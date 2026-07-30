Νέες φωτογραφίες από τις διακοπές της Σοφία Βεργκάρα στη Μύκονο, διασκέδασε σε σκάφος με τη Μαρίνα Βερνίκου
Νέες φωτογραφίες από τις διακοπές της Σοφία Βεργκάρα στη Μύκονο, διασκέδασε σε σκάφος με τη Μαρίνα Βερνίκου
Η ηθοποιός πέρασε μερικές ημέρες στο νησί των ανέμων, απολαμβάνοντας τη νυχτερινή ζωή και τις παραλίες
Νέες φωτογραφίες κυκλοφόρησαν από τις διακοπές της Σοφία Βεργκάρα στη Μύκονο, στις οποίες απεικονίζεται να διασκεδάζει σε σκάφος με τη Μαρίνα Βερνίκου.
Η ηθοποιός πριν από μερικές ημέρες βρέθηκε στο νησί των ανέμων από όπου έκανε αναρτήσεις στα social media, δείχνοντας να απολαμβάνει τη νυχτερινή ζωή. Στα νέα στιγμιότυπα που δημοσιεύτηκαν παρουσιάζεται αρχικά σε beach bar, φορώντας ένα μαύρο ολόσωμο κορμάκι, μία πολύχρωμη φούστα και πλατφόρμες, με τη Μαρίνα Βερνίκου να στέκεται δίπλα της. Η ίδια είχε επιλέξει τζιν σορτς, χρυσό μαγιό και μπεζ καφτάνι.
Οι δύο γυναίκες στη συνέχεια βρέθηκαν στην προβλήτα και έπειτα ανέβηκαν σε γιοτ, όπου απαθαντίστηκαν να περπατούν στο κατάστρωμα, με τη Σοφία Βεργκάρα να έχει αλλάξει look και να φορά ένα λευκό δαντελένιο φόρεμα, με ανοιχτή πλάτη.
Δείτε τις φωτογραφίες
Φωτογραφίες: NDP
Η ηθοποιός πριν από μερικές ημέρες βρέθηκε στο νησί των ανέμων από όπου έκανε αναρτήσεις στα social media, δείχνοντας να απολαμβάνει τη νυχτερινή ζωή. Στα νέα στιγμιότυπα που δημοσιεύτηκαν παρουσιάζεται αρχικά σε beach bar, φορώντας ένα μαύρο ολόσωμο κορμάκι, μία πολύχρωμη φούστα και πλατφόρμες, με τη Μαρίνα Βερνίκου να στέκεται δίπλα της. Η ίδια είχε επιλέξει τζιν σορτς, χρυσό μαγιό και μπεζ καφτάνι.
Οι δύο γυναίκες στη συνέχεια βρέθηκαν στην προβλήτα και έπειτα ανέβηκαν σε γιοτ, όπου απαθαντίστηκαν να περπατούν στο κατάστρωμα, με τη Σοφία Βεργκάρα να έχει αλλάξει look και να φορά ένα λευκό δαντελένιο φόρεμα, με ανοιχτή πλάτη.
Δείτε τις φωτογραφίες
Φωτογραφίες: NDP
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