκό Οίκο προτάσεις για επιχειρηματικές συνεργασίες σε σπάνιες γαίες και αλουμίνιο, για κοινά έργα στην Αρκτική, ακόμη και συμμετοχή αμερικανικών εταιρειών στην πώληση ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη.



Ο Τραμπ, από την πλευρά του, έχει χαρακτηρίσει στο παρελθόν το οικονομικό δυναμικό της Ρωσίας «τεράστιο», αλλά είχε παρουσιάσει τις επιχειρηματικές συμφωνίες ως ανταμοιβή σε περίπτωση που θα κατέληγε σε ειρήνη με τους Ουκρανούς. «Θέλουν να κάνουν μπίζνες. Αλλά δεν θα το κάνουν μέχρι να διευθετήσουμε τον πόλεμο», είχε πει με έμφαση πριν από τη σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν στην Αλάσκα.