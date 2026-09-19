ALPHA: Η νέα σεζόν είναι υπόθεση… οικογενειακή

Η τηλεόραση αναδεικνύει τον κοινωνικό της ρόλο και γίνεται ξανά σημείο συνάντησης: πρόγραμμα που απολαμβάνεις και μοιράζεσαι με όσους αγαπάς.Με ψυχαγωγία, δυνατή ελληνική μυθοπλασία, κωμωδίες που μιλούν τη γλώσσα της οικογένειας και μεγάλες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις, ο ALPHA υποδέχεται τη νέα σεζόν με ένα πλούσιο πρόγραμμα για όλους.

Η πρώτη «καλημέρα» έρχεται από το, που ανοίγει τη νέα τηλεοπτική χρονιά για 14η σεζόν. Ηκαι η παρέα της δίνουν το έναυσμα για μια ημέρα γεμάτη θετική ενέργεια, χαμόγελο, επικαιρότητα και όλα όσα συζητάμε.Ακολουθεί η, με την, για 6η σεζόν στον ALPHA. Επικαιρότητα, αποκλειστικά, ψυχαγωγία, ενημέρωση και οι πρωταγωνιστές της ημέρας συνθέτουν ένα από τα πιο δυνατά καθημερινά τηλεοπτικά ραντεβού. (Και το απόγευμα έχει. Το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι συνεχίζει δυναμικά για μία ακόμη σεζόν με αγωνία, χιούμορ, ανατροπές και εκείνη τη μία απόφαση που μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Οδίνει καθημερινά τον παλμό στο πλατό του πιο… άπαιχτου τηλεπαιχνιδιού της ελληνικής τηλεόρασης!

Η κοινή θέαση συνεχίζεται και το Σαββατοκύριακο, με δύο από τα πιο σταθερά και αγαπημένα ραντεβού του ALPHA.Τοδίνει και φέτος το «παρών» και έχει κάνει ήδη πρεμιέρα, με τοννα καταγράφει την επικαιρότητα και την καθημερινότητα με τον δικό του άμεσο τρόπο, δίνοντας φωνή στους ανθρώπους και αναδεικνύοντας ιστορίες από κάθε γωνιά της Ελλάδας.Και τα μεσημέρια του Σαββατοκύριακου είναι, φυσικά,! Η Ναταλία Γερμανού και η παρέα της συνεχίζουν και τη νέα σεζόν με ψυχαγωγία, πρόσωπα, συνεντεύξεις, χιούμορ και όλα όσα κάνουν το Σαββατοκύριακο πραγματικά… καλύτερο. (





Η ελληνική μυθοπλασία βρίσκεται σταθερά στην καρδιά του ALPHA. Η κωμωδία, το συναίσθημα, οι δυνατές ιστορίες και οι ήρωες που αγαπάμε δίνουν έναν ακόμη λόγο στην οικογένεια και στην παρέα να βρεθούν γύρω από την ίδια οθόνη.είναι ξανά εδώ. Μια από τις πιο εμβληματικές και αγαπημένες κωμωδίες της ελληνικής τηλεόρασης είναι ξανά εδώ, με νέες οικογενειακές περιπέτειες. Γιατί υπάρχουν τηλεοπτικές οικογένειες που με τα χρόνια γίνονται λίγο και δικές μας.Τοέρχεται με χιούμορ και συναίσθημα, βάζοντας στο επίκεντρο τη σύγχρονη πατρότητα και τρεις διαφορετικούς μπαμπάδες που προσπαθούν να ανταποκριθούν στον πιο απαιτητικό ρόλο της ζωής τους.Οισυνεχίζουν με νέες περιπέτειες και ακόμη περισσότερες ανατροπές στη 2η σεζόν, σε μια ιστορία που απέδειξε ότι το μυστήριο μπορεί να συναντήσει απολαυστικά την κωμωδία.Και το, η σειρά εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα, έρχεται σε Α΄ τηλεοπτική προβολή στον ALPHA, προσθέτοντας τη δική του ξεχωριστή υπογραφή στη φετινή μυθοπλασία.

Και όταν η μπάλα μπαίνει στο παιχνίδι, η ένταση και η αγωνία ανεβαίνουν κατηγορία.Τοκαι η Εθνική Ελλάδος φέρνουν στον ALPHA μεγάλες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις και ποδοσφαιρικές βραδιές που θέλεις να μοιραστείς με την οικογένεια και την παρέα σου. Στις 24/9 Σερβία - Ελλάδα, στις 25/9 Ιταλία - Βέλγιο, στις 26/9 Αγγλία - Ισπανία και στις 27/9 δύο μεγάλες αναμετρήσεις: Σερβία - Ολλανδία και Γερμανία - Ελλάδα. Γιατί ένας μεγάλος αγώνας δεν είναι απλώς 90’ ποδοσφαίρου. Είναι η αγωνία που μοιράζεσαι και το γκολ που πανηγυρίζεις μαζί με φίλους και αγαπημένους σου. Είναι τηλεόραση που γίνεται εμπειρία.

ALPHA: Η τηλεόραση που μοιραζόμαστε

Από την πρώτη καλημέρα μέχρι την απογευματινή ψυχαγωγία, από το Σαββατοκύριακο ως την prime time και από την οικογενειακή κωμωδία μέχρι τη μεγάλη ποδοσφαιρική βραδιά, ο ALPHA δημιουργεί ένα πρόγραμμα με πολλές διαφορετικές επιλογές και έναν κοινό παρονομαστή: τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω από την ίδια οθόνη. Γιατί μπορεί ο τρόπος που βλέπουμε περιεχόμενο να αλλάζει, όμως κάποιες στιγμές εξακολουθούν να έχουν μεγαλύτερη αξία όταν τις μοιραζόμαστε.

ALPHA. Πρόγραμμα που απολαμβάνεις. Στιγμές που μοιράζεσαι.