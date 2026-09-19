Νέα καταγγελία «φωτιά» για την Ιωάννα Γάκα: Ήμασταν υγιείς και μας διέγνωσε καρκίνο στις σάλπιγγες και μικρόβια στο αίμα
Νέα καταγγελία «φωτιά» για την Ιωάννα Γάκα: Ήμασταν υγιείς και μας διέγνωσε καρκίνο στις σάλπιγγες και μικρόβια στο αίμα
Ο Μιχάλης Καρακούσης μίλησε για την εμπειρία τη δική του και της συζύγου του πριν από τέσσερα χρόνια – Υποστηρίζει ότι μετά από νέες εξετάσεις το ζευγάρι ενημερώθηκε πως ήταν υγιές και προχώρησε σε καταγγελία της γιατρού στον Ιατρικό Σύλλογο
Νέες σοβαρές καταγγελίες έρχονται στη δημοσιότητα σχετικά με την Ιωάννα Γάκα, την 56χρονη γιατρό που προφυλακίστηκε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Άνδρας κατήγγειλε στον ΣΚΑΪ πως η συγκεκριμένη γιατρός διέγνωσε στη σύζυγό του καρκίνο στις σάλπιγγες και της χορήγησε μία σακούλα με βιταμίνες και συμπληρώματα, ενώ σε εκείνον, όπως υποστηρίζει, είπε ότι έχει μικρόβια στο αίμα. Ωστόσο, όταν στη συνέχεια επισκέφθηκαν άλλους γιατρούς έμαθαν πως ήταν απόλυτα υγιείς.
Ο Μιχάλης Καρακούσης ανέφερε ότι αποφάσισε μαζί με τη σύζυγό του να απευθυνθούν στη συγκεκριμένη γιατρό, καθώς είχαν ακούσει ότι μπορούσε να εντοπίζει «κρυφές» παθήσεις που δεν είχαν εμφανή συμπτώματα. Σύμφωνα με την περιγραφή του, η πρώτη εξέταση αφορούσε τη σύζυγό του, στην οποία, όπως υποστηρίζει, δόθηκε η συγκεκριμένη διάγνωση και ζητήθηκε να υποβληθεί σε σειρά εξετάσεων.
Ο ίδιος, ανησυχώντας μήπως υπάρχει και για εκείνον κάποιο πρόβλημα υγείας που δεν είχε εντοπιστεί, επισκέφθηκε λίγες ημέρες αργότερα το ίδιο ιατρείο. Όπως περιέγραψε, υποβλήθηκε σε διαδικασία εξέτασης με μηχάνημα που μάλιστα έπρεπε να παραμείνει όρθιος για 1,5 ώρα και στη συνέχεια έδωσε αίμα. Τότε ενημερώθηκε ότι υπήρχαν μικρόβια στο αίμα του και ότι χρειαζόταν άμεση θεραπεία. «Τα είδα τα μικρόβια, είχα μικρόβια, μου τα έδειξε η γιατρός», είπε.
Όπως ανέφερε, ακολούθησαν εξετάσεις και φαρμακευτική αγωγή, την οποία όμως -σύμφωνα με τον ίδιο- δεν συνταγογράφησε η συγκεκριμένη γιατρός αλλά άλλος γιατρός. Μετά την ερώτησή του για τον λόγο που δεν χορηγήθηκε από την ίδια η συνταγή, υποστηρίζει ότι δεν έλαβε απάντηση.
Το ζευγάρι, όπως ανέφερε ο καταγγέλλων, απευθύνθηκε στη συνέχεια σε άλλους γιατρούς και ενημερώθηκε τελικά ότι δεν υπήρχε πρόβλημα υγείας.
Μάλιστα, όπως ανέφερε, ένας άλλος γιατρός που εξέτασε τη γυναίκα του, της είπε ότι ήταν εξαιρετικά απίθανο να αναπτύξει καρκίνο. «Τόσο δυνατό οργανισμό είχε», υποστήριξε ο κ.Καρακούσης.
Για το περιστατικό προχώρησε σε καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο, ενώ όπως είπε, λίγες ημέρες αργότερα δέχθηκε τηλεφώνημα από το ιατρείο, με τους γιατρούς να επιμένουν ότι οι διαγνώσεις ήταν σωστές και ότι όλες οι διαδικασίες είχαν γίνει νόμιμα.
Ο Μιχάλης Καρακούσης ανέφερε ότι αποφάσισε μαζί με τη σύζυγό του να απευθυνθούν στη συγκεκριμένη γιατρό, καθώς είχαν ακούσει ότι μπορούσε να εντοπίζει «κρυφές» παθήσεις που δεν είχαν εμφανή συμπτώματα. Σύμφωνα με την περιγραφή του, η πρώτη εξέταση αφορούσε τη σύζυγό του, στην οποία, όπως υποστηρίζει, δόθηκε η συγκεκριμένη διάγνωση και ζητήθηκε να υποβληθεί σε σειρά εξετάσεων.
Ο ίδιος, ανησυχώντας μήπως υπάρχει και για εκείνον κάποιο πρόβλημα υγείας που δεν είχε εντοπιστεί, επισκέφθηκε λίγες ημέρες αργότερα το ίδιο ιατρείο. Όπως περιέγραψε, υποβλήθηκε σε διαδικασία εξέτασης με μηχάνημα που μάλιστα έπρεπε να παραμείνει όρθιος για 1,5 ώρα και στη συνέχεια έδωσε αίμα. Τότε ενημερώθηκε ότι υπήρχαν μικρόβια στο αίμα του και ότι χρειαζόταν άμεση θεραπεία. «Τα είδα τα μικρόβια, είχα μικρόβια, μου τα έδειξε η γιατρός», είπε.
Όπως ανέφερε, ακολούθησαν εξετάσεις και φαρμακευτική αγωγή, την οποία όμως -σύμφωνα με τον ίδιο- δεν συνταγογράφησε η συγκεκριμένη γιατρός αλλά άλλος γιατρός. Μετά την ερώτησή του για τον λόγο που δεν χορηγήθηκε από την ίδια η συνταγή, υποστηρίζει ότι δεν έλαβε απάντηση.
Το ζευγάρι, όπως ανέφερε ο καταγγέλλων, απευθύνθηκε στη συνέχεια σε άλλους γιατρούς και ενημερώθηκε τελικά ότι δεν υπήρχε πρόβλημα υγείας.
Μάλιστα, όπως ανέφερε, ένας άλλος γιατρός που εξέτασε τη γυναίκα του, της είπε ότι ήταν εξαιρετικά απίθανο να αναπτύξει καρκίνο. «Τόσο δυνατό οργανισμό είχε», υποστήριξε ο κ.Καρακούσης.
Για το περιστατικό προχώρησε σε καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο, ενώ όπως είπε, λίγες ημέρες αργότερα δέχθηκε τηλεφώνημα από το ιατρείο, με τους γιατρούς να επιμένουν ότι οι διαγνώσεις ήταν σωστές και ότι όλες οι διαδικασίες είχαν γίνει νόμιμα.
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