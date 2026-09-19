Ο τελευταίος εκατομμυριούχος που θα μετακομίσει στην Ελλάδα, να σβήσει τα φώτα: Σαρκαστικοί οι Βρετανοί αρθρογράφοι, «η χώρα μας παρακμάζει»

Με αφορμή την απόφαση του Κρις Ρόκος να μεταφέρει την επιχειρηματική του βάση στην Ελλάδα, ο Robert Hardman στην Daily Mail και ο ιδιοκτήτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ χτυπούν καμπανάκι για τη Βρετανία

Η Ελλάδα σήμερα προσελκύει πλούτο Το στοιχείο που δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση είναι ο προορισμός. Η Ελλάδα. Μια χώρα που πριν από μία δεκαετία βρέθηκε στο επίκεντρο της κρίσης χρέους, με την οικονομία της να δοκιμάζεται και την εικόνα της διεθνώς να έχει πληγεί σοβαρά. Σήμερα, όμως, παρουσιάζεται από το δημοσίευμα ως μια οικονομία που έχει αλλάξει σελίδα.



Η ανάπτυξη, η προσέλκυση επενδύσεων, η ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων και τα φορολογικά κίνητρα για νέους κατοίκους εξωτερικού έχουν δημιουργήσει ένα διαφορετικό περιβάλλον.



Η Ελλάδα προσφέρει πλέον ένα πακέτο που για πολλούς εύπορους Βρετανούς θεωρείται ιδιαίτερα ελκυστικό: ήλιο, θάλασσα, ποιότητα ζωής, χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση και εύκολη πρόσβαση στην Ευρώπη.



Τα ελληνικά κίνητρα που προσελκύουν τους εκατομμυριούχους Ένας από τους βασικούς λόγους που η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο είναι τα ειδικά φορολογικά καθεστώτα για κατοίκους εξωτερικού. Μεταξύ των επιλογών που εξετάζουν επενδυτές και υψηλόμισθοι είναι: η Golden Visa μέσω επενδύσεων σε ακίνητα,

το ειδικό καθεστώς φορολόγησης για όσους μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, η σταθερή φορολογική επιβάρυνση για εισοδήματα που προέρχονται από το εξωτερικό, οι ρυθμίσεις για συνταξιούχους από άλλες χώρες.



Το αποτέλεσμα είναι ότι η Ελλάδα μπαίνει πλέον στον ανταγωνισμό με παραδοσιακούς προορισμούς για τους πλούσιους, όπως η Ελβετία, το Μονακό, η Ιταλία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.



Αθήνα, Ριβιέρα και Ελληνικό: Η νέα εικόνα της Ελλάδας Το δημοσίευμα περιγράφει μια Αθήνα πολύ διαφορετική από αυτή που γνώρισε ο κόσμος κατά τη διάρκεια της κρίσης.



Η Αθηναϊκή Ριβιέρα, οι μαρίνες, οι πολυτελείς κατοικίες και τα μεγάλα έργα ανάπτυξης έχουν αλλάξει το επενδυτικό τοπίο.



Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο Ελληνικό, όπου το πρώην αεροδρόμιο μετατρέπεται σε μια νέα περιοχή κατοικίας, επιχειρηματικότητας και τουρισμού.



Το έργο παρουσιάζεται ως ένα από τα σύμβολα της νέας Ελλάδας, με διεθνείς επενδυτές να αναζητούν ακίνητα υψηλών προδιαγραφών.



Παράλληλα, περιοχές όπως η Βουλιαγμένη και η Εκάλη εμφανίζονται ως επιλογές για οικογένειες που αναζητούν σχολεία διεθνούς χαρακτήρα και υψηλό επίπεδο ζωής.



Θα ακολουθήσουν και άλλοι; Το βασικό ερώτημα που θέτει το δημοσίευμα είναι αν η κίνηση Ρόκος αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση ή αν σηματοδοτεί μια μεγαλύτερη τάση. Η απάντηση δεν είναι ότι όλοι οι πλούσιοι της Βρετανίας θα μετακομίσουν στην Ελλάδα.



Όμως, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς που επικαλείται το άρθρο, η απόφαση ενός τόσο γνωστού επενδυτή λειτουργεί ως μήνυμα προς άλλους ανθρώπους με υψηλή οικονομική επιφάνεια.



Η Ελλάδα δεν προσφέρει μόνο φορολογικά πλεονεκτήματα. Προσφέρει έναν τρόπο ζωής που συνδυάζει επιχειρηματικές ευκαιρίες με το κλίμα και την καθημερινότητα της Μεσογείου.



