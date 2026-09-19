Πάολα για Γιώργο Μαζωνάκη: Να τον αγαπάτε με τη δύναμη της καρδιάς σας, είπε συγκινημένη σε συναυλία της στη Λάρνακα
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Πάολα Γιώργος Μαζωνάκης

Πάολα για Γιώργο Μαζωνάκη: Να τον αγαπάτε με τη δύναμη της καρδιάς σας, είπε συγκινημένη σε συναυλία της στη Λάρνακα

Η τραγουδίστρια του αφιέρωσε το τραγούδι «Έτσι αγαπάω εγώ» του Στέλιου Ρόκκου

Πάολα για Γιώργο Μαζωνάκη: Να τον αγαπάτε με τη δύναμη της καρδιάς σας, είπε συγκινημένη σε συναυλία της στη Λάρνακα
Γεωργία Κοτζιά
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Με τον δικό της τρόπο αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη η Πάολα, κατά τη διάρκεια συναυλίας της στη Λάρνακα της Κύπρου.

Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, η τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή και ζήτησε από τους θεατές να μην σταματήσουν να αγαπούν τον καλλιτέχνη που άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών. Στη συνέχεια του αφιέρωσε το τραγούδι «Έτσι αγαπάω εγώ» του Στέλιου Ρόκκου.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στο TikTok από τον κόσμο που παρευρέθηκε στο live, η Πάολα ακούγεται να λέει συγκινημένη: «Να τον αγαπάτε με τη δύναμη της καρδιάς σας… Να το κάνουμε έτσι απλά; Να τραγουδήσουμε τα τραγούδια του ή να μην τα τραγουδήσουμε και να μείνουν μέσα μας; Ναι, αυτό είναι το εύκολο καρδιά μου. Θα τραγουδήσω. Μπορούμε όμως άλλα τραγούδια να λέμε και θα είναι το ίδιο. Ξέρετε, εσείς αγαπάτε τους καλλιτέχνες και τα τραγούδια τους. Εκείνοι όμως να ξέρετε, αγαπούν άλλα τραγούδια από τα δικά τους…».

Δείτε βίντεο

@mariamichaelb ΠΑΟΛΑΡΑ ΨΥΧΑΡΑ!!!! ΜΙΑ ΕΙΣΑΙ!!!! ΜΙΑ ΖΩΗ ΜΑΖΩ!!!ΔΕΙΤΕ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ #mazo #mazonakis #paola #fyp ♬ πρωτότυπος ήχος - Sassy❣️

@constantinade3 @paola_official__ i Paola mila gia ton Mazonaki #Cy ♬ πρωτότυπος ήχος - Nina

Μετά την ξαφνική απώλεια του τραγουδιστή, η καρέκλα του στο The Voice όπου συμμετείχε ως coach τα τελευταία χρόνια, έμεινε κενή. Ο μουσικός διαγωνισμός, ωστόσο, αναμένεται να επιστρέψει σύντομα, με την Πάολα να παίρνει τη θέση του, δίπλα στην Έλενα Παπαρίζου, τον Χρήστο Μάστορα και τον Πάνο Μουζουράκη.
Γεωργία Κοτζιά
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