Συνάντηση Μητσοτάκη με τον βασιλιά του Μπαχρέιν στο Μαξίμου με έμφαση σε επενδύσεις και ασφάλεια
Συνάντηση Μητσοτάκη με τον βασιλιά του Μπαχρέιν στο Μαξίμου με έμφαση σε επενδύσεις και ασφάλεια
Στο επίκεντρο της συνάντησης η ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας, οι επενδύσεις και οι περιφερειακές εξελίξεις
Με τον Βασιλιά του Μπαχρέιν Χαμάντ μπιν Ίσα αλ Χαλίφα είχε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την Παρασκευή. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η αμοιβαία βούληση ενίσχυσης της διμερούς οικονομικής συνεργασίας, με έμφαση στον τομέα των επενδύσεων και στην υπογραφή μνημονίου επενδυτικής συνεργασίας.
Έγινε ακόμη ανταλλαγή απόψεων για τις περιφερειακές εξελίξεις, όπως και για τη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Μπαχρέιν στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, καθώς η Ελλάδα είναι μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ μέχρι το τέλος του έτους.
Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Πρωθυπουργός έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Μεγαλειότατε, είναι πραγματική χαρά να σας καλωσορίζουμε στην Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε που βρήκατε τον χρόνο να μας επισκεφθείτε σε αυτούς τους εξαιρετικά ταραγμένους καιρούς. Υπάρχουν πολλά να συζητήσουμε σχετικά με τα γεγονότα που διαδραματίζονται στην περιοχή.
Θα ήθελα να επαναλάβω, για ακόμη μια φορά, την απόλυτη δέσμευσή μας όσον αφορά την ασφάλειά σας και την εδαφική σας ακεραιότητα, υπό το πρίσμα των γεγονότων των τελευταίων μηνών, αλλά και να τονίσω την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδω στην ενίσχυση των διμερών μας σχέσεων. Έχουμε σημειώσει πρόοδο τα τελευταία χρόνια, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα σε διμερές επίπεδο, ειδικά όσον αφορά τις επενδύσεις στις χώρες μας.
Επομένως, προσβλέπω με μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτή τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ εκ νέου θερμά που αφιερώσατε χρόνο για να επισκεφθείτε την Ελλάδα».
Έγινε ακόμη ανταλλαγή απόψεων για τις περιφερειακές εξελίξεις, όπως και για τη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Μπαχρέιν στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, καθώς η Ελλάδα είναι μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ μέχρι το τέλος του έτους.
Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Πρωθυπουργός έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Μεγαλειότατε, είναι πραγματική χαρά να σας καλωσορίζουμε στην Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε που βρήκατε τον χρόνο να μας επισκεφθείτε σε αυτούς τους εξαιρετικά ταραγμένους καιρούς. Υπάρχουν πολλά να συζητήσουμε σχετικά με τα γεγονότα που διαδραματίζονται στην περιοχή.
Θα ήθελα να επαναλάβω, για ακόμη μια φορά, την απόλυτη δέσμευσή μας όσον αφορά την ασφάλειά σας και την εδαφική σας ακεραιότητα, υπό το πρίσμα των γεγονότων των τελευταίων μηνών, αλλά και να τονίσω την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδω στην ενίσχυση των διμερών μας σχέσεων. Έχουμε σημειώσει πρόοδο τα τελευταία χρόνια, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα σε διμερές επίπεδο, ειδικά όσον αφορά τις επενδύσεις στις χώρες μας.
Επομένως, προσβλέπω με μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτή τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ εκ νέου θερμά που αφιερώσατε χρόνο για να επισκεφθείτε την Ελλάδα».
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