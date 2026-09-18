Η νέα πρέσβης του Ισραήλ επέδωσε τα διαπιστευτήριά της στον Κωνσταντίνο Τασούλα: Η μακραίωνη φιλία με την Ελλάδα συνεχίζει να γράφεται





«16 Σεπτεμβρίου 2026 — μια ημέρα που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη μου για πολλά χρόνια. Σε επίσημη τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας , δέχθηκε τα διαπιστευτήρια του Κράτους του Ισραήλ από τη νέα πρέσβη Πνινάτ Γιανάι.«16 Σεπτεμβρίου 2026 — μια ημέρα που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη μου για πολλά χρόνια.

Σε μια βαθιά συγκινητική και ουσιαστική τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο στην Αθήνα, είχα την τιμή να επιδώσω τα διαπιστευτήριά μου από τον Πρόεδρο του Κράτους του Ισραήλ στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Α.Ε. κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, σηματοδοτώντας επισήμως την έναρξη της θητείας μου ως Πρέσβης του Κράτους του Ισραήλ στην Ελλάδα.Στάθηκα εκεί με απέραντη υπερηφάνεια, αλλά και με βαθύ αίσθημα ευθύνης. Σε εκείνη τη μοναδική στιγμή ενώθηκαν η αγαπημένη χώρα που έχω το προνόμιο να εκπροσωπώ, η διαδρομή που με έφερε έως εδώ και η σημαντική αποστολή που βρίσκεται πλέον μπροστά μου.Ιδιαίτερη σημασία είχε για εμένα η παρουσία των γονέων μου στο πλευρό μου, οι οποίοι τίμησαν με την παρουσία τους αυτή την ξεχωριστή περίσταση και μοιράστηκαν μαζί μου μια τόσο προσωπική και συγκινητική στιγμή στο πλαίσιο αυτής της σημαντικής κρατικής τελετής.Μετά την τελετή, είχα το προνόμιο μιας ουσιαστικής συνομιλίας με τον Πρόεδρο Τασούλα, με τη Γενική Γραμματέα της Προεδρίας κ. Αλίκη Χατζή και τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Τάσο Χατζηβασιλείου σχετικά με τα ζητήματα που βρίσκονται ενώπιόν μας, τη βαθιά και σημαντική σχέση μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνομαι την αποστολή μου εδώ: να ενισχύσω περαιτέρω τη φιλία μεταξύ των χωρών μας, να φέρω τους ανθρώπους πιο κοντά, να δημιουργήσω νέες συνεργασίες και να οικοδομήσω ακόμη περισσότερες γέφυρες μεταξύ των δύο λαών μας.Ξεκινώ αυτή την αποστολή με ταπεινότητα, υπερηφάνεια και μεγάλη αποφασιστικότητα.Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει.Μια νέα αποστολή ξεκινά.Και η μακραίωνη φιλία μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας συνεχίζει να γράφεται».