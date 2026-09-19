Πήρε την τρίτη θέση του Euroleague Super Cup η Φενερμπαχτσέ, 85-77 την Ντουμπάι BC στον μικρό τελικό

Οι Μπλόσομγκεϊμ και Ντιακιτέ είχαν σκοράρει στις αρχές της τέταρτης περιόδου (70-64) με τη Φενέρ να απαντάει με ένα σερί 10-0 (οχτώ πόντοι ο Μπάλντγουϊν) για το υπέρ της 74-70.Η διαφορά στο 04:15 ήταν στους έξι πόντους (78-72), ενώ στο 02:47 είχε πάει στους εννιά (84-75). Η Φενέρ είχε διαχειριστεί τη διαφορά της και έφτασε στη νίκη με 85-77.Τα δεκάλεπτα: 22-21, 47-39, 64-65, 85-77Τρομερή εμφάνιση από τον Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ ο οποίος είχε 23 πόντους, 3 ριμπάουντ 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 1 λάθος σε 23 λεπτά.Πολυτιμότερος παίκτης της Ντουμπάι BC ήταν ο Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ με 6 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ.Τεράστια η διαφορά στα ριμπάουντ (39-23), με την Ντουμπάι ωστόσο να μην τα αξιοποιεί.