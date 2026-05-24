Σε αμηχανία ο Πιτ Ντέιβιντσον με τους ισχυρισμούς της Έλσι Χιούιτ ότι μεγαλώνει μόνη της το παιδί τους
Σε αμηχανία ο Πιτ Ντέιβιντσον με τους ισχυρισμούς της Έλσι Χιούιτ ότι μεγαλώνει μόνη της το παιδί τους
Το ζευγάρι χώρισε πέντε μήνες μετά τη γέννηση της κόρης του
Σε δύσκολη θέση φέρεται να έχει έρθει ο Πιτ Ντέιβιντσον με τις δηλώσεις της πρώην συντρόφου του Έλσι Χιούιτ ότι μεγαλώνει μόνη της το παιδί τους.
Πριν από λίγες ημέρες, η πρώην σύντροφος του κωμικού ηθοποιού υποστήριξε μέσω των social media ότι μετά τον χωρισμό της, μεγαλώνει μόνη της την κόρη τους και ότι εργάζεται ταυτόχρονα, αναζητώντας παράλληλα βοήθεια στο σπίτι.
Άτομο κοντά στον Ντέιβιντσον ανέφερε ότι η δημόσια αυτή τοποθέτηση τον εξέπληξε, υποστηρίζοντας πως ο ίδιος παραμένει προσηλωμένος στο να διασφαλίσει ότι τόσο η πρώην σύντροφός του όσο και το παιδί τους έχουν τη στήριξη που χρειάζονται.
Άλλες πηγές που επικαλείται η Page Six σημειώνουν ότι η σχέση τους παρουσίαζε δυσκολίες πριν από τη γέννηση της κόρης τους, ενώ διευκρινίζουν ότι τα προβλήματα του ζευγαριού δεν σχετίζονται με το παιδί. Παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν ο Πιτ Ντέιβιντσον έχει περάσει περιόδους έντονων προσωπικών δυσκολιών μετά από χωρισμούς, κοντινοί του άνθρωποι υποστηρίζουν ότι αυτή τη φορά βρίσκεται σε καλύτερη ψυχολογική κατάσταση, δίνοντας προτεραιότητα στον ρόλο του ως πατέρας.
«Πρέπει να δουλεύω και να βγάζω χρήματα, το κάνω μόνη μου»
Σε βίντεο που ανάρτησε στο TikTok η Χιούιτ, αναφέρθηκε στην πίεση της καθημερινότητάς της, επισημαίνοντας ότι αυτή την περίοδο δίνει προτεραιότητα στη φροντίδα της κόρης της και στην εργασία της. Πιο συγκεκριμένα, σχολιάζοντας πρόσφατες παπαρατσικές φωτογραφίες της που κυκλοφόρησαν, ανέφερε: «Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο σκέφτομαι αυτή τη στιγμή, γιατί έχω ένα μωρό να φροντίσω και επίσης πρέπει να δουλεύω και να βγάζω χρήματα, και το κάνω μόνη μου, κάτι που είναι δύσκολο».
Σε σχόλιο κάτω από την ανάρτηση, όταν ρωτήθηκε αν διαχειρίζεται μόνη της τα οικονομικά της, απάντησε λακωνικά «Εγώ», συνοδεύοντας τη δήλωση με emoji χαμογελαστής φάτσας. Την ίδια ημέρα, μέσω Instagram story, η Έλσι Χιούιτ έκανε γνωστό ότι αναζητά βοήθεια στο σπίτι, σημειώνοντας: «Αυτή τη στιγμή προσπαθώ να βρω ένα άτομο για βοήθεια στο σπίτι, μία νταντά, βασικά έναν δεξί χέρι».
Το ζευγάρι ξεκίνησε τη σχέση του τον Μάρτιο του 2025, ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς και υποδέχτηκε την κόρη του στις 12 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Λίγους μήνες αργότερα, ακολούθησε ο χωρισμός τους, σε μια περίοδο κατά την οποία, σύμφωνα με πηγές, ήδη υπήρχαν δυσκολίες στη σχέση και προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Πριν από λίγες ημέρες, η πρώην σύντροφος του κωμικού ηθοποιού υποστήριξε μέσω των social media ότι μετά τον χωρισμό της, μεγαλώνει μόνη της την κόρη τους και ότι εργάζεται ταυτόχρονα, αναζητώντας παράλληλα βοήθεια στο σπίτι.
Άτομο κοντά στον Ντέιβιντσον ανέφερε ότι η δημόσια αυτή τοποθέτηση τον εξέπληξε, υποστηρίζοντας πως ο ίδιος παραμένει προσηλωμένος στο να διασφαλίσει ότι τόσο η πρώην σύντροφός του όσο και το παιδί τους έχουν τη στήριξη που χρειάζονται.
Pete Davidson ‘confused’ by Elsie Hewitt’s claims that she is raising their baby alone — but pals reveal why this isn’t like his past break-ups https://t.co/u1bzUM3MuX pic.twitter.com/1UYChE2ATy— Page Six (@PageSix) May 23, 2026
«Πρέπει να δουλεύω και να βγάζω χρήματα, το κάνω μόνη μου»
Σε βίντεο που ανάρτησε στο TikTok η Χιούιτ, αναφέρθηκε στην πίεση της καθημερινότητάς της, επισημαίνοντας ότι αυτή την περίοδο δίνει προτεραιότητα στη φροντίδα της κόρης της και στην εργασία της. Πιο συγκεκριμένα, σχολιάζοντας πρόσφατες παπαρατσικές φωτογραφίες της που κυκλοφόρησαν, ανέφερε: «Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο σκέφτομαι αυτή τη στιγμή, γιατί έχω ένα μωρό να φροντίσω και επίσης πρέπει να δουλεύω και να βγάζω χρήματα, και το κάνω μόνη μου, κάτι που είναι δύσκολο».
Σε σχόλιο κάτω από την ανάρτηση, όταν ρωτήθηκε αν διαχειρίζεται μόνη της τα οικονομικά της, απάντησε λακωνικά «Εγώ», συνοδεύοντας τη δήλωση με emoji χαμογελαστής φάτσας. Την ίδια ημέρα, μέσω Instagram story, η Έλσι Χιούιτ έκανε γνωστό ότι αναζητά βοήθεια στο σπίτι, σημειώνοντας: «Αυτή τη στιγμή προσπαθώ να βρω ένα άτομο για βοήθεια στο σπίτι, μία νταντά, βασικά έναν δεξί χέρι».
Το ζευγάρι ξεκίνησε τη σχέση του τον Μάρτιο του 2025, ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς και υποδέχτηκε την κόρη του στις 12 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Λίγους μήνες αργότερα, ακολούθησε ο χωρισμός τους, σε μια περίοδο κατά την οποία, σύμφωνα με πηγές, ήδη υπήρχαν δυσκολίες στη σχέση και προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα