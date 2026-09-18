Η Ρωσία εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση στο Κίεβο, τουλάχιστον δέκα τραυματίες στην Οδησσό

Το Κίεβο δέχεται επίθεση από ρωσικούς πυραύλους, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο. Ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι η αντιαεροπορική άμυνα της ουκρανικής πρωτεύουσας έχει ενεργοποιηθεί.
Σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται αυτόπτες μάρτυρες, ακούστηκαν εκρήξεις. Ο συναγερμός έληξε έπειτα από περίπου 40 λεπτά.
Στα νότια της χώρας, στην Οδησσό ο κυβερνήτης της ομώνυμης περιφέρειας, Όλεχ Κίπερ, σημείωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν δύο πλήγματα στο κέντρο της πόλης, με το δεύτερο να σημειώνεται τη στιγμή που στο σημείο είχαν ήδη σπεύσει τα σωστικά συνεργεία.
Ο Κίπερ επεσήμανε ότι 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ ένα όχημα και ένα κτίριο διοικητικής υπηρεσίας υπέστησαν ζημιές. Φωτογραφίες στο Telegram δείχνουν πυροσβέστες να δίνουν μάχη με μια φωτιά σε ένα πολυώροφο κτίριο.
Νωρίτερα σήμερα οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν δύο φορτηγά πλοία και ένα δεξαμενόπλοιο σε ουκρανικά λιμάνια και στη Μαύρη Θάλασσα.
Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, το ένα φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε στο λιμάνι Πιβντένι και το άλλο στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ το δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε στο λιμάνι της Οδησσού.
Το ρωσικό ΥΠΑΜ ανέφερε ότι και τα τρία πλοία χρησιμοποιούνταν για τον εφοδιασμό του ουκρανικού στρατού.
Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές την αναφορά του ρωσικού υπουργείου.
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