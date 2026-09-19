Σνούκι για τον καρκίνο: Αυτή τη στιγμή είμαι «καθαρή», είμαι πραγματικά χαρούμενη
Σνούκι για τον καρκίνο: Αυτή τη στιγμή είμαι «καθαρή», είμαι πραγματικά χαρούμενη
Η τηλεπερσόνα που έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό από το Jersey Shore διαγνώστηκε με καρκίνο του τραχήλου της μήτρας τον Φεβρουάριο - «Νιώθω ότι σιγά σιγά ξαναβρίσκω τον εαυτό μου», εξομολογήθηκε
«Καθαρή» από τον καρκίνο αποκάλυψε πως είναι η Σνούκι, η οποία έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό από το Jersey Shore και είχε διαγνωστεί με καρκίνο του τραχήλου της μήτρας τον Φεβρουάριο, δηλώνοντας πως είναι πολύ χαρούμενη μετά την επιτυχή χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε.
Η 38χρονη σημείωσε σε συνέντευξή της στο People πως εξακολουθεί να βρίσκεται σε περίοδο ανάρρωσης: «Αυτή τη στιγμή είμαι "καθαρή". Τα αφαίρεσαν όλα. Οπότε είμαι πραγματικά χαρούμενη που το έκανα», είπε χαρακτηριστικά για την υστερεκτομή.
Η Σνούκι μιλώντας για τη δική της εμπειρία θέλησε να παροτρύνει τις γυναίκες να μην αμελούν τις προληπτικές εξετάσεις, σημειώνοντας πως χαίρεται που πλέον βρίσκεται στην «άλλη πλευρά»: «Απέφευγα για πολύ καιρό να κάνω τεστ ΠΑΠ. Και όταν τελικά πήγα στον γιατρό, αισθάνομαι ότι από εκεί και πέρα ήταν εβδομάδα με την εβδομάδα. Έκανα μία διαδικασία, μετά άλλη μία και στη συνέχεια υστερεκτομή. Ήταν ένα ταξίδι και ένας μακρύς δρόμος, αλλά είμαι χαρούμενη που βρίσκομαι πλέον στην άλλη πλευρά και όλα πηγαίνουν καλά», επισήμανε.
Όπως εξήγησε, πλέον προσπαθεί να ακούει το σώμα της περισσότερο: «Προσπαθώ να ακούω το σώμα μου, να του δίνω χρόνο και να μην το παρακάνω. Υπάρχουν μέρες που κάνω περισσότερα απ' όσα πρέπει και μετά αισθάνομαι εξαντλημένη και αρχίζω να έχω πόνους. Κατά τα άλλα, όμως, αρχίζω επιτέλους να αισθάνομαι καλύτερα. Νιώθω ότι σιγά σιγά ξαναβρίσκω τον εαυτό μου», συμπλήρωσε.
Σύμφωνα με όσα δήλωσε η Σνούκι, οι γιατροί την έχουν ενημερώσει ότι υπάρχει πιθανότητα ο καρκίνος να επανεμφανιστεί, γι' αυτό και θα πρέπει να συνεχίσει να υποβάλλεται σε τακτικές εξετάσεις κάθε τρεις μήνες: «Το να διαγιγνώσκεσαι με καρκίνο είναι κάτι πολύ τρομακτικό. Θέλω, λοιπόν, το σώμα μου να είναι όσο πιο υγιές γίνεται. Νιώθω ότι τρώω καλύτερα, γυμνάζομαι και, φυσικά, είμαι συνεπής με τα ραντεβού και τις εξετάσεις μου. Δεν αποφεύγω πλέον τίποτα και προσπαθώ να γίνω η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου», τόνισε.
