Emily in Paris: Οι πρώτες εικόνες από το φινάλε
Emily in Paris: Οι πρώτες εικόνες από το φινάλε
Η 6η και τελευταία σεζόν θα κάνει πρεμιέρα στις 24 Δεκεμβρίου
Το Emily in Paris ετοιμάζεται να ρίξει αυλαία με την έκτη σεζόν, μέρος της οποίας γυρίστηκε στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στη Μύκονο. Το Netflix μοιράστηκε με τους θαυμαστές της σειράς τις πρώτες εικόνες από τον τελευταίο κύκλο που θα κάνει πρεμιέρα στις 24 Δεκεμβρίου.
Τα νέα στιγμιότυπα παρουσιάζουν την Έμιλι (Λίλι Κόλινς) στο πλευρό της Μίντι (Άσλεϊ Παρκ), αλλά και του Γκάμπριελ (Λούκας Μπράβο), δείχνοντας πως οι δύο τελευταίοι θα συναντηθούν ξανά.
Στο φινάλε του προηγούμενου κύκλου, ο Γκάμπριελ, αφού πληροφορήθηκε ότι η Έμιλι είναι ξανά ελεύθερη, της έστειλε μια καρτ ποστάλ με πρόσκληση να τον συναντήσει στην Ελλάδα. Η κίνηση αυτή προμηνύει μια νέα συνάντηση των δύο χαρακτήρων, αυτή τη φορά με φόντο και τη Μύκονο.
Παράλληλα, από τις φωτογραφίες προκύπτει ότι η Μίντι θα εξακολουθήσει να έχει κομβικό ρόλο στη ζωή της Έμιλι, ενώ στη σειρά επιστρέφει και ο Άλφι (Λουσιέν Λαβισκόντ). Το Netflix, πάντως, κρατά ακόμη κλειστά τα χαρτιά του τόσο για την εξέλιξη της πλοκής όσο και για το ποιον θα επιλέξει τελικά ως σύντροφό της η Έμιλι.
Δείτε εικόνες
Τα νέα στιγμιότυπα παρουσιάζουν την Έμιλι (Λίλι Κόλινς) στο πλευρό της Μίντι (Άσλεϊ Παρκ), αλλά και του Γκάμπριελ (Λούκας Μπράβο), δείχνοντας πως οι δύο τελευταίοι θα συναντηθούν ξανά.
Στο φινάλε του προηγούμενου κύκλου, ο Γκάμπριελ, αφού πληροφορήθηκε ότι η Έμιλι είναι ξανά ελεύθερη, της έστειλε μια καρτ ποστάλ με πρόσκληση να τον συναντήσει στην Ελλάδα. Η κίνηση αυτή προμηνύει μια νέα συνάντηση των δύο χαρακτήρων, αυτή τη φορά με φόντο και τη Μύκονο.
Παράλληλα, από τις φωτογραφίες προκύπτει ότι η Μίντι θα εξακολουθήσει να έχει κομβικό ρόλο στη ζωή της Έμιλι, ενώ στη σειρά επιστρέφει και ο Άλφι (Λουσιέν Λαβισκόντ). Το Netflix, πάντως, κρατά ακόμη κλειστά τα χαρτιά του τόσο για την εξέλιξη της πλοκής όσο και για το ποιον θα επιλέξει τελικά ως σύντροφό της η Έμιλι.
Δείτε εικόνες
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