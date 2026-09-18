Ταχιάος: Το Μετρό Θεσσαλονίκης «ανεβαίνει», η επέκταση στη Βορειοδυτική Θεσσαλονίκη προχωρά μεθοδικά

Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών τόνισε ότι η χρήση του Μετρό αυξάνεται συνεχώς, αλλά και ότι υπάρχουν περιθώρια για ακόμη μεγαλύτερη συμβολή του στη βελτίωση της κυκλοφορία