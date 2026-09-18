Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Ψάρι Μεσσηνίας
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Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Μεσσηνία

Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Ψάρι Μεσσηνίας

Στο σημείο επιχειρούν επίσης 62 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 18 οχήματα

Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Ψάρι Μεσσηνίας
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Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση, στο Ψάρι Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:15 χωρίς να απειλούνται κατοικίες ή υποδομές.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 62 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 18 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 1 ελικόπτερο και 4 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχει επίσης με υδροφόρες ο Δήμος Οιχαλίας.
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