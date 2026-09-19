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Αθήνα: Δεξίωση για την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Πρέσβειρας του Ισραήλ, Πνινάτ Γιανάι
Αθήνα: Δεξίωση για την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Πρέσβειρας του Ισραήλ, Πνινάτ Γιανάι
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της πολιτικής και διπλωματικής ζωής της χώρας
Στην πρεσβευτική κατοικία του Ισραήλ στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε δεξίωση με αφορμή την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων της νέας Πρέσβειρας του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιανάι.
Η δεξίωση πραγματοποιήθηκε μετά την επίδοση των διαπιστευτηρίων της Πρέσβειρας στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της πολιτικής και διπλωματικής ζωής της χώρας, μεταξύ των οποίων μέλη της κυβέρνησης, βουλευτές και πρέσβεις ξένων κρατών, οι οποίοι υποδέχθηκαν τη νέα επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματικής αποστολής στην Αθήνα.
Η νέα Πρέσβειρα έχει ήδη πραγματοποιήσει σειρά επαφών από την άφιξή της στην Αθήνα, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών σχέσεων Ελλάδας και Ισραήλ σε τομείς όπως η άμυνα, η ασφάλεια, η ενέργεια, η καινοτομία, οι επενδύσεις και η τεχνολογία.
Η παρουσία εκπροσώπων της ελληνικής πολιτικής και διπλωματικής σκηνής στη δεξίωση ανέδειξε το ενδιαφέρον για την έναρξη της νέας διπλωματικής περιόδου και για τη συνέχιση των επαφών μεταξύ των δύο χωρών.
*Στην φωτογραφία άρθρου απεικονίζονται από αριστερά: Η Πρέσβειρα του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιανάι, Η Πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle και ο Γιώργος Ντάβλας
Η δεξίωση πραγματοποιήθηκε μετά την επίδοση των διαπιστευτηρίων της Πρέσβειρας στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της πολιτικής και διπλωματικής ζωής της χώρας, μεταξύ των οποίων μέλη της κυβέρνησης, βουλευτές και πρέσβεις ξένων κρατών, οι οποίοι υποδέχθηκαν τη νέα επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματικής αποστολής στην Αθήνα.
Η νέα Πρέσβειρα έχει ήδη πραγματοποιήσει σειρά επαφών από την άφιξή της στην Αθήνα, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών σχέσεων Ελλάδας και Ισραήλ σε τομείς όπως η άμυνα, η ασφάλεια, η ενέργεια, η καινοτομία, οι επενδύσεις και η τεχνολογία.
Η παρουσία εκπροσώπων της ελληνικής πολιτικής και διπλωματικής σκηνής στη δεξίωση ανέδειξε το ενδιαφέρον για την έναρξη της νέας διπλωματικής περιόδου και για τη συνέχιση των επαφών μεταξύ των δύο χωρών.
*Στην φωτογραφία άρθρου απεικονίζονται από αριστερά: Η Πρέσβειρα του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιανάι, Η Πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle και ο Γιώργος Ντάβλας
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