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Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Ψάρι Μεσσηνίας
Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Ψάρι Μεσσηνίας
Στο σημείο επιχειρούν επίσης 62 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 18 οχήματα
Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση, στο Ψάρι Μεσσηνίας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:15 χωρίς να απειλούνται κατοικίες ή υποδομές.
Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 62 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 18 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 1 ελικόπτερο και 4 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχει επίσης με υδροφόρες ο Δήμος Οιχαλίας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:15 χωρίς να απειλούνται κατοικίες ή υποδομές.
Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 62 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 18 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 1 ελικόπτερο και 4 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχει επίσης με υδροφόρες ο Δήμος Οιχαλίας.
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