Πρόεδρος εργαζομένων ΕΚΑΒ: Το μόνο που μας είπαν πριν τη διακομιδή του Μαζωνάκη ήταν ότι δεν τον έβαλαν στο μηχάνημα, δεν γνωρίζαμε τι εννοούσαν