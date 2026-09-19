Η Κατερίνα Γιατζόγλου «θέλει κι άλλο καλοκαίρι», το βίντεο με τη βουτιά στη θάλασσα και οι στιγμές χαλάρωσης στο ηλιοβασίλεμα
Η Κατερίνα Γιατζόγλου «θέλει κι άλλο καλοκαίρι», το βίντεο με τη βουτιά στη θάλασσα και οι στιγμές χαλάρωσης στο ηλιοβασίλεμα
«Έπεσα στα βαθιά με το καλημέρα και μου' ρθε κάπως... Εσείς είστε άνετοι δηλαδή που γυρίσατε;», αναρωτήθηκε η 65χρονη συγγραφέας
Την επιθυμία της να κρατήσει περισσότερο το καλοκαίρι εξέφρασε η Κατερίνα Γιατζόγλου, δημοσιεύοντας ένα βίντεο όπου βουτά στη θάλασσα, δείχνοντας παράλληλα κάποιες από τις στιγμές που χαλάρωνε στην παραλία, μπροστά στο ηλιοβασίλεμα.
Η 65χρονη συγγραφέας, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, εξήγησε με την ανάρτησή της στο Instagram πως δυσκολεύεται να προσαρμοστεί από τη στιγμή που επέστρεψε από τις διακοπές της και αναρωτήθηκε εάν οι followers της αισθάνονται το ίδιο.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Κατερίνα Γιατζόγλου έγραψε: «Θέλω κι άλλο καλοκαίρι παιδιά... Γιατρέ μου έχω κάτι σοβαρό ...; Έπεσα στα βαθιά με το καλημέρα και μου' ρθε... κάπως... Εσείς είστε άνετοι δηλαδή.... που γυρίσατε...;».
Δείτε το βίντεο
Λίγο καιρό πριν, η συγγραφέας είχε αναρτήσει στο προφίλ της ένα ακόμη βίντεο από τις διακοπές της, σε διάθεση «απόλυτης τεμπελιάς», όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, φορώντας μόνο το κάτω μέρος του μπικίνι της.
«Mood απόλυτης τεμπελιάς... Ότι δεν ξέρεις καλοκαιριατικα… είναι κέρδος... Recharge... Coming soon...», ανέφερε στη λεζάντα.
Η 65χρονη συγγραφέας, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, εξήγησε με την ανάρτησή της στο Instagram πως δυσκολεύεται να προσαρμοστεί από τη στιγμή που επέστρεψε από τις διακοπές της και αναρωτήθηκε εάν οι followers της αισθάνονται το ίδιο.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Κατερίνα Γιατζόγλου έγραψε: «Θέλω κι άλλο καλοκαίρι παιδιά... Γιατρέ μου έχω κάτι σοβαρό ...; Έπεσα στα βαθιά με το καλημέρα και μου' ρθε... κάπως... Εσείς είστε άνετοι δηλαδή.... που γυρίσατε...;».
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Λίγο καιρό πριν, η συγγραφέας είχε αναρτήσει στο προφίλ της ένα ακόμη βίντεο από τις διακοπές της, σε διάθεση «απόλυτης τεμπελιάς», όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, φορώντας μόνο το κάτω μέρος του μπικίνι της.
«Mood απόλυτης τεμπελιάς... Ότι δεν ξέρεις καλοκαιριατικα… είναι κέρδος... Recharge... Coming soon...», ανέφερε στη λεζάντα.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα