Τριαντάφυλλος για την προσωπική του ζωή: Υπάρχει κάτι που δεν ξέρω αν θα προχωρήσει, μου αρέσει πολύ μια κοπέλα
Τριαντάφυλλος για την προσωπική του ζωή: Υπάρχει κάτι που δεν ξέρω αν θα προχωρήσει, μου αρέσει πολύ μια κοπέλα
Τέσσερα χρόνια είμαστε χώρια με τη Δήμητρα και η αλήθεια είναι ότι μέρα με τη μέρα γίνομαι πιο ώριμος σε πολλά πράγματα, ανέφερε ο τραγουδιστής
Αποκαλύψεις για την προσωπική του ζωή έκανε ο Τριαντάφυλλος, δηλώνοντας πως υπάρχει μία γυναίκα η οποία του αρέσει αυτό το διάστημα. Όπως εξήγησε, υπάρχει κάτι ανάμεσά τους, ωστόσο δεν γνωρίζει εάν θα προχωρήσει.
Ο τραγουδιστής, ο οποίος ανακοίνωσε τον χωρισμό του με τη Δήμητρα Σιαμπάνη τον Μάρτιο, εξήγησε στην εκπομπή «Μια Ελλάδα παρέα» το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου πως αισθάνεται έτοιμος να προχωρήσει παρακάτω: «Μου αρέσει πολύ μια κοπέλα, η οποία είναι απίστευτη αυτή τη στιγμή. Μου αρέσει το σικάτο, το ωραίο, μου αρέσει η επικοινωνία, μου αρέσει πολύ η άλλη να ξέρει τι θέλει και μου αρέσει πολύ αυτό το κάτι διαφορετικό. Οπότε σου λέω ότι υπάρχει κάτι που δεν ξέρω αν θα προχωρήσει», είπε χαρακτηριστικά, χωρίς να αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες.
Όσον αφορά στο ενδεχόμενο να γνωρίσει μία νέα του σύντροφο στον γιο που έχει αποκτήσει με την πρώην σύζυγό του, ο Τριαντάφυλλος επισήμανε πως θα το έκανε μετά από πολύ καιρό και θα ζητούσε την έγκριση του παιδιού του: «Αυτό θέλει πολύ προσοχή και πολύ ηρεμία. Πολύ σιγά, πολύ αργά. Και εννοείται και ο άλλος άνθρωπος πώς θα το δεχτεί. Αυτή που θέλεις, αν δεν δεχτεί το παιδί σου, φιλάκια. Τα λέμε. Πάμε παρακάτω», τόνισε.
Δείτε το βίντεο
Με αφορμή την αποκάλυψη που έκανε για την προσωπική του ζωή, ρωτήθηκε εάν ένας γάμος θα ήταν στα σχέδιά του, με τον ίδιο να ξεκαθαρίζει: «Αυτή τη στιγμή είναι τελείως στα μακρινά σχέδια».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Τριαντάφυλλος εξήγησε πότε απομακρύνθηκε με τη Δήμητρα Σιαμπάνη: «Όταν χωρίζεις υπάρχει και η στεναχώρια, υπάρχει και το “γιατί να γίνονται όλα αυτά”. Το Survivor έπαιξε κομβικό ρόλο στη ζωή μου. Ήταν η περίοδος που απομακρύνθηκα από την οικογένειά μου. Γενικά, πήγα να παλέψω για την οικογένεια, για την καριέρα. Πήγα να παλέψω για μας. Ό,τι και να έκανα, θα το έκανα για την οικογένειά μου. Εμένα με έβλεπαν κάθε μέρα, εγώ δεν τους έβλεπα. Εγώ που δεν τους έβλεπα, ήμουν πιο κοντά τους συνέχεια. Τι να σου πω τώρα; Ήταν έξι μήνες...», εξομολογήθηκε.
Όπως ανέφερε, ήταν δύσκολο να συνηθίσει τη νέα του καθημειρνότητα μετά τον χωρισμό: «Όταν συνηθίζεις να είσαι με ανθρώπους συνέχεια στο ίδιο σπίτι για 15-16 χρόνια, το λέει και μόνο του. Ξέρεις τα πάντα. Δηλαδή κοιμάσαι με έναν άνθρωπο 16 χρόνια. Αλλά το θέμα είναι ότι χωρίζεις γιατί κάτι έχει τελειώσει. Οπότε, για να έχει τελειώσει αυτό το κάτι, σιγά σιγά τελειώνουν και τα άλλα».
Παρόλα αυτά, ο Τριαντάφυλλος υποστηρίζει πως το διαζύγιο έχει αλλάξει τον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς του: «Τέσσερα χρόνια είμαστε χώρια με τη Δήμητρα. Η αλήθεια είναι ότι μέρα με τη μέρα γίνομαι πιο ώριμος σε πολλά πράγματα στη ζωή μου και με κάνει πιο ώριμο και ο γιος μου», είπε.
Ο τραγουδιστής τόνισε πως διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με την πρώην σύζυγό του: «Είμαστε κοντά, το μεγαλώνουμε με πολύ αγάπη, είμαστε πολύ ενωμένοι, είμαστε μια χαρά, δεν του λείπει κάτι του Νικολάρα», δήλωσε.