Κλείνοντας, η 38χρονη αναφέρθηκε στη στήριξη που δέχτηκε από τον κόσμο κατά τη διάρκεια της περιπέτειας που πέρασε με την υγεία της: «Στην αρχή ένιωθα τόσο μόνη. Δεν είχα ιδέα τι θα συμβεί. Δεν γνώριζα κανέναν που να περνούσε καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Το ότι μιλάω ανοιχτά με κάνει να αισθάνομαι ότι δημιουργώ έναν χώρο για γυναίκες που αντιμετωπίζουν τα ίδια με εμένα. Ένα ασφαλές μέρος για να μιλάμε μεταξύ μας», ανέφερε.
Η 38χρονη σημείωσε σε συνέντευξή της στο People πως εξακολουθεί να βρίσκεται σε περίοδο ανάρρωσης: «Αυτή τη στιγμή είμαι "καθαρή". Τα αφαίρεσαν όλα. Οπότε είμαι πραγματικά χαρούμενη που το έκανα», είπε χαρακτηριστικά για την υστερεκτομή.
Η Σνούκι μιλώντας για τη δική της εμπειρία θέλησε να παροτρύνει τις γυναίκες να μην αμελούν τις προληπτικές εξετάσεις, σημειώνοντας πως χαίρεται που πλέον βρίσκεται στην «άλλη πλευρά»: «Απέφευγα για πολύ καιρό να κάνω τεστ ΠΑΠ. Και όταν τελικά πήγα στον γιατρό, αισθάνομαι ότι από εκεί και πέρα ήταν εβδομάδα με την εβδομάδα. Έκανα μία διαδικασία, μετά άλλη μία και στη συνέχεια υστερεκτομή. Ήταν ένα ταξίδι και ένας μακρύς δρόμος, αλλά είμαι χαρούμενη που βρίσκομαι πλέον στην άλλη πλευρά και όλα πηγαίνουν καλά», επισήμανε.
Jersey Shore star Nicole 'Snooki' Polizzi says she is cancer-free after undergoing hysterectomy https://t.co/XwehMPJY0B— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 18, 2026
Όπως εξήγησε, πλέον προσπαθεί να ακούει το σώμα της περισσότερο: «Προσπαθώ να ακούω το σώμα μου, να του δίνω χρόνο και να μην το παρακάνω. Υπάρχουν μέρες που κάνω περισσότερα απ' όσα πρέπει και μετά αισθάνομαι εξαντλημένη και αρχίζω να έχω πόνους. Κατά τα άλλα, όμως, αρχίζω επιτέλους να αισθάνομαι καλύτερα. Νιώθω ότι σιγά σιγά ξαναβρίσκω τον εαυτό μου», συμπλήρωσε.
Σύμφωνα με όσα δήλωσε η Σνούκι, οι γιατροί την έχουν ενημερώσει ότι υπάρχει πιθανότητα ο καρκίνος να επανεμφανιστεί, γι' αυτό και θα πρέπει να συνεχίσει να υποβάλλεται σε τακτικές εξετάσεις κάθε τρεις μήνες: «Το να διαγιγνώσκεσαι με καρκίνο είναι κάτι πολύ τρομακτικό. Θέλω, λοιπόν, το σώμα μου να είναι όσο πιο υγιές γίνεται. Νιώθω ότι τρώω καλύτερα, γυμνάζομαι και, φυσικά, είμαι συνεπής με τα ραντεβού και τις εξετάσεις μου. Δεν αποφεύγω πλέον τίποτα και προσπαθώ να γίνω η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου», τόνισε.
Κλείνοντας, η 38χρονη αναφέρθηκε στη στήριξη που δέχτηκε από τον κόσμο κατά τη διάρκεια της περιπέτειας που πέρασε με την υγεία της: «Στην αρχή ένιωθα τόσο μόνη. Δεν είχα ιδέα τι θα συμβεί. Δεν γνώριζα κανέναν που να περνούσε καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Το ότι μιλάω ανοιχτά με κάνει να αισθάνομαι ότι δημιουργώ έναν χώρο για γυναίκες που αντιμετωπίζουν τα ίδια με εμένα. Ένα ασφαλές μέρος για να μιλάμε μεταξύ μας», ανέφερε.
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