H απέραντη αγάπη του κόσμου για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Σαρώνει στο Spotify μετά τον θάνατό του, 25 τραγούδια του στο Top 50
H απέραντη αγάπη του κόσμου για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Σαρώνει στο Spotify μετά τον θάνατό του, 25 τραγούδια του στο Top 50
Η δυναμική του δεν περιορίζεται μόνο στην Ελλάδα αφού σημείωσε νέα άνοδο και στο Global Digital Artist Ranking
Εντυπωσιακή παρουσία καταγράφει ο Γιώργος Μαζωνάκης στις μουσικές πλατφόρμες, με το ενδιαφέρον του κοινού για τα τραγούδια του μετά τον θάνατό του να αποτυπώνεται στα charts.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του εβδομαδιαίου ελληνικού chart του Spotify, από τα 50 τραγούδια με τις περισσότερες ακροάσεις στη χώρα την εβδομάδα που πέρασε, τα 25 ανήκουν στον Γιώργο Μαζωνάκη. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή επίδοση, καθώς ο δημοφιλής τραγουδιστής καταλαμβάνει ουσιαστικά τις μισές θέσεις του ελληνικού Top 50.
Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η εικόνα στην κορυφή της κατάταξης. Οι μεγάλες επιτυχίες του Γιώργου Μαζωνάκη κυριαρχούν στο Top 10, με τραγούδια του να καταλαμβάνουν τις επτά πρώτες θέσεις του εβδομαδιαίου chart.
Η δυναμική του, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στην Ελλάδα. Ο Γιώργος Μαζωνάκης σημείωσε νέα άνοδο και στο Global Digital Artist Ranking, κερδίζοντας ακόμη πέντε θέσεις και φτάνοντας στο Νο 35 της παγκόσμιας κατάταξης.
Αναλυτικά, από την πρώτη μέχρι την έβδομη θέση της εβδομαδιαίας λίστας του Spotify βρίσκονται τα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη:
Στα 50 τραγούδια βρίσκονται και άλλες επιτυχίες του Γιώργου Μαζωνάκη, όπως το «Λείπει πάλι ο Θεός» στην 9η θέση, το «Ένα Θαύμα» στην 11η, το «Καλώς σας Βρήκα» στην 15η, το «Σάββατο» στην 16η, το «Τέρμα» στην 17η, το «Σαν Ήμουνα Παιδί» στην 18η, το «Απόψε θα Ονειρευτώ» στην 19η, το «Διανυκτερεύω» στην 21η, το «μαΖΩ Ακόμα» στην 24η, το «Επιπτώσεις» στην 28η και ακολουθούν:
Σύμφωνα με τα στοιχεία του εβδομαδιαίου ελληνικού chart του Spotify, από τα 50 τραγούδια με τις περισσότερες ακροάσεις στη χώρα την εβδομάδα που πέρασε, τα 25 ανήκουν στον Γιώργο Μαζωνάκη. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή επίδοση, καθώς ο δημοφιλής τραγουδιστής καταλαμβάνει ουσιαστικά τις μισές θέσεις του ελληνικού Top 50.
Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η εικόνα στην κορυφή της κατάταξης. Οι μεγάλες επιτυχίες του Γιώργου Μαζωνάκη κυριαρχούν στο Top 10, με τραγούδια του να καταλαμβάνουν τις επτά πρώτες θέσεις του εβδομαδιαίου chart.
Η δυναμική του, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στην Ελλάδα. Ο Γιώργος Μαζωνάκης σημείωσε νέα άνοδο και στο Global Digital Artist Ranking, κερδίζοντας ακόμη πέντε θέσεις και φτάνοντας στο Νο 35 της παγκόσμιας κατάταξης.
Αναλυτικά, από την πρώτη μέχρι την έβδομη θέση της εβδομαδιαίας λίστας του Spotify βρίσκονται τα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη:
- Ώρες Μικρές
- Οινόπνευμα Φθηνό
- Αγαπώ Σημαίνει
- Ανήκω σε Μένα
- Τέσσερις Πήγε
- Δύσκολα Φεγγάρια
Στα 50 τραγούδια βρίσκονται και άλλες επιτυχίες του Γιώργου Μαζωνάκη, όπως το «Λείπει πάλι ο Θεός» στην 9η θέση, το «Ένα Θαύμα» στην 11η, το «Καλώς σας Βρήκα» στην 15η, το «Σάββατο» στην 16η, το «Τέρμα» στην 17η, το «Σαν Ήμουνα Παιδί» στην 18η, το «Απόψε θα Ονειρευτώ» στην 19η, το «Διανυκτερεύω» στην 21η, το «μαΖΩ Ακόμα» στην 24η, το «Επιπτώσεις» στην 28η και ακολουθούν:
- Μου Λείπεις στην 10η θέση
- Τόσα Βράδια στην 33η θέση
- Έλα να Δεις στην 34η θέση
- Θέλω να Γυρίσω στην 26η θέση
- Το Παράξενο με Μένα στην 29η θέση
- Φεύγω για Μένα στην 42η θέση
- Στιγμές που δεν σ΄ έχω στην 45η θέση
- Τι σου έχω Κάνει στην 48η θέση
- Αν μ’ ακούς στην 50η θέση
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