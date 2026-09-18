Συναγερμός στο Κουρσκ, drone χτύπησε πύργο ψύξης ρωσικού πυρηνικού σταθμού, έκκληση για στρατιωτική αυτοσυγκράτηση

Ένας πύργος ψύξης σε μονάδα αντιδραστήρα του πυρηνικού σταθμού του Κουρσκ
στη Ρωσία επλήγη από drone, σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας
(IAEA), προκαλώντας νέα ανησυχία για την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων εν μέσω της συνεχιζόμενης πολεμικής έντασης στην περιοχή.
Ειδικότερα, ο ΔΟΑΕ ανέφερε ότι το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης και ότι ο αντιδραστήρας βρισκόταν σε λειτουργία τη στιγμή της πρόσκρουσης. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε ο οργανισμός, δεν υπήρξε αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας της μονάδας, ενώ δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά.
Ο γενικός διευθυντής, Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι, τόνισε ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον πυρηνικών εγκαταστάσεων είναι απαράδεκτη, ανεξάρτητα από το σημείο όπου πραγματοποιείται.
Θέτουν σε κίνδυνο την πυρηνική ασφάλεια
Ο επικεφαλής της διεθνούς υπηρεσίας υπογράμμισε ότι τέτοιες ενέργειες μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την πυρηνική ασφάλεια και την προστασία των εγκαταστάσεων, ενώ επανέλαβε την έκκλησή του για «μέγιστη στρατιωτική αυτοσυγκράτηση», προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ενός πυρηνικού ατυχήματος.
Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο ΔΟΑΕ παρακολουθεί στενά την κατάσταση γύρω από πυρηνικές εγκαταστάσεις στην περιοχή, καθώς η στρατιωτική δραστηριότητα κοντά σε πυρηνικούς σταθμούς έχει επανειλημμένα προκαλέσει ανησυχίες για την ασφάλεια.
Νέα ανησυχία για την ασφάλεια των πυρηνικών σταθμών
Ο πυρηνικός σταθμός του Κουρσκ βρίσκεται στη νοτιοδυτική Ρωσία, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, σε μια περιοχή που έχει βρεθεί στο επίκεντρο στρατιωτικών επιχειρήσεων.
Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά γεγονότων που έχουν αυξήσει τους φόβους για πιθανά πλήγματα σε ενεργειακές και πυρηνικές υποδομές κατά τη διάρκεια του πολέμου Ρωσίας - Ουκρανίας. Η IAEA έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι οι επιθέσεις κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις αυξάνουν τον κίνδυνο σοβαρού ατυχήματος.
Ο διεθνής οργανισμός συνεχίζει να ζητά από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να αποφεύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να απειλήσουν την πυρηνική ασφάλεια και να οδηγήσουν σε ανεξέλεγκτες συνέπειες.