Νέα καταγγελία «φωτιά» για την Ιωάννα Γάκα: Ήμασταν υγιείς και μας διέγνωσε καρκίνο στις σάλπιγγες και μικρόβια στο αίμα

Ο Μιχάλης Καρακούσης μίλησε για την εμπειρία τη δική του και της συζύγου του πριν από τέσσερα χρόνια – Υποστηρίζει ότι μετά από νέες εξετάσεις το ζευγάρι ενημερώθηκε πως ήταν υγιές και προχώρησε σε καταγγελία της γιατρού στον Ιατρικό Σύλλογο