Τα είπαν Δημήτρης Γιαννακόπουλος και Τέλης Μυστακίδης στο T-Center, δείτε βίντεο
Τα είπαν Δημήτρης Γιαννακόπουλος και Τέλης Μυστακίδης στο T-Center, δείτε βίντεο
Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού και εκείνος του ΠΑΟΚ χαιρέτησαν τον Τσέντι Όσμαν μετά το τέλος του πρώτου ημιτελικού του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»
Δημήτρης Γιαννακόπουλος και Τέλης Μυστακίδης τα είπαν από κοντά στο πλαίσιο του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» που ξεκίνησε στο T-Center με τον πρώτο ημιτελικό, που ο ΠΑΟΚ νίκησε στο τέλος την Παρτίζαν και προκρίθηκε στον τελικό.
Ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ βρισκόταν στο Αμπού Ντάμπι την Πέμπτη (17/9) αλλά πέταξε την επόμενη ημέρα για την Αθήνα προκειμένου να δει τον αγώνα του «Δικεφάλου».
Στο T-Center βρέθηκε φυσικά και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και οι δυο τους περπάτησαν μαζί και τα είπαν για λίγο μετά το τέλος του πρώτου ημιτελικού.
Τόσο ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού όσο και εκείνος του ΠΑΟΚ χαιρέτησαν εγκάρδια τον Τσέντι Όσμαν, με τον Τούρκο, πρώην των πρασίνων, να είναι εξαιρετικός στον αγώνα με την Παρτίζαν και να έχει 27 πόντους.
Ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ βρισκόταν στο Αμπού Ντάμπι την Πέμπτη (17/9) αλλά πέταξε την επόμενη ημέρα για την Αθήνα προκειμένου να δει τον αγώνα του «Δικεφάλου».
Στο T-Center βρέθηκε φυσικά και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και οι δυο τους περπάτησαν μαζί και τα είπαν για λίγο μετά το τέλος του πρώτου ημιτελικού.
Τόσο ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού όσο και εκείνος του ΠΑΟΚ χαιρέτησαν εγκάρδια τον Τσέντι Όσμαν, με τον Τούρκο, πρώην των πρασίνων, να είναι εξαιρετικός στον αγώνα με την Παρτίζαν και να έχει 27 πόντους.
Ο κ. Δημήτρης Γιαννακόπουλος υποδέχθηκε στο Telekom Center Athens τον κ. Τέλη Μυστακίδη και παράλληλα συνάντησε τον Cedi Osman, έχοντας ένθερμη συνομιλία μαζί του. #paobcaktor pic.twitter.com/ROjkTUTq2H— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 18, 2026
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