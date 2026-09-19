Τριαντάφυλλος για την προσωπική του ζωή: Υπάρχει κάτι που δεν ξέρω αν θα προχωρήσει, μου αρέσει πολύ μια κοπέλα

αισθάνεται έτοιμος να προχωρήσει παρακάτω: «Μου αρέσει πολύ μια κοπέλα, η οποία είναι απίστευτη αυτή τη στιγμή. Μου αρέσει το σικάτο, το ωραίο, μου αρέσει η επικοινωνία, μου αρέσει πολύ η άλλη να ξέρει τι θέλει και μου αρέσει πολύ αυτό το κάτι διαφορετικό. Οπότε σου λέω ότι υπάρχει κάτι που δεν ξέρω αν θα προχωρήσει», είπε χαρακτηριστικά, χωρίς να αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες.



Όσον αφορά στο ενδεχόμενο να γνωρίσει μία νέα του σύντροφο στον γιο που έχει αποκτήσει με την πρώην σύζυγό του, ο Τριαντάφυλλος επισήμανε πως θα το έκανε μετά από πολύ καιρό και θα ζητούσε την έγκριση του παιδιού του: «Αυτό θέλει πολύ προσοχή και πολύ ηρεμία. Πολύ σιγά, πολύ αργά. Και εννοείται και ο άλλος άνθρωπος πώς θα το δεχτεί. Αυτή που θέλεις, αν δεν δεχτεί το παιδί σου, φιλάκια. Τα λέμε. Πάμε παρακάτω», τόνισε.





Με αφορμή την αποκάλυψη που έκανε για την προσωπική του ζωή, ρωτήθηκε εάν ένας γάμος θα ήταν στα σχέδιά του, με τον ίδιο να ξεκαθαρίζει: «Αυτή τη στιγμή είναι τελείως στα μακρινά σχέδια».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Τριαντάφυλλος εξήγησε πότε απομακρύνθηκε με τη Δήμητρα Σιαμπάνη: «