Κλείνοντας, μίλησε για τον τρόπο που ο γιος τους αντιμετώπισε τον χωρισμό και ανέφερε πως επειδή έμεναν όλοι μαζί το πρώτο διάστημα, δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα: «Αν και είχαμε χωρίσει, μέναμε μαζί ακόμα. Δεν είχε φύγει από το σπίτι. Ήταν όλα πολύ, πολύ ήρεμα», είπε.
Ο τραγουδιστής, ο οποίος ανακοίνωσε τον χωρισμό του με τη Δήμητρα Σιαμπάνη τον Μάρτιο, εξήγησε στην εκπομπή «Μια Ελλάδα παρέα» το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου πως αισθάνεται έτοιμος να προχωρήσει παρακάτω: «Μου αρέσει πολύ μια κοπέλα, η οποία είναι απίστευτη αυτή τη στιγμή. Μου αρέσει το σικάτο, το ωραίο, μου αρέσει η επικοινωνία, μου αρέσει πολύ η άλλη να ξέρει τι θέλει και μου αρέσει πολύ αυτό το κάτι διαφορετικό. Οπότε σου λέω ότι υπάρχει κάτι που δεν ξέρω αν θα προχωρήσει», είπε χαρακτηριστικά, χωρίς να αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες.
Όσον αφορά στο ενδεχόμενο να γνωρίσει μία νέα του σύντροφο στον γιο που έχει αποκτήσει με την πρώην σύζυγό του, ο Τριαντάφυλλος επισήμανε πως θα το έκανε μετά από πολύ καιρό και θα ζητούσε την έγκριση του παιδιού του: «Αυτό θέλει πολύ προσοχή και πολύ ηρεμία. Πολύ σιγά, πολύ αργά. Και εννοείται και ο άλλος άνθρωπος πώς θα το δεχτεί. Αυτή που θέλεις, αν δεν δεχτεί το παιδί σου, φιλάκια. Τα λέμε. Πάμε παρακάτω», τόνισε.
Δείτε το βίντεο
Με αφορμή την αποκάλυψη που έκανε για την προσωπική του ζωή, ρωτήθηκε εάν ένας γάμος θα ήταν στα σχέδιά του, με τον ίδιο να ξεκαθαρίζει: «Αυτή τη στιγμή είναι τελείως στα μακρινά σχέδια».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Τριαντάφυλλος εξήγησε πότε απομακρύνθηκε με τη Δήμητρα Σιαμπάνη: «Όταν χωρίζεις υπάρχει και η στεναχώρια, υπάρχει και το “γιατί να γίνονται όλα αυτά”. Το Survivor έπαιξε κομβικό ρόλο στη ζωή μου. Ήταν η περίοδος που απομακρύνθηκα από την οικογένειά μου. Γενικά, πήγα να παλέψω για την οικογένεια, για την καριέρα. Πήγα να παλέψω για μας. Ό,τι και να έκανα, θα το έκανα για την οικογένειά μου. Εμένα με έβλεπαν κάθε μέρα, εγώ δεν τους έβλεπα. Εγώ που δεν τους έβλεπα, ήμουν πιο κοντά τους συνέχεια. Τι να σου πω τώρα; Ήταν έξι μήνες...», εξομολογήθηκε.
Όπως ανέφερε, ήταν δύσκολο να συνηθίσει τη νέα του καθημειρνότητα μετά τον χωρισμό: «Όταν συνηθίζεις να είσαι με ανθρώπους συνέχεια στο ίδιο σπίτι για 15-16 χρόνια, το λέει και μόνο του. Ξέρεις τα πάντα. Δηλαδή κοιμάσαι με έναν άνθρωπο 16 χρόνια. Αλλά το θέμα είναι ότι χωρίζεις γιατί κάτι έχει τελειώσει. Οπότε, για να έχει τελειώσει αυτό το κάτι, σιγά σιγά τελειώνουν και τα άλλα».
Παρόλα αυτά, ο Τριαντάφυλλος υποστηρίζει πως το διαζύγιο έχει αλλάξει τον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς του: «Τέσσερα χρόνια είμαστε χώρια με τη Δήμητρα. Η αλήθεια είναι ότι μέρα με τη μέρα γίνομαι πιο ώριμος σε πολλά πράγματα στη ζωή μου και με κάνει πιο ώριμο και ο γιος μου», είπε.
Ο τραγουδιστής τόνισε πως διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με την πρώην σύζυγό του: «Είμαστε κοντά, το μεγαλώνουμε με πολύ αγάπη, είμαστε πολύ ενωμένοι, είμαστε μια χαρά, δεν του λείπει κάτι του Νικολάρα», δήλωσε.
Κλείνοντας, μίλησε για τον τρόπο που ο γιος τους αντιμετώπισε τον χωρισμό και ανέφερε πως επειδή έμεναν όλοι μαζί το πρώτο διάστημα, δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα: «Αν και είχαμε χωρίσει, μέναμε μαζί ακόμα. Δεν είχε φύγει από το σπίτι. Ήταν όλα πολύ, πολύ ήρεμα», είπε.
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