Η νέα μάχη για τον πλούτο Η υπόθεση Ρόκος φέρνει στο προσκήνιο μια μεγαλύτερη διεθνή μάχη: αυτή για την προσέλκυση κεφαλαίων, επενδυτών και ανθρώπων υψηλής οικονομικής επιρροής. Για τη Βρετανία, το ερώτημα είναι πώς θα διατηρήσει στο εσωτερικό της τους μεγάλους φορολογούμενους. Για την Ελλάδα, η πρόκληση είναι αν μπορεί να μετατρέψει το αυξημένο ενδιαφέρον σε πραγματικές επενδύσεις, επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας. Η χώρα που πριν από λίγα χρόνια αποτελούσε παράδειγμα κρίσης, σήμερα εμφανίζεται από αρκετούς διεθνείς επενδυτές ως μια νέα ευκαιρία. Και ο Κρις Ρόκος είναι το πιο ηχηρό μέχρι σήμερα παράδειγμα αυτής της αλλαγής.



Independent: Η Βρετανία παρακμάζει» και η Ελλάδα κερδίζει δισεκατομμυριούχους

Σε ανάλογο ύψος κινείται και δημοσίευμα του Independent που σχολιάζει σε δημοσίευμά του ότι η Βρετανία παρακμάζει και η Ελλάδα κερδίζει τους δισεκατομμυριούχους.



Ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τζιμ Ράτκλιφ, υποστηρίζει ότι η Βρετανία βρίσκεται σε πορεία υποχώρησης, υποστηρίζοντας ότι ο συνδυασμός υψηλής φορολογίας και αυξημένης μετανάστευσης ωθεί πολλούς εύπορους πολίτες να αναζητούν χώρες με πιο ευνοϊκό φορολογικό περιβάλλον.



Οι δηλώσεις του Ράτκλιφ έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία αρκετοί ιδιαίτερα πλούσιοι Βρετανοί εξετάζουν την αποχώρησή τους από τη χώρα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον δισεκατομμυριούχο διαχειριστή hedge fund Κρις Ρόκος, ο οποίος φέρεται να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα εν μέσω ανησυχιών για πιθανές αυξήσεις φόρων στο Ηνωμένο Βασίλειο, αναφέρει ο Independent.



Ο Ράτκλιφ, ο οποίος ίδρυσε τον πετροχημικό όμιλο Ineos και έχει περιουσία περίπου 15 δισ. λιρών, είχε ήδη εγκαταλείψει τη Βρετανία το 2018, μεταφέροντας τη φορολογική του κατοικία στο Μονακό. Σε συνέντευξή του στο BBC, ο Ράτκλιφ δήλωσε ότι η χώρα «κάποτε ήταν ένα φανταστικό μέρος», αλλά σήμερα θεωρεί ότι αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις.



«Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι η Βρετανία βρίσκεται σε πτώση. Είναι δύσκολο να δει κανείς πώς μπορεί να αντιστραφεί αυτή η κατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Ο δισεκατομμυριούχος υποστήριξε ότι οι πολιτικοί πρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις με γνώμονα το γενικό συμφέρον και όχι το πολιτικό κόστος, ενώ επέκρινε τη στάση της χώρας απέναντι στη δημιουργία πλούτου. «Στις ΗΠΑ χειροκροτούν όσους δημιουργούν πλούτο. Δυστυχώς, στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει σήμερα μια αρνητική στάση απέναντι στον πλούτο», δήλωσε.



Η περίπτωση του Κρις Ρόκος αναδεικνύει τη μετατόπιση ενδιαφέροντος ορισμένων πολύ εύπορων επενδυτών προς χώρες που προσφέρουν πιο ανταγωνιστικά φορολογικά καθεστώτα, αναφέρει το δημοσίευμα. Ο ιδρυτής του hedge fund Rokos Capital Management, ένας από τους πιο γνωστούς διαχειριστές κεφαλαίων στη Βρετανία, φέρεται να επιλέγει την Ελλάδα ως νέο τόπο φορολογικής κατοικίας, σε μια κίνηση που συνδέεται με τις προσδοκίες για αλλαγές στη φορολογική πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου.



Η εξέλιξη αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο τη διεθνή «μάχη» μεταξύ χωρών για την προσέλκυση μεγάλων περιουσιών, καθώς φορολογικά κίνητρα, σταθερότητα και ποιότητα ζωής αποτελούν κρίσιμους παράγοντες στις αποφάσεις των υπερπλούσιων.



Ο Ράτκλιφ αναφέρθηκε επίσης στην ενεργειακή πολιτική της Βρετανίας, χαρακτηρίζοντας «τρέλα» την αποτυχία επενδύσεων σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο στη Βόρεια Θάλασσα.