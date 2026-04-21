Ο Φραγκούλης απάντησε σε όσους τον επικρίνουν για τη σχέση του με τη Σαμπαλένκα: «Δεν είναι γ@@@μένη δουλειά σας τι κάνω στη ζωή μου»
Ο Φραγκούλης απάντησε σε όσους τον επικρίνουν για τη σχέση του με τη Σαμπαλένκα: «Δεν είναι γ@@@μένη δουλειά σας τι κάνω στη ζωή μου»
«'Πώς μπορεί να διευθύνει την εταιρεία; Παρακολουθεί πάντα τένις» φέρεται να λένε πολλοί για τον αρραβωνιαστικό της Λευκορωσίας πρωταθλήτριας
Ο ελληνικής καταγωγής αρραβωνιαστικός της Αρίνα Σαμπαλένκα, Γιώργος Φραγκούλης απάντησε στην κριτική που δέχεται επειδή είναι διαρκώς στο πλευρό της συντρόφου του.
Αρκετοί φέρεται να κατακρίνουν τον Φραγκούλη, ο οποίος είναι διευθύνων σύμβουλος του brand ακάι Oakberry, καταφέρνει να διαχειρίζεται την επιχείρησή του ενώ παρακολουθεί συχνά τους αγώνες της. Ο επιχειρηματίας που είναι γεννημένος στην Βραζιλία και έχει καταγωγή από την Θεσσαλονίκη, σε ένα βίντεο που μοιράστηκε το podcast Money Buys Happiness στο Instagram, απάντησε στις κριτικές.
Μίλησε ανοιχτά για τη σχέση του με την Λευκορωσίδα αθλήτρια με την οποία πρόκειται να παντρευτούν σε μερικούς μήνες και έδωσε επίσης μια απάντηση στους επικριτές, λέγοντας ότι δεν τους αφορά τι κάνει στην προσωπική του ζωή.
Ο Γιώργος Φραγκούλης είπε: «Για μένα είναι σημαντικό το να έχω κάποιον που αγαπώ, που με εμπιστεύεται και με θαυμάζει, από τον οποίο μπορώ να διδάξω και να μάθω, όπως η αρραβωνιαστικιά μου. Με την Αρίνα, όλα είναι θετικά. Δεν βλέπω κανένα μειονέκτημα. Πιστέψτε με, δέχομαι κριτική. ''Πώς μπορεί να διευθύνει την εταιρεία; Παρακολουθεί πάντα τένις''. Με βλέπετε στην τηλεόραση και παρακολουθώ τένις. Είναι ένας αγώνας δύο ωρών. Όπως έκανα μια συνάντηση πριν, θα κάνω άλλη μία μετά. Δεν είναι γ@@@μένη σας δουλειά το τι κάνω. Είναι εξαιρετικά επιτυχημένη. Μπορούμε να απολαμβάνουμε ο ένας την επιτυχία του άλλου, να βοηθάμε ο ένας τον άλλον στις αποτυχίες».
Ο Φραγκούλης και η Σαμπαλένκα συναντήθηκαν για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2024 χάρη στη χορηγική συμφωνία της αθλήτριας με την Oakberry. Δημοσιοποίησαν τη σχέση τους αργότερα εκείνο το έτος και αρραβωνιάστηκαν τον Μάρτιο του 2026 με τη Σαμπαλένκα να μοιράζεται αργότερα το βίντεο της πρότασης γάμου του Φραγκούλη στο Instagram της.
Αρκετοί φέρεται να κατακρίνουν τον Φραγκούλη, ο οποίος είναι διευθύνων σύμβουλος του brand ακάι Oakberry, καταφέρνει να διαχειρίζεται την επιχείρησή του ενώ παρακολουθεί συχνά τους αγώνες της. Ο επιχειρηματίας που είναι γεννημένος στην Βραζιλία και έχει καταγωγή από την Θεσσαλονίκη, σε ένα βίντεο που μοιράστηκε το podcast Money Buys Happiness στο Instagram, απάντησε στις κριτικές.
Μίλησε ανοιχτά για τη σχέση του με την Λευκορωσίδα αθλήτρια με την οποία πρόκειται να παντρευτούν σε μερικούς μήνες και έδωσε επίσης μια απάντηση στους επικριτές, λέγοντας ότι δεν τους αφορά τι κάνει στην προσωπική του ζωή.
Ο Γιώργος Φραγκούλης είπε: «Για μένα είναι σημαντικό το να έχω κάποιον που αγαπώ, που με εμπιστεύεται και με θαυμάζει, από τον οποίο μπορώ να διδάξω και να μάθω, όπως η αρραβωνιαστικιά μου. Με την Αρίνα, όλα είναι θετικά. Δεν βλέπω κανένα μειονέκτημα. Πιστέψτε με, δέχομαι κριτική. ''Πώς μπορεί να διευθύνει την εταιρεία; Παρακολουθεί πάντα τένις''. Με βλέπετε στην τηλεόραση και παρακολουθώ τένις. Είναι ένας αγώνας δύο ωρών. Όπως έκανα μια συνάντηση πριν, θα κάνω άλλη μία μετά. Δεν είναι γ@@@μένη σας δουλειά το τι κάνω. Είναι εξαιρετικά επιτυχημένη. Μπορούμε να απολαμβάνουμε ο ένας την επιτυχία του άλλου, να βοηθάμε ο ένας τον άλλον στις αποτυχίες».
Ο Φραγκούλης και η Σαμπαλένκα συναντήθηκαν για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2024 χάρη στη χορηγική συμφωνία της αθλήτριας με την Oakberry. Δημοσιοποίησαν τη σχέση τους αργότερα εκείνο το έτος και αρραβωνιάστηκαν τον Μάρτιο του 2026 με τη Σαμπαλένκα να μοιράζεται αργότερα το βίντεο της πρότασης γάμου του Φραγκούλη στο Instagram της.
