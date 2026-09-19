Lady Gaga: Η ιδιαίτερη σημασία πίσω από το όνομα του παιδιού της
Lady Gaga: Η ιδιαίτερη σημασία πίσω από το όνομα του παιδιού της
Η τραγουδίστρια απέκτησε την κόρη της τον Ιούνιο μέσω παρένθετης μητέρας
Την ιδιαίτερη σημασία πίσω από την επιλογή του ονόματος της κόρης της Lady Gaga αποκάλυψε πηγή από το περιβάλλον της.
Η τραγουδίστρια και ο σύντροφός της Μάικλ Πολάνσκι έχουν δώσει στο μωρό τους το όνομα Ρόουζ Μπιν, με το πρώτο να αποτελεί έμπνευση από το τραγούδι «La Vie En Rose», το οποίο είχε τραγουδήσει η Gaga στην ταινία «A Star Is Born», που κυκλοφόρησε το 2018, σύμφωνα με πρόσωπο που μίλησε στο People.
Στην ταινία η ίδια πρωταγωνίστησε στο πλευρό του Μπράντλεϊ Κούπερ, ο οποίος ήταν επίσης παραγωγός και σκηνοθέτης. Η ερμηνεία του συγκεκριμένου τραγουδιού στην πραγματική ζωή ήταν που της εξασφάλισε τον ρόλο της Άλι.
Ο Κούπερ την είχε δει να ερμηνεύει το κλασικό γαλλικό τραγούδι σε φιλανθρωπική εκδήλωση του Parker Institute for Cancer Immunotherapy, που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο εκείνης της χρονιάς: «Ισοπέδωσε την αίθουσα», είχε θυμηθεί ο ηθοποιός τον Οκτώβριο του 2018, σύμφωνα με το Billboard.
Το τραγούδι αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την Gaga, με την ίδια να έχει εξομολογηθεί πως το έχει αποτυπώσει με έναν τρόπο στο σώμα της. Στο παρελθόν είχε αποκαλύψει πως έχει κάνει ένα μεγάλο τατουάζ στη σπονδυλική της στήλη με ένα τριαντάφυλλο, δίπλα στο οποίο είναι γραμμένη με καλλιγραφικά γράμματα η φράση «la vie en rose».
Παράλληλα, σύμφωνα με την πηγή που μίλησε People, το δεύτερο όνομα, Μπιν, που επέλεξαν η Lady Gaga και ο Μάικλ Πολάνσκι πιθανότατα προέρχεται από τον καλλιτέχνη και ακτιβιστή Καρλ Μπιν, ο οποίος αποτέλεσε έμπνευση για το τραγούδι της ερμηνεύτριας «Born This Way».
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές, το ζευγάρι υποδέχθηκε την κόρη του τον Ιούνιο μέσω παρένθετης μητέρας, με την τραγουδίστρια να έχει απαθανατιστεί πρόσφατα στο αεροδρόμιο, κρατώντας το μωρό στην αγκαλιά της.
Η τραγουδίστρια και ο σύντροφός της Μάικλ Πολάνσκι έχουν δώσει στο μωρό τους το όνομα Ρόουζ Μπιν, με το πρώτο να αποτελεί έμπνευση από το τραγούδι «La Vie En Rose», το οποίο είχε τραγουδήσει η Gaga στην ταινία «A Star Is Born», που κυκλοφόρησε το 2018, σύμφωνα με πρόσωπο που μίλησε στο People.
Στην ταινία η ίδια πρωταγωνίστησε στο πλευρό του Μπράντλεϊ Κούπερ, ο οποίος ήταν επίσης παραγωγός και σκηνοθέτης. Η ερμηνεία του συγκεκριμένου τραγουδιού στην πραγματική ζωή ήταν που της εξασφάλισε τον ρόλο της Άλι.
Ο Κούπερ την είχε δει να ερμηνεύει το κλασικό γαλλικό τραγούδι σε φιλανθρωπική εκδήλωση του Parker Institute for Cancer Immunotherapy, που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο εκείνης της χρονιάς: «Ισοπέδωσε την αίθουσα», είχε θυμηθεί ο ηθοποιός τον Οκτώβριο του 2018, σύμφωνα με το Billboard.
The special meaning behind Lady Gaga’s baby girl’s unique name revealed https://t.co/9WdVfgkUV5 pic.twitter.com/ArOIHr6MXJ— Page Six (@PageSix) September 18, 2026
Το τραγούδι αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την Gaga, με την ίδια να έχει εξομολογηθεί πως το έχει αποτυπώσει με έναν τρόπο στο σώμα της. Στο παρελθόν είχε αποκαλύψει πως έχει κάνει ένα μεγάλο τατουάζ στη σπονδυλική της στήλη με ένα τριαντάφυλλο, δίπλα στο οποίο είναι γραμμένη με καλλιγραφικά γράμματα η φράση «la vie en rose».
Παράλληλα, σύμφωνα με την πηγή που μίλησε People, το δεύτερο όνομα, Μπιν, που επέλεξαν η Lady Gaga και ο Μάικλ Πολάνσκι πιθανότατα προέρχεται από τον καλλιτέχνη και ακτιβιστή Καρλ Μπιν, ο οποίος αποτέλεσε έμπνευση για το τραγούδι της ερμηνεύτριας «Born This Way».
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές, το ζευγάρι υποδέχθηκε την κόρη του τον Ιούνιο μέσω παρένθετης μητέρας, με την τραγουδίστρια να έχει απαθανατιστεί πρόσφατα στο αεροδρόμιο, κρατώντας το μωρό στην αγκαλιά της.
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